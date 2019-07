Splutí Váhu. Na krásné a nejdelší slovenské řece řídí vodáky semafor

Může se hodit Náročnost

Váh má v popisovaných úsecích obtížnost WW I+ (lehký tok s občasnými peřejemi). Splutí zvládnou vodáci na otevřené kánoi se základními znalostmi ovládání lodě, vhodné vesty, případně helmy. Úsek Kráľova Lehota – Uhorská Ves měří asi 13 km (cca 3 hod. splutí). Úsek Vrútky – Strečno měří asi 11 km (cca 2-3 hod. splutí).

Další info a vodočty: https://www.raft.cz/slovensko/vah.aspx

Regulace NP pro Čierny Váh v úseku Nižný Chmelienec, most - soutok s Bielym Váhom: splouvání povoleno od 15. dubna do 15. září, od 9. do 16. hodiny. Splouvání Váhu, Belé nebo rafting na slalomovém kanále v Liptovském Mikuláši: zajišťuje Rafting Adventure, http://www.raftingadventure.sk

Areál vodního slalomu Liptovský Mikuláš: info o akcích nebo pronájmu na http://ktklm.sk

Splouvání na pltích a raftech u Strečna: Sezona od 1. dubna do 31. října, doba plavby přibližně 1-1,5 hod., cena 10€ dospělý, 5€ dítě. Možno zapůjčit raft. Více na http://www.plte-strecno.sk Doprava a logistika: Pokud máte vlastní loď, můžete na obou úsecích využít železniční dopravu pro návrat do místa startu

Ubytování: ideálním výchozím místem pro splutí i pěší výlety je oblast centrálního Liptova, kde najdete mnoho možností ubytování i dalšího vyžití.