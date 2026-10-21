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V Česku se topí, na Sicílii je 25 stupňů. Letenky tam stojí pár stovek

Natálie Brabcová
  5:00

Za sluncem nemusíte letět daleko ani draze. Na jihu Evropy si lze užít teplé počasí i na podzim, letenky navíc stojí pár stovek. | foto: Profimedia.cz

Zatímco v Česku přibývá chladných rán a večerů, na jihu Evropy si lidé stále užívají slunce a venkovního posezení. Podzim navíc přeje levnému cestování. Letenky do Itálie se dají sehnat už za několik stovek korun, dostupné jsou i lety do Španělska nebo Řecka. Kam se teď vyplatí vyrazit za teplem a na co si dát při nákupu pozor?

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Itálie za pár stovek. Bari láká na moře i úzké uličky

Jestli některá destinace nabízí ideální kombinaci krátkého letu, středomořské atmosféry a nízké ceny, je to italské Bari. Hlavní město Apulie na jihovýchodě země není klasickým plážovým letoviskem, kde by se všechno točilo kolem lehátek a hotelových bazénů. Je to především živé italské město, do kterého se jezdí za jídlem, historií a atmosférou.

V listopadu se v Bari průměrná denní maxima drží kolem 17 stupňů, zatímco v říjnu ještě dosahují zhruba 21 stupňů. S postupujícím podzimem navíc přibývá deště. Kdo jede hlavně kvůli koupání, měl by si proto vybrat jinou destinaci. Prodloužený víkend s procházkami a dobrým jídlem si však v listopadovém Bari užijete.

V jeho historickém centru Bari Vecchia se mezi domy proplétají úzké uličky a místní ženy dodnes ručně vyrábějí tradiční těstoviny orecchiette. Jen několik minut chůze odtud se otevírá pobřežní promenáda, kde lze v příznivém počasí posedět s výhledem na Jaderské moře.

Z Prahy se do Bari létá přibližně dvě hodiny. R Z Prahy do Bari letíte přibližně dvě hodiny. Ryanair nyní nabízí jednosměrné letenky na listopad od 657 korun. Jde tak o jednu z cenově nejdostupnějších jižních destinací.

Výhodou Bari je i jeho poloha. Kdo nechce zůstat pouze ve městě, může vyrazit vlakem do přímořského Polignana a Mare, známého bílými domy na skalách a malou oblázkovou pláží sevřenou mezi útesy. Na jednodenní výlet láká také nedaleké Monopoli.

Úzké uličky historického centra Bari Vecchia lákají k toulkám mezi starobylými domy a nabízejí pravou atmosféru jižní Itálie.

Sicílie: V říjnu 25 stupňů a letenky za pár stovek

Na Sicílii se dá vyrazit za pocitem, že léto ještě docela neskončilo. V Katánii, druhém největším městě ostrova, se střídají barokní kostely, rušná tržiště a restaurace s venkovními stolky. Nad městem se přitom tyčí Etna, nejvyšší činná sopka Evropy. A zatímco v Česku je v listopadu v průměru jen tři a půl stupně, v Katánii stoupají k 15 stupňům. Přes den tam navíc teploty v průměru vystoupají téměř k 21 stupňům.

Tip na ještě levnější Sicílii

Pokud vám nezáleží na konkrétním městě, vyplatí se podívat také na Palermo na severozápadě ostrova. Ryanair nabízí přímé jednosměrné letenky z Prahy v říjnu od přibližně 489 korun a v listopadu dokonce od 414 korun. Sicilská metropole láká na historické památky, živá tržiště a vyhlášené pouliční jídlo.

Prodloužený víkend se tu dá strávit ochutnáváním místních specialit, například smažených rýžových koulí arancini, těstovin alla Norma s lilkem a rajčaty nebo sladkostí s pistáciemi z oblasti Bronte. Kdo zatouží po výletu, může vyrazit do nedaleké Taorminy, odkud se otevírají působivé výhledy na Jónské moře.

A právě Katánie patří mezi cenově zajímavé podzimní destiance. Ryanair nabízí jednosměrné letenky z Prahy do Katánie v říjnu od přibližně 992 korun. V listopadu se pak dá do Katánie letět se společností Wizz Air už od 688 korun. Přímý let z Prahy přitom trvá zhruba dvě a půl hodiny.

V sicilské Taormině se natáčelo mnoho scén oblíbeného seriálu Bílý Lotus 2.

Málaga: Slunce i v listopadu a letenky za osm stovek

Kdo si pod dovolenou v teple představuje především slunce, palmy a dlouhé procházky podél moře, měl by zvážit jih Španělska. Málaga na pobřeží Costa del Sol patří k místům, kde se příjemné teploty drží dlouho do podzimu.

Více letů do Španělska. Do Málagy poletí Smartwings dvakrát denně

V Málaze se teplo drží i v listopadu. Průměrná denní maxima tam podle dlouhodobých údajů španělské meteorologické služby AEMET dosahují 20 stupňů.

Ačkoli má Málaga vlastní pláže, rozhodně není nutné trávit celý pobyt u vody. Za prohlídku stojí maurská pevnost Alcazaba, historické centrum nebo Picassovo muzeum.

Ryanair nabízí jednosměrné letenky na listopad od 778 korun. Na opravdu krátký víkend je ovšem Málaga o něco náročnější než Bari nebo Katánie. Jen přímý let z Prahy totiž trvá přibližně tři a půl hodiny.

Výhled na přístav v Málaze

Alicante: V listopadu 20 stupňů a skoro šest hodin slunce denně

Další možností, jak si prodloužit léto, je španělské Alicante. Město na pobřeží Costa Blanca nabízí něco, co bývá při krátkých dovolených mimořádně příjemné. Moře i pláž leží jen pár kroků od historického centra.

Podzimní Alicante ale není bez rizik. Východní pobřeží Španělska mohou v tomto období zasáhnout intenzivní deště a bouřky. Při plánování cesty se proto vyplatí sledovat nejen předpověď teplot, ale také případná meteorologická varování španělské služby AEMET.

Dopoledne tak lze strávit procházkou kolem přístavu, odpoledne vyrazit na pláž Postiguet a večer posedět v některém z podniků v malebné čtvrti Santa Cruz. Ta je známá úzkými uličkami, barevnými domy a květinami na fasádách. Nad městem se vypíná hrad Santa Bárbara, odkud se otevírá výhled na pobřeží.

Příjemné počasí se tu drží dlouho do podzimu. Podle dlouhodobých údajů španělské meteorologické služby AEMET dosahují průměrná denní maxima v listopadu 20 stupňů a slunce svítí v průměru téměř šest hodin denně. Na procházky po městě je to tedy pořád dost. Moře se mezitím ochladí v průměru na 19 stupňů, takže koupání už je spíš pro otužilejší. Kdo se studenější vody nebojí, za slunečného dne si ovšem zaplave i v listopadu.

Překvapit mohou i ceny letenek. Na konci října se dají přímé jednosměrné letenky z Prahy do Alicante se společností easyJet sehnat od přibližně 1400 korun.

Palmami lemovaná promenáda Explanada de España patří k symbolům španělského Alicante. V pozadí se nad městem tyčí hrad Santa Bárbara.

Kde hledat levné letenky? Pět tipů, jak ušetřit

Nejnižší ceny letenek často nezávisí jen na destinaci, ale především na termínu odletu. Pokud můžete cestovat mimo víkend nebo posunout dovolenou o několik dní, máte větší šanci najít výhodnou nabídku.

Kde hledat?

  • Google Flights – Umožňuje porovnávat ceny v kalendáři a na cenovém grafu. Můžete také zapnout upozornění na zlevnění vybrané trasy.
  • Skyscanner – Pokud nevíte, kam vyrazit, zadejte místo cílové destinace možnost „Kamkoliv“. Funkce flexibilních termínů pomůže najít nejlevnější dny v měsíci.
  • Kiwi.com – Hodí se pro hledání letů podle rozpočtu. Umožňuje zadat cenový strop, širší rozmezí termínů nebo hledat letenky do libovolné destinace.
  • Ryanair – Přímo na webu nízkonákladové společnosti lze přes funkci Fare Finder porovnávat levné lety do evropských destinací.
  • easyJet – Nabízí vyhledávač Low Fare Finder, který pomáhá najít nejlevnější dostupné termíny na vybrané trase.

Na co si dát pozor: Ceny v přehledových kalendářích mohou být pouze orientační. Před nákupem si proto vždy ověřte konečnou částku přímo u dopravce, včetně zavazadel a dalších příplatků. A nezapomeňte na zpáteční cestu. Letenka za čtyři stovky může být lákavá, ale pokud návrat stojí několik tisíc, levný víkend se rychle prodraží.

Výhodu má ten, kdo neví, kam a kdy chce letět. Odborníci radí, jak na levné letenky
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