|
Lež přímo před zraky turistů. Ostrovy Astronautů jsou jen líbivá kamufláž
KVÍZ: Lehčí už to být nemůže. Vyznáte se na slepé mapě Evropy?
Evropa se může zdát známá, ale poznali byste ji i na slepé mapě? Vyzkoušejte si jednoduchý kvíz a otestujte si, jak dobře znáte evropské státy, moře, ostrovy i zálivy – jednodušší už to být nemůže.
Sem jezdili i umělci. To nejlepší z italských vesniček, na které zapomněl čas
Hned v úvodu poprosíme o zdrženlivost. Do italského prestižního sdružení I Borghi più belli d’Italia, tedy Nejkrásnějších historických sídel v Itálii, je v současné době zařazeno více než 350...
Kálející hoch či hlavoun z korporátu. Bizarní sochy z celého světa děsí i matou
Prší vám štěstí na hlavu? Pozor na to. Proslaveného Čurajícího chlapečka z Bruselu už lidé tak nějak strávili, ale Dukatenmännchen z německého Goslar rozpaky vzbuzuje dodnes, a to už od roku 1484,...
Drsné i něžné zároveň. Vydali jsme se brdskými lesy na nejvyšší vrchol Tok
Tok je se svou výškou 865 metrů nejvyšším vrcholem Brd, Středočeského kraje i užšího vnitrozemí Čech. Zdolání střechy Brd není zadarmo, v zimě vám však bude odměnou klid a horský charakter krajiny...
Na bruslích kolem kostelní věže vyrůstající z ledu. Vydejte se k Reschensee
Už vás nudí zamrzlá požární nádrž na návsi nebo rybník za vsí? Vyrazte k Reschensee, umělému jezeru známému též jako Lago di Resia. Tady můžete zažít něco, co vám budou všichni závidět a na co budete...
Draci mezi mrakodrapy. Ulicím Bangkoku za deště kralují obří varani
Proti setkání s divokými zvířaty lidé na dovolené většinou nic nemají. V safari, například. Ve městech ale v těsném kontaktu s potkany nebo nenechavými racky a holuby být spíš nechtějí. Tam už je...
Na co zírá mašinfíra: Po Staré Tišnovce Korunou Vysočiny do Žďáru nad Sázavou
Dnešní Mašinfíra nás proveze po Staré Tišnovce, romantické dráze na pomezí Vysočiny a jižní Moravy. Původní lokálka kdysi dokonce suplovala hlavní trať mezi Prahou a Brnem. Po výstavbě dvoukolejné...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Které destinace nově potáhnou v letošním roce? Ty evropské to nejsou
Evropa zůstává nejnavštěvovanějším regionem světa, její obliba ale zdaleka neroste tak rychle jako u jiných zemí. Největšími skokany jsou nově destinace mimo tradiční turistické cíle jako Etiopie...
Italský Oblouk lásky není jediný. Zázraky přírody, které zničil člověk i čas
Skalní Oblouk lásky v Itálii, který zničila bouře, není jediný přírodní útvar, který byl trvale zlikvidovaný. Příroda i lidé zničili mnoho dalšího, od skalních útvarů přes vzácné stromy po ikonické...
Malý ráj na zemi, kde mizí moře. Objevte kouzlo romantického Zanzibaru
Tropický ráj, ležící co by kamenem dohodil od východních břehů Afriky, má vše, co je ke správné dovolené potřeba – hřejivé slunce, bělostný písek a tyrkysové moře. A ještě spoustu věcí navíc.
Velký Javor: Alpský zážitek na dosah ruky aneb Šumava, jak ji neznáte
Když se řekne Velký Javor na Šumavě, může se vám vybavit Světový pohár v lyžování, alpská kuchyně, jeden z nejmodernějších dětských parků nebo v neposlední řadě také titul nejvyšší hory Šumavy. To...
Připravte se na jízdu. V Číně otevřeli téměř kilometr dlouhý eskalátor
V horském terénu jihozápadní Číny začal fungovat téměř kilometr dlouhý eskalátor, který překoná výšku 80patrové budovy. Nová atrakce ve městě Čchung-čching slibuje nejen rychlejší dopravu, ale i...
Drsné i něžné zároveň. Vydali jsme se brdskými lesy na nejvyšší vrchol Tok
