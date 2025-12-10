Nedávno obletěla svět zpráva, že v jeskyni Sulfur na hranicích Řecka s Albánií je největší pavučina na světě se 111 tisíci pavouků. Prý jste ji objevil.
Ano, byl jsem tam první s manželkou. Vlezli jsme do jeskyně, ale zastavilo nás 20 metrů dlouhé termální jezero. Vysvlékl jsem se donaha, vzal si jen žabky a čelovku a přeplaval na druhou stranu. Za jezerem na skalní stěně jsem si všiml obrovské pavučiny.
Pavouci lezli i po zemi společně se škorpiony a velkými stonožkami a já jsem mezi nimi ťapkal jen v žabkách. Po 50 metrech jsem toho měl dost a otočil se zpátky. Vrátil jsem se za ženou a euforicky jsem jí sdělil, že tato jeskyně je světový unikát, ale že se na to musíme lépe připravit nebo aspoň obléknout. Později jsme jeskyni nazvali Sulfur.
Poklady? Našli jsme bednu nábojů do kalašnikova. Na Balkáně jsou spousty munice, lidé ji za války naházeli do jeskyní.