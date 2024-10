Park Ugam Čatkal vznikl v roce 1992 reorganizací biosférické rezervace Čatkal v západní části pohoří Ťan Šan. Leží zhruba hodinu jízdy od Taškentu a rozhodně stojí za to se do něj vypravit. Ekosystém je tu tak pestrý, že ho obývá řada vzácných a ohrožených druhů zvířat a rostlin. Do těchto krajin se dokonce začíná vracet i levhart sněžný, který téměř vyhynul.

Při koupání se pouze připravte na ledovou vodu. A také na dívku, která údajně v jezeře žije a svlažující se nebožáky stahuje pod hladinu.