Pavla Apostolaki
Dopoledne koupání v moři a odpočinek na rozpálené pláži, odpoledne návštěva vánočního trhu, lyžování na umělé sjezdovce a setkání s kolonií roztomilých tučňáků. Dubaj nepřestává návštěvníky překvapovat a nabízí fantastické zážitky, které spojují léto se zimou v jediné destinaci. Prozkoumejte, jak vypadají Vánoce v poušti.
Jeden z nejkrásnějších vánočních trhů se nachází v rezortu Madinat Jumeirah.
Trh v Madinat Jumeirah zdobí vánoční strom.
Zimní město (Winter City) se nachází v areálu Expo City Dubaj.
Pohádkový svět Vánoc představuje zábava v Zimním městě v Expo City Dubaj.
Velkolepé ohňostroje jsou součástí oslav zvaných Festive Season.
Zní to neuvěřitelně, ale v čtyřmilionové metropoli emirátu Dubaj si lze užít vánoční tradice v evropském duchu – od sněhu přes trhy, štědrovečerní hostinu až po zářící vánoční stromky. A to při slunečném počasí s teplotou vzduchu i vody kolem šestadvaceti stupňů Celsia.

Vánoční akce začínají v Dubaji přibližně od druhého prosincového týdne a trvají do začátku ledna. Pro Spojené arabské emiráty sice nejsou Vánoce kvůli islámu oficiálním státním svátkem, ale vzhledem k velkému počtu cizinců se tu oslavy zvané Festive Season pořádají.

Sváteční atmosféra je cítit po celém městě. Nákupní centra, hotely a ulice zdobí vánoční dekorace, vysoké vánoční stromy, zářící světla a velkolepé ohňostroje i světelné show proměňují Dubaj v magické prostředí plné barev. Konají se zde koncerty, festivaly, zábavná představení nebo sportovní akce. Výběr je nepřeberný a každý si tu najde svůj druh zábavy.

Nejen luxus a mrakodrapy. Dubaj nabízí umění i gastro zážitky v poušti

S Vánocemi samozřejmě souvisí nakupování na vánočních trzích. Ten nejkrásnější se nachází v rezortu Madinat Jumeirah, kde se návštěvníci svezou na tradiční lodi abra společně se Santa Clausem. Zimní město (Winter City) v Expo City Dubaj zase vyrostlo v areálu, kde se konala světová výstava Expo 2020. Jejím tématem byla mimo jiné i udržitelnost a v tomto duchu pobaví ikonické vánoční postavičky děti a dospělé.

V Dubaji žijí a pracují lidé mnoha národností a některé z nich turisté poznají v obrovském zábavním parku Global Village. Na ploše víc než jeden a půl milionu metrů čtverečních stojí třicet pavilonů, jež představují kulturu, tradice, řemeslné výrobky a gastronomii devadesáti zemí světa.

Hlavní nákupní horečka ale stoupá během Dubajského nákupního festivalu (Dubai Shopping Festival), kdy návštěvníci budou do 11. ledna 2026 nadšeni až ze sedmdesátipětiprocentních slev na produkty osmi set světových a místních značek v třech a půl tisíci obchodech. Akce se koná v nejznámějších nákupních centrech včetně Dubai Mall a Mall of the Emirates a její součástí jsou i tomboly, kde lze vyhrát auta, zlato a tisíce dirhamů v hotovosti.

Pohádkový svět Vánoc představuje zábava v Zimním městě v Expo City Dubaj.

Pokud muže nakupování nebaví, mohou své protějšky zanechat v obchodech a vypravit se na multimediální expozici Zážitek s Messim (The Messi Experience v Dubai Festival City Mall). Po vstupu si vytvoří vlastní profil a díky rozšířené realitě a 3D vizualizacím se stanou součástí příběhu a kariéry Lionela Messiho.

Zažijí třeba rozhovor se slavným argentinským fotbalistou v šatně, uvidí jeho triumfy v týmu FC Barcelona na mistrovstvích světa, „zahrají“ si s ním fotbal a na závěr si odnesou nezapomenutelnou vzpomínku, interaktivní selfie s Messim.



17. prosince 2025

