Letos je to přesně sto let od doby, kdy vznikla silnice Route 66 – jedna z prvních a také nejdelších cest, která spojuje východ a západ Spojených států. I dnes, kdy funguje už jen částečně, jde stále o symbol amerického snu, historie, svobody a cestování.
Route 66 vedla a stále vede přes osm amerických států: z Chicaga přes Missouri, Kansas, Oklahomu, Texas, Nové Mexiko, Arizonu až do Los Angeles v Kalifornii, kde končí. Původně měřila úctyhodných 3 940 kilometrů.
Silnice, přezdívaná „The Mother Road“ podle zmínky v románu Hrozny hněvu od Johna Steinbecka, sloužila zemědělcům, obchodníkům a migrantům, ale brzy také turistům.
V polovině 30. let zachvátilo americký Středozápad extrémní sucho, kvůli němuž přišlo o práci až půl milionu lidí, a Route 66 se pro ně stala cestou na „zlatý západ“, tedy do Kalifornie.
Během druhé světové války sloužila také pro přesuny vojáků, transport vojenského materiálu a propojovala vojenské základny.
V 50. a 60. letech, které znamenaly pro Route 66 zlatou éru, kolem ní vyrostl bezpočet benzinek, motorestů, restaurací a dalších zařízení.
Právě tady se poprvé masově rozjela silniční zábava plná nejrůznějších lákadel.
Silnice díky tomu ochotně sloužila také rodinám při dovolených, které díky ní mohly cestovat napříč celými státy.
Ačkoli legendární silnice měla své nesporné kouzlo a denně se na ní odehrávaly nezapomenutelné lidské příběhy, bylo jasné, že její sláva nebude trvat věčně.
Spolu s výstavbou mezistátních dálnic sláva Route 66 pomalu uvadala, až ji na konci roku 1985 oficiálně vyřadili z dálničního systému.
Stavební firmy její značnou část rozšířily a použily při výstavbě nových dálnic.
Mnoho úseků slavné silnice dnes funguje jako Historic Route 66, státní nebo okresní silnice.
Jeden z nejdelších zachovaných úseků vede mezi městečky Seligman a Golden Shores v Arizoně.
Proto i dnes stále existují úseky, u kterých si ani místní nejsou jistí, jestli k Route 66 skutečně patřily.
Silnice také měla mít původně číslo 60. Nakonec však získala číslo 66. Důvod není nijak poetický, toto číslo se podle těch, kteří ji pojmenovali, dobře pamatuje a zní chytlavě.
Route 66 byla oficiálně otevřena v roce 1926 jako jedna z prvních souvislých silnic ve Spojených státech a sehrála klíčovou roli v propojení východu se západem v době, kdy se automobil teprve stával běžným dopravním prostředkem.
Díky své délce a významu se rychle stala hlavní tepnou pro dálkovou dopravu a umožnila milionům Američanů cestovat za prací, obchodem i lepšími životními podmínkami.
Postupem času přerostla svůj původní dopravní význam a proměnila se v symbol svobody, nezávislosti a touhy po dobrodružství, který dodnes zosobňuje americký sen. Její sláva byla umocněna četnými zmínkami ve filmech, knihách a písních, díky nimž se Route 66 dostala do povědomí lidí daleko za hranicemi Spojených států.
Po oficiálním zrušení silnice v roce 1985 se místní obyvatelé, historici i cestovatelské spolky začali aktivně zasazovat o zachování jejích původních úseků, aby její příběh nezmizel z map ani z paměti lidí.
Díky jejich úsilí dnes podél trasy vznikají muzea, tematické restaurace a památníky, které připomínají slavnou minulost silnice a přibližují atmosféru 30. až 60. let minulého století.
Route 66 se tak z běžné dopravní komunikace postupně proměnila v legendární cestu, která i v současnosti láká cestovatele toužící po autentickém zážitku z americké historie.
Route 66 oficiálně končila v Los Angeles, konkrétně u mola Santa Monica Pier, kde dnes symbolicky stojí cedule označující konec slavné silnice a připomínající završení cesty napříč Spojenými státy.
Právě zde se po tisících kilometrů putování setkávaly sny cestovatelů o lepším životě, dobrodružství či novém začátku
