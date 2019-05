V úterý se modlila, ať už je pátek. Teď je na Zélandu spokojená v dodávce

Sedmadvacetiletá Vendula žije na Novém Zélandu a je takzvanou digitální nomádkou. Pracuje kdykoli a odkudkoli, potřebuje k tomu jen svůj laptop. Od jednadvaceti let cestuje, studovala ve Švédsku, projela na vlastní pěst Mallorku i jihovýchodní Asii, kde se ve vietnamské džungli potkala se svým australským přítelem Marcelem. Doposud má na kontě třicet pět zemí světa a její seznam míst, které by chtěla poznat, zdaleka není na svém konci.

Zvládnete se zabalit do jediného batohu?

Celou čtyřměsíční cestu po Asii jsem zvládla jen s jedním batohem a opravdu nic mi nechybělo. Trik je v balení lehkých a skladných věcí, jako je merino oblečení, od každého druhu oblečení si vzít jen pár kusů. V podstatě je potřeba mít s sebou věci na jeden týden, pak si někde vyperete. Na svých cestách pak nikdy nepodceňuji lékárničku, jejíž složení se liší podle místa, kam zrovna cestuji. Nechybí mi tam širokospektrální antibiotika, prášky na střevní potíže a tejpy. Dále nedám dopustit na svou láhev na vodu s filtrem, solární power banku, rychleschnoucí ručník a špunty do uší.

Poznala jste třicet pět zemí světa, která vám učarovala nejvíce?

Snad se to číslo v následujícím roce ještě dost rozroste. Docela nerada srovnávám, protože každá země je jedinečná, ale jedna ze zemí, která mě nejvíce překvapila, bylo Japonsko. Jela jsem tam bez jakýchkoli očekávání a byla jsem opravdu ohromená. Nad ochotou a srdečností cizích lidí, nad úžasnou architekturou, naprosto jedinečnou kulturou a skvělým tradičním jídlem plným mořských plodů, které miluji. Do Japonska se chci vrátit a vyzkoušet si tam zimní sezónu. Jsem vášnivá lyžařka a od kamarádů cestovatelů jsem slyšela, že lepší prašan na světě nenajdete. Určitě se chci vrátit i do Austrálie a procestovat rudý kontinent dodávkou. Kombinace slunného počasí, bílých pláží, roztomilých klokanů a věčně pozitivních lidí mě přitahuje jako magnet.

Po studijní stáži ve Švédsku a pracovním pobytu na Mallorce jste si koupila jednosměrnou letenku do jihovýchodní Asie. Bez plánů, vymyšleného ubytování. Co vás tam lákalo?

Žila jsem tam čtyři měsíce a sama jsem procestovala Vietnam, Kambodžu, Laos a Thajsko. Do Asie jsem utíkala před šedou českou zimou, takže teplo pro mě byla nutnost číslo jedna. Jihovýchodní Asie má navíc úžasnou přírodu, jídlo a nízké životní náklady, takže jsem si mohla dovolit zůstat tam déle. A pak jsem měla čistě osobní důvody, chtěla jsem se dozvědět a naučit víc o meditaci a józe.

V březnu 2017 jsme se pak ve vietnamské džungli v rámci organizovaného treku potkali s mým přítelem Marcelem. Šli jsme za sebou a dali jsme se do řeči, přičemž padla otázka, jaké jsou plány po cestování v Asii. Já nadšeně odpověděla, že mám konečně po dvou neúspěšných pokusech víza na Zéland, kam se za půl roku stěhuji. Marcel na to: „Tak to je super, protože já na Zélandu už čtyři roky žiji.“

Do Asie jste se vydala sama. Nemáte strach z neznámého ?

Už ne. V širším okolí pořád panuje určitý strach a nedůvěra v jiné kultury, země a lidi v nich žijící. Přitom většinou je ten strach naprosto neopodstatněný a lidé, kteří mají na den misku rýže, by se o ni s vámi rádi rozdělili. Na svých cestách potkala cizince, ze kterých se vyklubali opravdoví přátelé. Nedokážu ani spočítat, kolikrát se mi dostalo pomoci, když jsem ji potřebovala. Na svých cestách taky vždycky pomáhám. Ve finále se opravdu stejně nejvíc bojím v pražském metru.

Takhle nějak vypadají pracovní odpoledne Venduly a Marcela Glamping

Nyní žijete druhým rokem na Novém Zélandu. Máte pro cestovatele na Zélandu tipy, jak zemi prozkoumat a nezruinovat přitom svůj rozpočet?Rada, kterou se řídím už od začátků mých dlouhodobých cest je: snažte se žít jako místní, ne jako turisté. Jezděte hromadnou dopravou, nejezte v restauracích, ale nakupujte lokální suroviny a vařte si doma. Seznamte se s místními a nechte si od nich doporučit nejlepší místa k navštívení. Ta jsou mimochodem mnohdy lepší než drahé a profláknuté turistické destinace. Dalším trikem je letět mimo sezónu a pak se autem přesunout do oblasti, kde je teplo a příjemně. Návštěvou země mimo hlavní turistickou sezónu můžete ušetřit až půlku ceny letenky.

Jedna z jejich nejoblíbenějších aktivit na Severním ostrově je jednoznačně trekování.

Oba jste měli na Zélandu dobrou práci a skvělé zázemí ve formě domu, dvou aut, lodě. Rozhodli jste se všechno opustit a dát se na takzvaný vanlife. Proč ten zlom?

Partner Marcel je z Austrálie a ještě donedávna pracoval v jediném zlatém dole na Zélandu jako důlní inženýr. Já získala velmi dobře placenou pozici HR koordinátorky v jednom korporátu. Plánovali jsme kupovat dům a usadit se. Ale před půl rokem jsme si uvědomili, že se náš život ubírá směrem, kterým jsme nechtěli. Byli jsme psychicky i fyzicky vyčerpaní po dlouhých pracovních dnech, stovkách hodin strávených dojížděním za účelem vydělání peněz na věci, které jsme nepotřebovali. Doma jsme se s partnerem pořádně neviděli a v úterý se modlili, ať už je pátek. Nechtěli jsme jen život přežívat, chtěli jsme ho žít. Proto jsme se rozhodli koupit si starší dodávku Toyotu Hiace a přebudovat ji na dřevem obložený domov na kolech. To, co nás vedlo k tomuto stylu života, si za peníze nejde koupit. Vanlife spočívá ve svobodě, užívání si života na základě vašich požadavků a tak trochu i v rebelii proti konvenčnímu způsobu života. Nikam nespěcháme, plánujeme minimálně, ženeme se jen za sluncem a skvělými vlnami.

Dodávka Vandula Toyota Hiace Commuter Motor: 3.0L Diesel

3.0L Diesel Rok výroby: 1994

1994 Spotřeba: 10l

10l Obsah nádrže na čistou vodu: 25l

25l Obsah nádrže na odpadovou vodu: 25l

25l Příslušenství: chemická toaleta (pro nejnutnější případy), solární sprcha (objem 30 litrů), lednice, kuchyňská linka s úložným prostorem, dvouplotýnkový plynový vařič, dřez.

Jak náročné a finančně nákladné je pustit se do něčeho takového?

V dnešní době, kdy si během minuty můžete na YouTube nastudovat jakýkoliv návod na jakoukoliv činnost, je to rozhodnutí poměrně snadné. Samozřejmě se při samotné realizaci plánů objeví komplikace, ale inspiraci a pomoc lze hledat na tolika místech. Ať už jsou to skupiny na Facebooku zaměřené na budování obytných dodávek nebo webové stránky nadšenců, kteří si touto zkušeností prošli. Ani jeden z nás neměl s budováním dodávky žádnou předchozí zkušenost, ale Marci je opravdu zručný a rád pracuje se dřevem, takže jsme v tomto ohledu měli velkou výhodu. Co se týče samotné přestavby, YouTube nám byl velkou inspirací, stejně jako odborné články s návody jak na technické věci, např. zapojení elektřiny, solárního panelu, instalace centrálního zamykání a podobně. Zbytek přestavby jsme budovali metodou pokus omyl.

Celá vestavba nás stála šedesát tisíc korun. Většinu vybavení jsme kupovali z druhé ruky, takže jsme byli schopní se na takovou částku dostat. Když k tomu připočteme devadesát tisíc za pořízení dodávky, celá přestavba nás vyšla na sto padesát tisíc korun. Vzhledem k vyšším cenám materiálů, i některých aut na Zélandu, je sto padesát tisíc za pojízdný srub na kolech docela paráda.

Vendula a Marcel koupili ojetou dodávku a vytvořili si v ní svůj domov.

Nač jste si museli při přestavbě dávat pozor, co bylo potřeba vychytat?

Postupovali jsme vlastně jako při výběru osobního auta. Prioritou je kontrola technického stavu vozidla, stočených kilometrů, historie úprav, vyžádání si testu od nezávislého mechanika a samozřejmě je třeba si auto projet. Hledali jsme dlouhodobě spolehlivé a osvědčené typy motorů.

Při vymýšlení designu celého interiéru jsme mysleli na praktičnost a maximální využití celého prostoru. Je potřeba myslet na sušení prádla, na místo na špinavé prádlo a mini botník na boty, které nejvíce používáme. Tyhle body jsou většinou podceňované, přitom jsou opravdu zásadní. A platí zde více než kde jinde staré pořekadlo: Dvakrát měř a jednou řež. Jakákoliv nerovnost, chyba nebo či nepřesnost budou na malém prostoru dodávky extrémně viditelné. V dodávce je taky velké množství hadiček a kabelů, které opravdu nechcete provrtat. No a nakonec je třeba si nechat dostatečnou časovou rezervu, ale zároveň si stanovit den odjezdu. Nebudete tedy věci zbytečně natahovat a plán vám umožní pracovat mnohem efektivněji.

Z čeho a jak platíte váš život? Je to pro vás dlouhodobě udržitelné?

Oba jsme tvrdě pracovali a byli jsme schopni si našetřit na delší dobu cestování. Já si při cestování ještě přivydělávám v oblasti copywritingu, digitálního marketingu a správy sociálních sítí. Cestování a život v dodávce jsou spojeny s mnohem menšími náklady, než když vlastníte byt či dům. Pokud máte navíc obytnou dodávku, která splňuje všechny vaše požadavky na komfort, může být tento životní styl mnohem udržitelnější než se zdá. Plánujeme si vanlife vyzkoušet na více kontinentech, ale zase nemáme v plánu v dodávce dožít.

Na své vybavení nedají Marcel a Vendula dopustit.

Máte spočítáno, na kolik vás vyjde měsíc vašeho života?

Měsíční výdaje se momentálně pohybují mezi patnácti až dvaceti tisíci na hlavu. Jíme zdravě a snažíme se kupovat organické potraviny, jídlo pak tvoří většinu našeho rozpočtu – na Zélandu je drahé. Plánujeme však cesty na ostrovy v Pacifiku, kde můžeme žít za pět tisíc měsíčně.

Vanlife je velmi populární, ale je to život v jednom malém hnízdě. Přichází ponorky?

Život na tak malém prostoru s dalším člověkem je někdy opravdovou výzvou. Představte si následující situaci. Řídíte pět hodin v kuse, oba jste zpocení a bolí vás z auta záda. Do kempu přijíždíte za tmy, jste hladoví a unavení. V takovém případě opravdu nedoporučuji partnera kritizovat nebo jakkoliv provokovat, mohlo by to špatně skončit. Snažíme se všechny naše pozitivní i negativní pocity sdílet a mluvit o nich. Spoustě konfliktům se dá předejít, když se za volantem střídáme, pravidelně jíme a nejedeme nadoraz. Zařadili jsme kvůli zádům a hlavě pravidelnou ranní jógu a oba občas potřebujeme nějaký čas pro sebe. Marci si jde na ryby nebo surfovat a já pracuji, jdu si zacvičit nebo medituji.

Jaké nejčastější problémy vás s dodávkou potkávají?

Musím to zaklepat, ale kromě jedné prasklé pneumatiky nás žádné problémy nepotkaly. Jen mě napadá, že asi po dvou měsících v dodávce nás kvůli neustálému ohýbání a krčení se začala bolet záda. Zařadili jsme ranní jógu, dáváme si pozor na správné držení těla a bolest je pryč. Opravdu doporučuji všem, kteří plánují dodávku, poohlížet se po modelech s vyšší střechou. Vaše záda vám za to poděkují.