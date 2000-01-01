náhledy
Zapomeňte na sníh, cukroví i kapra ve vaně. Na jediném skutečném Vánočním ostrově na světě se místo ozdob třpytí červení krabi a místo rolniček šumí oceán.
Autor: Profimedia.cz
Zde, v zámořském území Austrálie, místní nepřistoupili na turistické zvyky a nezdobí palmy světýlky. Každý rok se tu odehrává jiný vánoční zázrak, který nemá jinde na planetě obdoby.
Autor: Profimedia.cz
Ostrov nepodléhá silnému turistickému ruchu a ani přes jeho název jej nezdobí miliony světýlek či vánočních ozdob, ale červení krabi.
Autor: Profimedia.cz
Vánoční ostrov leží v Indickém oceánu, přibližně 350 kilometrů jižně od Jávy. Rozlohou se zhruba vyrovná české Plzni, ale přírodních zážitků nabízí nepoměrně víc.
Autor: Profimedia.cz
Oficiálně patří Vánoční ostrov Austrálii, geograficky i kulturně má však blíž k jihovýchodní Asii. I to z něj dělá jedno z nejzajímavějších míst v regionu.
Autor: Profimedia.cz
Přezdívá se mu Galapágy Indického oceánu, a to hlavně kvůli unikátním ekosystémům, které jinde na světě neexistují. Jen místo leguánů vám přes cestu pochodují krabi.
Autor: Profimedia.cz
Je to past. Na Vánočním ostrově nenajdete jedinou jedličku ozdobenou baňkami a řetězy. Tento ostrov, objevený na Vánoce roku 1643, je tropický ráj. Ovšem pro kraby.
Autor: Profimedia.cz
Miliony korýšů opouštějí svůj domov v deštném pralese jakmile začnou deště, živočichové se vydávají k pobřeží, aby se rozmnožili. Samci vykopávají nory u pobřeží, kde dochází k páření.
Autor: Profimedia.cz
Samice kladou vajíčka, která nosí připevněná na břiše. Po dvou týdnech, když je příliv vhodný, samice uvolní vajíčka do moře, kde se vylíhnou larvy. Krabi červení se vždy třou před svítáním při ustupujícím přílivu během poslední čtvrti Měsíce, tedy kdy jeho tvar připomíná písmeno C.
Autor: Profimedia.cz
Z larviček postupně vyrostou malí krabi, kteří se vydávají zpět do vnitrozemí ostrova. Migrace začíná s obdobím dešťů, obvykle v říjnu nebo v listopadu. Někdy však může začít až v prosinci nebo lednu.
Autor: Profimedia.cz
Přesné načasování a rychlost migrace závisí na fázi Měsíce. A když začne, ostrov se doslova zastaví. Přednost má příroda.
Autor: ČTK
Zavírají se silnice a místní budují provizorní mostky, aby své krásné červené vánoční ozdoby ochránili.
Autor: Profimedia.cz
Tento jev vytváří na plážích nezapomenutelnou červenou krajinu a přitahuje turisty z celého světa.
Autor: Profimedia.cz
Krabi však nejsou jediným lákadlem Vánočního ostrova. Ostrov má jedinečnou topografii s endemity, která láká vědce i amatéry.
Autor: Profimedia.cz
Ačkoliv tu byla dlouhá léta aktivní důlní činnost, více než dvě třetiny ostrova jsou národním parkem s rozlehlými oblastmi původního deštného pralesa.
Autor: Profimedia.cz
Do pralesa se musí turisté vydat, pokud chtějí objevit ty nejkrásnější pláže ostrova. Například na Dolly Beach se dostanete jedině po dvoukilometrové dřevěné stezce džunglí.
Autor: Profimedia.cz
Odměnou vám bude klidné útočiště plné divoké zvěře a přírodních divů. Tento odlehlý ráj, zdobený kokosovými palmami a živým korálovým útesem, nabízí dokonalý únik, který budete mít často jen pro sebe.
Autor: ChrisBrayPhotography, Creative Commons
Některé další pláže na Vánočním ostrově jsou však snadněji přístupné, například Flying Fish Cove nebo Lily Beach (na snímku).
Autor: Jacinta.riley, Creative Commons
Obecně platí, že k prozkoumání nevelkého ostrova je nejlepší, když se do lesů a na pláže vydáte pěšky.
Autor: Profimedia.cz
Pro Vánoční ostrov je typická kulturní pestrost – mísí se tu čínské, malajské, australské i evropské vlivy.
Autor: Profimedia.cz
Chrám Tai Pak Kong slouží čínské komunitě na Vánočním ostrově už po staletí. V roce 1898 přijelo na ostrov prvních 200 čínských dělníků, aby pracovali v fosfátových dolech na ostrově.
Autor: David Stanley, Creative Commons
Vánoční ostrov ohromuje také rozmanitostí mořského života. Lze zde najít osmdesát osm druhů korálů a více než šest set padesát druhů ryb. Viditelnost pod hladinou je dlouhodobě vynikající a často dosahuje až 50 metrů. K vidění jsou například tuňáci, mečouni, barakudy, ale také žraloci, delfíni a želvy.
Autor: ChrisBrayPhotography, Creative Commons
Vánoční ostrov není destinací pro každého. Není uhlazený, není pohodlný – a právě v tom spočívá jeho kouzlo. Místo sněhu tu vládne prales, místo světel oceán a místo ozdob červení krabi. Umíte si představit, že by takto vypadaly i vaše Vánoce?
Autor: DIAC images, Creative Commons