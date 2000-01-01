náhledy
Jsou uměle vytvořené a jediné svého druhu ve Spojených státech amerických. Ostrovy Astronautů, tyčící se z vody přímo naproti pobřeží kalifornského města Long Beach, mají dva úkoly. Tím prvním je lhát o svém skutečném účelu. Šálit veřejnost. A druhým? Tím je výnosná těžba ropy přímo pod nosem místních.
Jako když šťastně najdete poklad, ale nechcete na něj sáhnout, protože se bojíte pradávné kletby. Zhruba tak v 60. letech minulého století vnímali obyvatelé kalifornského města Long Beach zprávu o tom, že se přímo naproti jejich městu, v zátoce San Pedro Bay, našla vydatná ložiska ropy.
Ve Spojených státech amerických má slůvko „ropa“ sílu zaklínadla, které ovšem na každého funguje jinak. Někoho hned zhnusí, znechutí, odradí. Pro jiné voní bohatstvím. V Long Beach žili jedni i druzí a jen obtížně hledali kompromisy.
Zpřístupnění San Pedro Bay těžařským společnostem s sebou neslo příslib milionů dolarů do městské pokladny a navýšení zaměstnanosti. Zrovna tak ale i garanci environmentálních rizik – hrozbu úniku ropy, znečištění, zdevastovaného životního prostředí a zdecimovaného cestovního ruchu.
Půlmilionové Long Beach bylo na příjmech z cestovního ruchu do značné míry závislé. Svou reputaci vystavělo na kráse slunného písečného kalifornského pobřeží. Představa hlučných provozů ropných věží, které ční z hladiny na dohled městu tak jako někde v Texasu, místní oprávněně děsila.
Autor: MrBill3, Creative Commons
Nedá se ale říct, že by veřejnost byla zcela jednoznačně proti otevření těžby. Kdyby se ropa měla těžit jinde, nejspíš by jim to nevadilo. Jen nestáli o to mít ropné plošiny přímo pod okny, před pláží, která jejich městu dala jméno a slávu.
Výsledkem dlouhých jednání pak byl pozoruhodný kompromis – řešení, které hladinu zátoky San Pedro Bay těžbě zpřístupnilo. Ale v ojedinělém formátu, designovém provedení, že to jako těžba ropy vlastně vůbec na první ani druhý pohled nevypadá.
I když ropný průmysl získal přístup k ropnému ložisku a město se neochudilo o příjmy z těžby, obyvatelé nezískali pocit, že žijí na dohled rafinerií a těžařských plošin. To proto, že naproti Long Beach místo vrtných věží vznikl THUMS.
THUMS je akronymem, zkratkou vzniklou z názvu konsorcia těžařských společností Texaco, Humble, Union Oil, Mobil a Shell. Všechny chtěly získat přístup k ropě ze San Pedro Bay a neváhaly zainvestovat do toho, aby to tentokrát provedly trochu jinak. Pro oči starousedlíků šetrněji.
THUMS v San Pedro Bay je jednou velkou kamufláží. Jedná se o čtveřici uměle vytvořených ostrovů, na nichž jsou těžařské provozy maskovány tak, že vypadají jako velké ostrovní hotelové resorty. Z pobřeží tu nejdou vidět žádné technické konstrukce. Jen palmy, neonová světla, skály a vodopády.
Lidé docela přirozeně reagují na průmyslovou infrastrukturu negativně. Ocelové věže, jeřáby a spletitá potrubí působí na lidskou mysl cize, nepřirozeně, uměle. Ale s výhledem na čtveřici ostrovů THUMS se povětšinou pojí docela jiný emociální náboj. Z dálky vypadají jako jiná plážová rekreační centra.
Protihlukové bariéry se jeví jako fasády hotelů a vilek. Vodní stěny vodopádů fungují jako další překážka tomu, aby z těžařského provozu unikal hluk. Noční osvětlení tu je podobné jako u pobřežních resortů. A vysázené palmy? Ty evokují pobřežní pohodu.
Těžařské konsorcium si na tuto práci přizvalo experta nezvyklé specializace. Hlavním poradcem pro výstavbu THUMS se stal Joseph Linesch z Anaheimu – architekt, jehož profesí bylo navrhovat exteriéry zábavních parků a který stojí za podobou amerických Disneylandů.
Ostrovy THUMS jsou vlastně takovým specifickým zábavním parkem. I ony budují určitou iluzi, vytváří představu. Svým vzhledem posilují dojem, že se na ostrovech výtečně nejspíš baví turisté a rozhodně se tu netěží stamiliony barelů ropy.
Celá ta kamufláž staví na nedokonalosti lidského zraku. Ostrov, který stojí nejblíže přístavu a pobřeží Long Beach, má například detailně vymodelovaný reliéf útesů, čtrnáctimetrové vodopády a stovky keřů a rostlin. Ostrovy vzdálenější jsou „jen tak nahozené“, propracované detaily už jim chybí.
Výstavba umělých ostrovů obnášela přemístění 640 000 tun balvanů pro vytvoření obvodového perimetru ostrovů, které pak byly zavezeny stavební sutí a třemi miliony kubíků z mořského dna vybagrovaného písku.
Těžařské konsorcium přišlo v roce 1965 toto dílo na 22 milionů dolarů, přičemž přibližně deset milionů dolarů padlo na přístavky kamufláží, maskování, barevné noční osvětlení a výsadbu palem. Tedy na to, aby tu těžba ropy jako těžba ropy nevypadala.
Umělé ostrovy THUMS byly o dvě léta později, v roce 1967, přejmenovány na Ostrovy Astronautů. Se jmény Freeman, Grissom, White a Chaffe připomínají jména pilotů NASA, kteří přišli během služby o život. Tím svůj vytvářený „pozitivní obraz“ ještě více posílily.
Do kalifornského Long Beach míří průměrně asi pět milionů turistů, kteří do rozpočtu města přináší skoro miliardu dolarů ročně. Za hlavní lákadla cestovního ruchu považují Tichomořské akvárium, romantické plavby na gondolách v kanále Naples a samozřejmě zdejší písečné a prosluněné pláže.
Jen málokdo z nich tuší, že čtveřice ostrůvků, které před jejich zraky vyplňují obzor a výhledy na oceán, jsou maskovanými ropnými plošinami.
