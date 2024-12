Val Gardena – lyžařské safari i tajná zákoutí s nejhezčími výhledy světa

My jsme ji navštívili loni a objevili jsme tu zapomenutou komorní část Monte Pana, kde jsme lyžovali prakticky sami. Náročnější lyžaři budou také určitě slyšet na fakt, že se tu pravidelně koná Světový pohár v alpských disciplínách, a v roce 2032 bude Val Gardena hostit dokonce mistrovství světa.

Val Gardena je jedinečná velkolepým panoramatem vytvořeným nezaměnitelným horským masivem Sassolungo a samozřejmě proslulou Sellou, kterou můžete na lyžích objet v rámci zmíněného okruhu Sella Ronda. Celkem 180 km sjezdovek Val Gardeny a 500 km sjezdovek v rámci celého Dolomiti Superski si tak můžete vychutnávat ve společnosti jedné z nejkrásnějších přírodních scenerií na světě.

Osobně považuju panorama Val Gardeny za nejhezčí ze všech středisek Sella Rondy, protože odtud vidíte horský masiv Sella v jeho „nejhranatější“ podobě – s ploše zarovnanými vrcholy a kolmými stěnami. A kdyby pohled na Sellu náhodou omrzel, z každého místa tu zaujme také dominantní masiv Sassolungo, který z Passo Sella poznáte jako skalnatý trojzubec. Ze Secedy pak vidíte jednu obří mohutnou skálu, která tahá za oči stejně jako Sella.

Val Gardena zahrnuje několik částí, nástupní místa jsou rozsetá po celém údolí ve třech hlavních vesnicích – Ortisei, St. Christina a Selva – a vzájemně jsou propojená skibusy a z určitých směrů i lanovkami a sjezdovkami. Nejde tedy o jeden kompaktní kopec, ale o několik různě propojených areálů, a dá se tak říct, že safari lyžování si užijete i v rámci pouhé Val Gardeny, aniž byste museli kroužit kolem celého masivu Sella. Sjezdovky Val Gardeny mají poměrně sportovní charakter, tou nejnáročnější, ale samozřejmě taky nejkrásnější, je slavná pista Saslong, na které se jezdí zmíněný Světový pohár ve sjezdu. V prosinci ovšem bývá díky stínu nemilosrdně tvrdá a rychlá. Podobně jsou na tom decentně členité sjezdovky spouštějící se z vrcholu Dantercepies, takže pokud byste chtěli něco spíš prosluněného, volte část zvanou Seceda, kam svítí od rána slunce. Seceda nabídne široké a sportovně laděné sjezdovky, na kterých se obřákové oblouky krouhají takřka samy. Ani nevadí, že jsou obsluhované postaršími sedačkovými lanovkami, tenhle „pojezd“ za to zkrátka stojí.

Seceda hostí také jednu z osmi legendárních sjezdovek Val Gardeny, Gardenissimu, která je jednou z mých nejoblíbenějších ve Val Gardeně. Je krásně široká, má parádní sportovní sklon na rychlou jízdu, 6 km na délku a jezdí se na ní také nejdelší obří slalom na světě. Ten se samozřejmě pojede i tuto sezonu, a sice 29. 3. 2025. Při tomto závodě závodníci překonávají více než 1000 výškových metrů a může se do něj přihlásit prakticky kdokoli. Kromě zážitku z jedinečného závodu si navíc může odnést i fotku nebo podpis nejlepších lyžařů světa, kteří jsou na tento jedinečný závod zvaní též.

Když už se bavíme o Secedě a dlouhých sjezdovkách, nelze nezmínit další z osmi legendárních sjezdovek, a tou je La Longia, která je něco přes 10,5 km dlouhá a končí až u městečka Ortisei. I když jde o údolní sjezdovku, je docela zábavná – velmi příjemný sklon i šířku nabídne hned na svém začátku, následně se sice trochu zúží, ale je jezdivá a dají se na ní krouhat dlouhé sportovní oblouky (vyjma krátkého sjezdu až dolů k nástupní stanici kabinky, který je spíš rovinatější).

Pro všechna střediska rozpínající se kolem Selly platí, že sjezdovky, po kterých vede světoznámý safari okruh Sella Ronda, bývají více frekventované. O víkendu to tak v některých chvílích může vypadat, že po sjezdovce jede celý zájezd současně. Proto pokud si chcete užít ten nejlepší manšestr, tak i v případě tohoto střediska platí pravidlo prvního lana, ideálně stát u turniketu už v 8:15, abyste právě vy stihli pokreslit co nejvíc manšestrových vroubků. I když oficiální doba zahájení provozu je 8:30, občas se některá lanovka pustí už o pár minut dřív a to vydá na jeden manšestr jen pro vás.

Pokud první lano nestihnete, a přesto stojíte o prázdné sjezdovky, vybírejte z mapičky ty, po kterých nevede okruh Sella Ronda. Spíše volte takové ty zapadlé „slepé větve“, které nikam nevedou, protože právě tam občas najdete netknutý manšestr i odpoledne. Jeden z našich tajných tipů na několik prázdných, ale krásných sportovních sjezdovek jsou ty v odstřihnutějším areálu Monte Pana, respektive se spouští z vrcholu Mont de Sëura (2117 m). Z vrcholu Piz Sella sem sice vede trochu delší přejezd, ale stojí za to ho absolvovat, protože se dostanete dál od hlavního ruchu do komorní atmosféry s parádní černou a červenou sjezdovkou, které budou patřit jenom vám kdykoli v průběhu dne.

Monte Pana je vhodným místem také pro méně zkušené lyžaře nebo klidně i malé děti, které tu u nástupu na sedačkovou lanovku Mont de Sëura (kam se dá ze St. Christiny dojet pohodlně i autem) najdou pár mírných cvičných svahů. Krátké modré sjezdovky jsou prosluněné a nejsou nijak přeplněné, a tak mají i malé děti naprostý klid na krouhání prvních obloučků. Umím si dobře představit, že mít malé děti, tak se tu s nimi klidně ubytuji v hotelu přímo u parkoviště/sjezdovky, a z pohodlí lavičky a kávy na sluníčku budu sledovat, jak se dítku daří v lyžařském parku přímo před hotelem. Zdatnější členové rodiny můžou zatím klidně vyrazit na sportovní sjezdovky v areálu, nebo na další tratě Val Gardeny.

K občerstvení ve Val Gardeně není co dodávat. Michelinské restaurace sice najdete dole v údolních vesničkách, horské chaty a restaurace přímo u sjezdovek a zpravidla s prosluněnými terasami s kvalitou jídla nijak nezaostávají. Co se týká cen, tak špagety na nejrůznější způsoby jako pomodoro nebo carbonara vyjdou zhruba na 15 eur, polévka minestrone na 10 – 15 eur, vídeňský řízek na 20 eur a půl litru piva nebo Aperol Spritz vyjdou v průměru na 7 eur.

Val Gardena není jen o lyžování – v rámci programu Val Gardena Active si můžete vyzkoušet i další nelyžařské aktivity jako je například výlet na sněžnicích, první stopa nebo třeba noční e-bike tour. Noční e-bike tour jsme si dokonce minulou zimu na vlastní kůži vyzkoušeli – šlo o večerní zhruba čtyřhodinovou vyjížďku s lokálním průvodcem, který nás zavedl nejprve výjezdem po silnici na Monte Pana, pak už se jelo celou dobu po krásně zasněžených cestách až na Seiser Alm, kde naším cílem byla horská chata Tirler s tradiční italskou kuchyní. Můžu říct, že lepší špagety Aglio Olio jsem nikdy neměla. Navíc si tady vyrábí i vlastní hruškovici „Franzl Willy“, která je krásně jemná a dá se zakoupit i v obchodě v Ortisei. Tento noční zážitek vyjde na 65 eur a na bližší informace se můžete podívat zde.

Předvánoční čas je ve Val Gardeně obzvlášť kouzelný, samozřejmě i kvůli vánočním trhům, které se konají zpravidla v Selvě i Ortisei. Takové „načančanější“ a nasvícenější domečky najdete v Ortisei, takže tady mají trhy ten pravá vánoční nádech, na druhou stranu v Selvě si užijete o něco komornější atmosféru.

Val Gardena v kostce Vzdálenost z Prahy:

cca 7 h (653 km) Celodenní skipas dospělý: 75 - 83 eur Provozní doba střediska: 8:30 – 16:00 Webové stránky střediska: www.valgardena.it

Pokud se ubytujete ve vybraném ubytování přímo v údolních městečkách, získáte kartičku „Val Gardena Mobil Card“, se kterou můžete využívat veřejnou dopravu po celém údolí až k průsmykům, takže na auto nemusíte po celou dobu dovolené ani sáhnout. Nejrušnější městečko s michelinskými restauracemi je Ortisei, o něco výše se dá ubytovat v St. Christině, kde se nachází stadion pro Světový pohár a nejblíže Selle je pak vesnička Selva, takže z ní jste na okruhu Sella Ronda nejsnáz. Pokud hledáte ve Val Gardeně ubytování a máte různé požadavky, například na wellness nebo máte sebou pejska, na těchto stránkách si můžete zaškrtnout, co přesně od ubytování očekáváte, a filtr vám vyhodí nejvhodnější varianty.

Autor: Andrea Drengubáková