Bavorský Nördlingen: v kráteru po meteoritu vzniklo dokonalé lidské sídlo

Pohled na moře strmých červených střech se s každým krokem otevírá z jiné perspektivy, malebné uličky jsou lemované řadami hrázděných domů. Staré centrum Nördlingenu můžete kompletně obejít po hradebním ochozu, který je z velké části krytý. Taková procházka měří asi čtyři kilometry a má téměř dokonale kruhový půdorys.

Díky neporušenému věnci hradeb a také tím, že město utrpělo za 2. světové války jen nepatrné škody (které byly samozřejmě již dávno zahlazeny), šplhá Nördlingen na přední příčky v pomyslné soutěži se stovkami jiných menších historických sídel Německa.

Zahraniční návštěvníky včetně těch českých tu přesto téměř nepotkáte, snad kvůli poměrně odlehlé poloze. Nördlingen totiž leží mimo hlavní silniční a železniční trasy, v řídce osídlené krajině bez velkých měst, na pomezí spolkových zemí Bavorska a Bádenska-Württemberska. Daleko navštěvovanější je asi 80 kilometrů vzdálený Rothenburg ob der Tauber, též zčásti obklopený středověkými hradbami.

Hrázděné zdivo vládne

Až si v Nördlingenu obejdete hradby (ti méně vytrvalí možná jen jejich část), nastane čas spustit se po některém ze schodišť do uliček historického jádra. Ty tvoří nepravidelný spletenec, není těžké v nich zabloudit a většinou jsou lemované vzorně udržovanými hrázděnými domy. Až na několik drobných výjimek do centra Nördlingenu nesmí auta, což komfort pobytu pro místní i návštěvníky výrazně zvyšuje.

Malebná zákoutí se najdou podél vnitřní strany hradeb, místy s miniaturními domečky „přilepenými“ k hradební zdi. Naopak výstavné, až čtyřpatrové domy, v nichž dříve bydleli nejbohatší měšťané, se najdou v ulici Baldinger Strasse, která vede na centrální náměstí Marktplatz od severozápadu.

My jsme jako zvlášť pěknou vyhodnotili Dlouhou třídu (Lange Gasse) v jižní části starého Nördlingenu. Mnoho domů s hrázděnými patry tu má červeně natřené trámoví a modré okenice, což vytváří neobvyklé barevné kontrasty. Hned vedle stojí katolický chrám Sankt Salvator s nádherně čistým gotickým interiérem.

Nördlingen, ulice Deininger Strasse

Ať tak či tak, časem vás změť středověkých uliček každopádně „vyplivne“ na centrálním náměstí Marktplatz. Vévodí mu mohutná hmota pozdně gotického halového kostela sv. Jiří (Sankt Georg), protestantského chrámu s 90 metrů vysokou věží zvanou Daniel. Pokud vás při příjezdu do Nördlingenu zdálky nějaká struktura vizuálně upoutá, bude to právě tato věž.

Uvnitř kráteru

Na věž Daniel lze za drobný poplatek vystoupit a užít si pohled na moře červených střech Nördlingenu z ptačí perspektivy. Shora je dobře znát, že nördlingenské hradby vytvářejí velmi pravidelnou, jen mírně výstřednou elipsu – se svatojiřským kostelem ležícím v jednom z ohnisek.

Tolik bližší pohled. Za dobré viditelnosti vás na horizontu upoutá ještě něco jiného, totiž věnec nízkých kopců lemující město ve vzdálenosti pěti až dvaceti kilometrů a vytvářející pravidelnou kružnici. Nördlingen, ležící v nadmořské výšce kolem 440 metrů, převyšují o 150 až 200 metrů.

Nördlingen, pohled z hradeb mezi branami Deininger a Reimlinger Tor

Tyto vrchy vymezují okraj tzv. Rieského kráteru, který vznikl před přibližně 15 miliony lety nárazem velkého meteoritu. Těleso mělo zřejmě průměr něco přes jeden kilometr a způsobilo tehdy nebývalou katastrofu. Meteorit se „zaryl“ do hloubky asi 600 metrů, roztavil horniny s nimiž přišel do styku a vyvrhl je do výšky.

Jedná se typický tzv. impaktní kráter, který byl záhy po nárazu zalit vodou. Jezero se však časem zaneslo sedimenty. Také okraj kráteru, původně mnohem vyšší, s postupem času erodoval a byl přetvořen do dnešní podoby nepříliš vysokých kopců.

Rozdíl v charakteru krajiny zůstává i po 15 milionech let markantní. Vnitřek Rieského kráteru, jehož průměr je 24 kilometrů, je dnes pokrytý mozaikou tisíců malých políček, zatímco kopce vymezující jeho okraj jsou vesměs zalesněné. Kráter odvodňuje říčka Wörnitz a právě v místech, kde tento tok krátkým sevřeným údolím proráží jihovýchodní část Riesu, si návštěvník nejlépe uvědomí, že vjíždí do (respektive vyjíždí z) mimořádného krajinného celku. Obvod kráteru je velmi dobře znatelný také na protilehlé, západní straně u městečka Bopfingen. Oběma koridory procházejí silnice a železniční tratě.

Nördlingen, náměstí Weinmarkt

Geografií Rieského kráteru i meteority obecně se zabývá výtečné muzeum RiesKraterMuseum umístěné v historické „stodole“ z 15. století ve starém centru Nördlingenu. Expozice má své interaktivní koutky, v jednom z nich si např. můžete nasimulovat, co by se dělo, kdyby dnes meteorit velikosti toho rieského dopadl na milionové město.

A najdete tu dokonce i českou stopu. Mezi horniny, které vznikly v důsledku nárazu meteoritu (tzv. tektity), se totiž řadí také vltavíny (moldavity), jejichž hlavní naleziště jsou v jižních Čechách, v oblasti vzdálené od Rieského kráteru asi 300 kilometrů. I to svědčí o mohutnosti procesů, které náraz Rieského meteoritu vyvolal.