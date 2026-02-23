Lež přímo před zraky turistů. Ostrovy Astronautů jsou jen líbivá kamufláž

Radomír Dohnal
Jsou uměle vytvořené a jediné svého druhu ve Spojených státech amerických. Ostrovy Astronautů, tyčící se z vody přímo naproti pobřeží kalifornského města Long Beach, mají dva úkoly. Tím prvním je lhát o svém skutečném účelu. Šálit veřejnost. A druhým? Tím je výnosná těžba ropy přímo pod nosem místních.
Jsou uměle vytvořené a jediné svého druhu ve Spojených státech amerických.... Jako když šťastně najdete poklad, ale nechcete na něj sáhnout, protože se... Ve Spojených státech amerických má slůvko „ropa“ sílu zaklínadla, které ovšem... Zpřístupnění San Pedro Bay těžařským společnostem s sebou neslo příslib milionů... Půlmilionové Long Beach bylo na příjmech z cestovního ruchu do značné míry... Nedá se ale říct, že by veřejnost byla zcela jednoznačně proti otevření těžby.... Výsledkem dlouhých jednání pak byl pozoruhodný kompromis – řešení, které... I když ropný průmysl získal přístup k ropnému ložisku a město se neochudilo o... THUMS je akronymem, zkratkou vzniklou z názvu konsorcia těžařských společností... THUMS v San Pedro Bay je jednou velkou kamufláží. Jedná se o čtveřici uměle... Lidé docela přirozeně reagují na průmyslovou infrastrukturu negativně. Ocelové... Protihlukové bariéry se jeví jako fasády hotelů a vilek. Vodní stěny vodopádů...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (22 příspěvků)

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

KVÍZ: Lehčí už to být nemůže. Vyznáte se na slepé mapě Evropy?

Ilustrační snímek

Evropa se může zdát známá, ale poznali byste ji i na slepé mapě? Vyzkoušejte si jednoduchý kvíz a otestujte si, jak dobře znáte evropské státy, moře, ostrovy i zálivy – jednodušší už to být nemůže.

Sem jezdili i umělci. To nejlepší z italských vesniček, na které zapomněl čas

Hned z úvodu poprosíme o zdrženlivost. Do italského prestižního sdružení I...

Hned v úvodu poprosíme o zdrženlivost. Do italského prestižního sdružení I Borghi più belli d’Italia, tedy Nejkrásnějších historických sídel v Itálii, je v současné době zařazeno více než 350...

Lež přímo před zraky turistů. Ostrovy Astronautů jsou jen líbivá kamufláž

Jsou uměle vytvořené a jediné svého druhu ve Spojených státech amerických....

Jsou uměle vytvořené a jediné svého druhu ve Spojených státech amerických. Ostrovy Astronautů, tyčící se z vody přímo naproti pobřeží kalifornského města Long Beach, mají dva úkoly. Tím prvním je...

Kálející hoch či hlavoun z korporátu. Bizarní sochy z celého světa děsí i matou

Prší vám štěstí na hlavu? Pozor na to. Proslaveného Čurajícího chlapečka z...

Prší vám štěstí na hlavu? Pozor na to. Proslaveného Čurajícího chlapečka z Bruselu už lidé tak nějak strávili, ale Dukatenmännchen z německého Goslar rozpaky vzbuzuje dodnes, a to už od roku 1484,...

Drsné i něžné zároveň. Vydali jsme se brdskými lesy na nejvyšší vrchol Tok

Špičky smrků se bělají jinovatkou a zamrzlé kaluže se ve vřesovištích lesknou...

Tok je se svou výškou 865 metrů nejvyšším vrcholem Brd, Středočeského kraje i užšího vnitrozemí Čech. Zdolání střechy Brd není zadarmo, v zimě vám však bude odměnou klid a horský charakter krajiny...

Na bruslích kolem kostelní věže vyrůstající z ledu. Vydejte se k Reschensee

Největším lákadlem jezera Reschensee je v zimních měsících bruslení na přírodně...

Už vás nudí zamrzlá požární nádrž na návsi nebo rybník za vsí? Vyrazte k Reschensee, umělému jezeru známému též jako Lago di Resia. Tady můžete zažít něco, co vám budou všichni závidět a na co budete...

23. února 2026  8:30

Lež přímo před zraky turistů. Ostrovy Astronautů jsou jen líbivá kamufláž

Jsou uměle vytvořené a jediné svého druhu ve Spojených státech amerických....

Jsou uměle vytvořené a jediné svého druhu ve Spojených státech amerických. Ostrovy Astronautů, tyčící se z vody přímo naproti pobřeží kalifornského města Long Beach, mají dva úkoly. Tím prvním je...

23. února 2026

Draci mezi mrakodrapy. Ulicím Bangkoku za deště kralují obří varani

Jinde mají toulavé kočky, psy nebo třeba nenechavé racky a hejna holubů....

Proti setkání s divokými zvířaty lidé na dovolené většinou nic nemají. V safari, například. Ve městech ale v těsném kontaktu s potkany nebo nenechavými racky a holuby být spíš nechtějí. Tam už je...

22. února 2026

Na co zírá mašinfíra: Po Staré Tišnovce Korunou Vysočiny do Žďáru nad Sázavou

Regionova trio 814.220 Českých drah ve stanici Bystřice nad Pernštejnem

Dnešní Mašinfíra nás proveze po Staré Tišnovce, romantické dráze na pomezí Vysočiny a jižní Moravy. Původní lokálka kdysi dokonce suplovala hlavní trať mezi Prahou a Brnem. Po výstavbě dvoukolejné...

22. února 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Dolní Lipka. Vlevo Ventilovka 431 032, vpravo Němka 555 0153, kterou vlaková...

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  21. 2. 13:41

Které destinace nově potáhnou v letošním roce? Ty evropské to nejsou

Buddhistický klášter Tygří hnízdo v Bhútánu

Evropa zůstává nejnavštěvovanějším regionem světa, její obliba ale zdaleka neroste tak rychle jako u jiných zemí. Největšími skokany jsou nově destinace mimo tradiční turistické cíle jako Etiopie...

21. února 2026

Italský Oblouk lásky není jediný. Zázraky přírody, které zničil člověk i čas

Skalní útvar známý jako Oblouk lásky. (23. srpna 2023)

Skalní Oblouk lásky v Itálii, který zničila bouře, není jediný přírodní útvar, který byl trvale zlikvidovaný. Příroda i lidé zničili mnoho dalšího, od skalních útvarů přes vzácné stromy po ikonické...

21. února 2026

Kálející hoch či hlavoun z korporátu. Bizarní sochy z celého světa děsí i matou

Prší vám štěstí na hlavu? Pozor na to. Proslaveného Čurajícího chlapečka z...

Prší vám štěstí na hlavu? Pozor na to. Proslaveného Čurajícího chlapečka z Bruselu už lidé tak nějak strávili, ale Dukatenmännchen z německého Goslar rozpaky vzbuzuje dodnes, a to už od roku 1484,...

20. února 2026  8:30

Malý ráj na zemi, kde mizí moře. Objevte kouzlo romantického Zanzibaru

Zanzibar

Tropický ráj, ležící co by kamenem dohodil od východních břehů Afriky, má vše, co je ke správné dovolené potřeba – hřejivé slunce, bělostný písek a tyrkysové moře. A ještě spoustu věcí navíc.

20. února 2026

Velký Javor: Alpský zážitek na dosah ruky aneb Šumava, jak ji neznáte

Advertorial
Velký Javor. Alpský standard jen pár minut za českými hranicemi

Když se řekne Velký Javor na Šumavě, může se vám vybavit Světový pohár v lyžování, alpská kuchyně, jeden z nejmodernějších dětských parků nebo v neposlední řadě také titul nejvyšší hory Šumavy. To...

19. února 2026  12:01

Připravte se na jízdu. V Číně otevřeli téměř kilometr dlouhý eskalátor

V čínském Chongqingu dokončili nejdelší eskalátor na světě

V horském terénu jihozápadní Číny začal fungovat téměř kilometr dlouhý eskalátor, který překoná výšku 80patrové budovy. Nová atrakce ve městě Čchung-čching slibuje nejen rychlejší dopravu, ale i...

19. února 2026  8:30

Drsné i něžné zároveň. Vydali jsme se brdskými lesy na nejvyšší vrchol Tok

Špičky smrků se bělají jinovatkou a zamrzlé kaluže se ve vřesovištích lesknou...

Tok je se svou výškou 865 metrů nejvyšším vrcholem Brd, Středočeského kraje i užšího vnitrozemí Čech. Zdolání střechy Brd není zadarmo, v zimě vám však bude odměnou klid a horský charakter krajiny...

19. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.