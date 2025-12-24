Místo ozdob červení krabi. Jediný skutečný Vánoční ostrov na Vánoce nehraje

Autor:
Zapomeňte na sníh, cukroví i kapra ve vaně. Na jediném skutečném Vánočním ostrově na světě se místo ozdob třpytí červení krabi a místo rolniček šumí oceán. Zde, v zámořském území Austrálie, místní nepřistoupili na turistické zvyky a nezdobí palmy světýlky. Každý rok se tu odehrává jiný vánoční zázrak, který nemá jinde na planetě obdoby.
Vánoční ostrov Vánoční ostrov Vánoční ostrov Vánoční ostrov Vánoční ostrov Vánoční ostrov Nemá cenu se ptát, kde během migrace najdete na Vánočním ostrově červené kraby.... Vánoční ostrov Tady se už odrostlejší desetinožci vrací zpět z moře do vlhkých džunglí. Až 100 000 "mladých" na jednu samici vypadá jako slušné skóre. Krabí potěr... Rudý příliv se odehrává na Vánočním ostrově ve dvou vlnách. Tady „mladí"... Vánoční ostrov

