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Město, které si podmanilo Hedvábnou stezku. Samarkand psal dějiny Orientu

  4:00
Jsou města, jejichž dějiny člověk hledá v muzeích, a pak je tu Uzbekistán se svým Samarkandem. Tyrkysové kupole, obrovské vstupní portály a stěny pokryté modrými dlaždicemi připomínají dobu, kdy tudy procházely karavany mezi Čínou, Persií a Evropou. Samarkand býval jedním z nejdůležitějších bodů hedvábné stezky a svou velkolepost si zachoval dodnes.

Samarkand patří k nejstarším trvale osídleným městům Střední Asie. Jeho předchůdcem byl starověký Afrasiab a historie zdejšího osídlení sahá hluboko před náš letopočet. Největšího rozkvětu ale město dosáhlo ve 14. a 15. století, právě tehdy vznikla velká část staveb, které dnes vytvářejí typický obraz Samarkandu. Historické město je od roku 2001 zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO.

Nejslavnějším místem je Registán, obrovské náměstí sevřené trojicí medres, islámských náboženských škol. Při pohledu z jeho středu člověk snadno pochopí, proč se právě odsud vozí domů prakticky povinná fotografie ze Samarkandu.

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Ulugbekova medresa pochází z počátku 15. století, další dvě stavby, Šer Dor a Tilla Kari, přibyly o dvě století později. Fasády pokrývají tisíce keramických dlaždic, kaligrafie a geometrických obrazců, zatímco celé náměstí uzavírají portály tak vysoké, že vedle nich lidé vypadají téměř jako figurky.

Nejkrásnější bývá Registán ráno nebo před večerem, kdy se modrá keramika mění spolu se světlem a rozpálené nádvoří se začne vyprazdňovat.

Vládce v nefritu

O několik ulic dál stojí Gūr-i Amīr, mauzoleum Timura a části jeho rodiny. Zvenčí jej poznáte podle vysoké žebrované tyrkysové kupole, uvnitř pak čeká překvapivě bohatý prostor plný zlata, ornamentů a kaligrafie.

Uprostřed leží tmavý kámen označující Timurův hrob. Samotné tělo je, stejně jako u ostatních zde pohřbených, uloženo v kryptě pod hlavním sálem. Timur patřil k nejmocnějším vládcům své doby a díky vojenským tažením vytvořil říši sahající od Střední Asie hluboko do Persie a dalších oblastí.

Střední Asie nejsou pouze krásné hory, ale i bohatá kultura. Procházela tudy totiž starověká obchodní trasa, tzv. Hedvábná stezka. Jedním z klíčovým míst byl i Samarkand v Uzbekistánu, jedno z nejkrásnějších a nejstarších měst světa.
Registán, náměstí a centrum Samarkandu (14. srpna 2024)
Náměstí Registán v Samarkandu
Náměstí Registán v Samarkandu
21 fotografií

Zároveň nechával do Samarkandu přivádět stavitele, řemeslníky a umělce z dobytých území a město proměnil v reprezentativní centrum své moci. V Uzbekistánu zůstává jednou z nejvýraznějších historických osobností.

S jeho hrobkou se pojí také jedna z nejvděčnějších místních legend. Sovětští vědci otevřeli Timurův hrob v červnu 1941 a jen několik dní poté Německo napadlo Sovětský svaz. Pověst proto tvrdí, že otevřením hrobu byla vypuštěna Timurova kletba.

Astronom na trůnu

Jednou z nejzajímavějších postav samarkandských dějin nebyl vojevůdce, ale vědec. Timurův vnuk Ulugbek vládl zdejšímu území v první polovině 15. století a zároveň patřil k nejvýznamnějším astronomům své doby. Na okraji města nechal vybudovat obrovskou observatoř, vybavenou monumentálním měřicím přístrojem, zapuštěným do země. Jeho poloměr dosahoval přibližně čtyřiceti metrů.

Ulugbek se svými spolupracovníky vytvořil rozsáhlý hvězdný katalog, který obsahoval údaje o více než tisícovce hvězd. Velká část pozic byla určena přímo v Samarkandu a výsledky patřily ve své době k nejpřesnějším. Jeho práce se později dostala i do Evropy a roku 1665 vyšla v Oxfordu v perském originále s latinským překladem.

Po Hedvábné stezce. Uzbekistán uhrane skvělými stavbami i pohostinností

Význam Samarkandu vznikl především díky poloze. Po staletí se zde setkávaly obchodní cesty spojující Čínu, Indii, Persii a západní část Asie. Spolu se zbožím cestovaly také jazyky, náboženství, technologie a umělecké styly.

Přes město prošli Sogdijci, Řekové, Arabové, Mongolové i turkické dynastie a každá epocha tu něco zanechala. Právě proto UNESCO používá pro Samarkand označení křižovatka kultur. Dnes se sem dá z Taškentu dostat moderním rychlovlakem za dvě a půl hodiny.

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A pak je tu plov, základ tvoří rýže, maso, mrkev, cibule a koření, výsledná podoba se však mění město od města a někdy i dům od domu.

Samarkandská varianta bývá servírována tak, aby jednotlivé vrstvy zůstávaly zřetelnější a jídlo se promíchalo až na talíři. Na stole téměř nikdy nechybí kulatý chléb nán, pečený v tan dúru, a konvice čaje.

K tomu přidejte šašlik, polévku šurpa, manty plněné masem nebo dýní a ovoce, které má ve zdejším suchém a horkém klimatu překvapivě intenzivní chuť. Samarkand se tak nejlépe nepoznává jen obcházením památek. Část města začíná dávat smysl teprve ve chvíli, kdy člověk sedí u nízkého stolu, před sebou má sklenku čaje a kolem pokračuje úplně obyčejný den.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

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