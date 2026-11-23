Na rozdíl od Madridu nebo Barcelony bývá Valencie při plánování cest do Španělska často opomíjená. Třetí největší město země přitom nabízí středověké památky, moderní architekturu i dlouhé písečné pláže na pobřeží Středozemního moře. Díky převážně rovinatému terénu a rozsáhlé síti cyklostezek se navíc dá pohodlně poznávat pěšky nebo na kole. Pro první návštěvu přitom postačí prodloužený víkend.
První den je ideální věnovat historickému centru, kde se většina významných památek nachází v pěší vzdálenosti. My jsme procházku zahájili na Plaza del Ayuntamiento, odkud jsme pokračovali k tržišti Mercado Central, které patří k největším krytým tržnicím s čerstvými potravinami v Evropě.
Modernistická budova zaujme železnou konstrukcí, vitrážemi a keramickými obklady. Uvnitř se ve stáncích prodává čerstvé ovoce, zelenina, maso, sýry i místní speciality. Velkou část tržnice zabírají také ryby a mořské plody, jejichž „vůně“ se tak line celou budovou. Pokud ale patříte k milovníkům, tržnice je ideálním místem k ochutnání čerstvých mušlí či jiných plodů moře.
Přímo naproti tržišti stojí La Lonja de la Seda neboli Hedvábná burza, která připomíná dobu, kdy byla Valencie významným evropským obchodním centrem. Gotická stavba z 15. století je od roku 1996 zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. K jejím nejvýraznějším částem patří Sloupová síň s vysokými spirálovitými sloupy a nádvoří osázené pomerančovníky.
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Valencie: nechte se okouzlit městem pláží, paelly a moderní architektury
Malebnými uličkami jsme pak pokračovali k valencijské katedrále, v níž se prolínají gotické, románské a barokní prvky. Katedrála Santa María byla vysvěcena už v roce 1238. Na prohlídku si vyhraďte minimálně hodinu, katedrála totiž skrývá i menší muzeum obsahující historické církevní předměty, relikvie i obrazy slavných malířů. Za zmínku pak stojí i její věž El Miguelete, do které je však samostatný vstup.
V jedné z kaplí je také uchováván kalich, který je podle tradice považován za Svatý grál, tedy pohár použitý Ježíšem Kristem při Poslední večeři. Nedaleko se pak nacházejí dvě významná náměstí, Plaza de la Reina a Plaza de la Virgen. Druhé z nich obklopují historické budovy včetně Basilica de la Virgen de los Desamparados a jeho dominantou je fontána.
Odpoledne jsme využili k prozkoumání čtvrti El Carmen, která je charakteristická úzkými dlážděnými uličkami, pouličním uměním a množstvím kaváren a restaurací. Historii někdejšího opevněného města zde dodnes připomínají monumentální brány Torres de Serranos a Torres de Quart, které přečkaly demolici městských hradeb v 19. století.
Rodiště paelly a pomerančového koktejlu
Návštěva Valencie by nebyla úplná bez ochutnávky paelly, jednoho z nejznámějších pokrmů španělské kuchyně, který pochází právě z tohoto regionu. Jeho základem je rýže, tradičně pěstovaná také v okolí nedaleké laguny Albufera. Původní paella valenciana se připravuje především z kuřecího a králičího masa, zelených fazolových lusků, dalších druhů fazolí a někdy také šneků. Oblíbené jsou také varianty s mořskými plody.
Paella může být hlavním gastronomickým zážitkem prvního dne, při plánování večeře je však dobré znát místní zvyklosti. Místní ji totiž tradičně jedí k obědu, nikoliv večer. K podnikům známým přípravou tohoto pokrmu patří například La Pepica, kterou v minulosti navštěvoval také americký spisovatel Ernest Hemingway.
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Zapomeňte na Costa Bravu. Pomerančové pobřeží láká na pláže i skvělé jídlo
Večer je příležitostí ochutnat další valencijskou specialitu, koktejl Agua de Valencia. Navzdory svému názvu nemá s obyčejnou vodou mnoho společného. Připravuje se totiž z čerstvé pomerančové šťávy, španělského šumivého vína cava, vodky a ginu.
Nápoj vznikl v někdejším podniku Cervecería Madrid a postupně se stal jedním ze symbolů města. Je však potřeba mít se na pozoru, díky jeho sladké citrusové chuti totiž působí lehce, jeho obsah alkoholu je však poměrně vysoký.
Futuristické Město umění a věd
Zatímco náš první den patřil historii, druhý vám nabídne pohled na současnou Valencii. Jejím nejvýraznějším architektonickým symbolem je totiž Ciudad de las Artes y las Ciencias neboli Město umění a věd, rozsáhlý kulturní a vědecký komplex, na jehož podobě se zásadně podílel valencijský architekt Santiago Calatrava.
K areálu se lze dostat procházkou nebo na kole přes Jardín del Turia, jeden z nejvýraznějších městských parků. Vznikl v bývalém korytě řeky Turia, která byla po ničivé povodni v roce 1957 odkloněna mimo město. Dnes se zelený pás táhne Valencií v délce přibližně devíti kilometrů a nabízí cyklostezky, sportoviště i místa k odpočinku.
Samotné Město umění a věd působí jako kulisa ze sci-fi filmu. Monumentální bílé stavby obklopují vodní plochy, v nichž se odrážejí jejich neobvyklé tvary. Za pozornost stojí především L’Hemisfèric, budova připomínající obrovské lidské oko, ve které se nachází planetárium.
Další dominantou je interaktivní Muzeum vědy prince Filipa, kam doporučuji zavítat. Muzeum totiž zaujme jak děti, tak i dospělé. Jeho architektura navíc evokuje kostru obřího dinosaura. Součástí komplexu je také operní dům Palau de les Arts Reina Sofía.
Podmořský svět v největším akváriu Evropy
Jedním z hlavních lákadel celého areálu je Oceanogràfic, největší akvárium svého druhu v Evropě. Jeho jednotlivé části představují různé mořské ekosystémy od Středozemního moře přes tropické oblasti až po polární vody.
Návštěvníci zde mohou pozorovat žraloky, rejnoky, medúzy, tučňáky, lachtany, delfíny i běluhy. K nejzajímavějším zážitkům však patří procházka podvodními tunely, které umožňují sledovat mořské živočichy nad vašimi hlavami.
Součástí areálu je také delfinárium, ve kterém probíhají show čtyřikrát denně, a podvodní restaurace, do které je však potřeba rezervace. Na celé akvárium si doporučuji vyhradit aspoň odpoledne. My jsme v něm strávili přibližně čtyři hodiny.
Po dni stráveném mezi moderní architekturou a mořskými světy se nabízí večerní zastávka v Terraza L’Umbracle, venkovním baru v areálu Města umění a věd. Samotné L’Umbracle tvoří vyvýšená zahrada s charakteristickými bílými oblouky a výhledem na okolní stavby. Pokud je večerní terasa v provozu, může být příjemným místem, kde zakončit druhý den. Místo je také oblíbené pro mladé, pod terasou se totiž nachází populární klub.
Odpočinek na pláži a večerní tapas v Russafě
Ačkoliv se dá Valencie zvládnout i za dva dny, třetí den je ideální k odpočinku u Středozemního moře. Valencie má totiž několik písečných pláží, které jsou dostupné z centra města. K nejznámějším patří La Malvarrosa, přibližně dva kilometry dlouhá pláž s širokým pásem písku a pobřežní promenádou lemovanou restauracemi a bary.
Na ni navazuje Playa de las Arenas, která se nachází v blízkosti přístavu a nabízí podobné zázemí. Kdo naopak hledá klidnější prostředí mimo městský ruch, může zamířit jižně od Valencie na Playa del Saler. Pláž leží u přírodního parku Albufera a charakterizují ji písečné duny a okolní příroda.
Po dni u moře pak stojí za návštěvu čtvrť Russafa. Někdejší samostatná obec se totiž postupně proměnila v jednu z nejživějších částí Valencie. Historické domy zde sousedí s designovými obchody, galeriemi, kavárnami a restauracemi, které propojují tradiční gastronomii s moderními trendy. Čtvrť je také ideálním místem, kde se ubytovat. Pěšky jsme se odsud dostali prakticky kamkoliv, jak do historické části Valencie, tak i do Města umění a vědy.
Místní podniky nabízejí tapas, tedy menší porce jídla určené ke sdílení. Večeře se ve Valencii obvykle podávají později než ve střední Evropě a večerní posezení se často protahuje do noci. Během tří dnů tak lze poznat hned několik podob Valencie. Od středověkých obchodních památek přes futuristickou architekturu až po středomořské pláže a gastronomii, která je s městem neodmyslitelně spojená.