Co čekat od pokoje za čtyři stovky? Cestovatel s UV lampou se vyděsil

Sedmadvacetiletý Zac Jones z Liverpoolu rád cestuje. A rovněž je rád, když za ubytování na svých cestách Evropou nemusí utrácet jmění. Proto se soustředí na vyhledávání nenápadných hotelů, které v jeho peněžence nezanechají prázdno. Nedělá s tím tajnosti, prostřednictvím sociálních sítí se o své tipy rád dělí s cestovateli z celého světa.

Ukazuje, že cestovat Evropou nemusí stát balík. Proto si také na TikToku vysloužil přízeň více než statisíce sledujících.

Za svůj úspěch vděčí ještě jedné podstatné maličkosti. Nevyhledává totiž jen ubytování, které je nutně „nejlevnější za každou cenu“. Pořád mu jde o kvalitu, která odpovídá vynaloženým prostředkům. V ceně pár stovek korun za noc zkrátka neočekává královský servis, ale aspoň minimální komfort vyžaduje. Třeba pokoj bez plísní, teplou tekoucí vodu, čisté ložní prádlo.

Na čistotu je opravdu háklivý. A nebojí se její skutečnou kvalitu ověřit si třeba s pomocí přenosné UV lampy. S ní dokáže objevit i ve zdánlivě upraveném pokoji dost nepříjemné věci. Viděl už dost. Ovšem to, co odhalil v hotelu The Highbury Hotel v anglickém městečku Blackpool, jej přimělo neriskovat tu nocleh.

Blackpool je přitom povšechně chápán jako populární turistická lokalita. Z Manchesteru sem dorazíte za necelou hodinu, a uvítá vás poklidné pobřežní městečko s desetikilometrovou pláží, promenádou, zábavním parkem, viktoriánskou přímořskou architekturou a obří věží, která se připodobňuje k Eiffelově v Paříži. Co by tu tak mohlo být špatně?

Zac Jones tu narazil na hotel, kde si za nocleh řekli 12,80 libry. V přepočtu asi 390 Kč. Což rozhodně znělo sympaticky. Nízkorozpočtově. Výhled sice nestál za nic, ale za ty peníze?

Polštáře byly skutečně nechutné, ukázala UV lampa. Hmyz nastřádaný v šuplících asi není tou nejlepší známkou čerstvého úklidu.

Proto přehlédl velkoryse i to, že kostkovaný koberec a většina vybavení připomínala osmdesátá léta. Byla tu rychlovarná konvice. Trochu pak znejistěl při pohledu na hnědé povlečení rozvrzané manželské postele. Viditelná skvrna na čalounění židle ho přiměla k pochybám.

Jeho náladu nezlepšila ani špína usazená za těsněním v koupelně, mrtvé mouchy ve stínítku lampy a v šuplíku nočního stolku, záchod s usazeným vodním kamenem a chlupy na dlaždicích. A to už vytahoval ze zavazadla svou přenosnou UV lampu. „Zpočátku jsem byl potěšen úrovní a skromnou cenou,“ komentoval to. „Ale po kontrole pod UV světlem jsem rychle změnil názor.“

Podivné skvrny se nacházely na židli, skříni i samotné matraci. „Byla to ta nejhorší kontrola UV světlem, jakou jsem kdy dělal,“ popisoval ve videu, uveřejněném na Instagramu. „Bylo to příšerné, děsivé.“

Těžko říct, co přesně se v tomhle pokoji dřív odehrávalo, ale Zac Jones se na tom dál podílet nechtěl. Hotel, který se mohl zdát sympatický nízkou cenou ubytování, proto raději ihned opustil.

Přesně v duchu své myšlenky, že ani laciná střecha nad hlavou nemusí znamenat nedostatek minimálního komfortu a hygieny. Video z „prohlídky“ The Highbury Hotel v anglickém městečku Blackpool se mezitím stalo virální.