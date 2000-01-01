náhledy
Bílé domky pod skalní klenbou, hukot oceánu a pocit, že jste vpluli do břicha kamenné velryby. Porís de Candelaria patří k mimořádným místům Kanárských ostrovů. Jen málokdo ví, že tato romantická jeskynní vesnice bývala strategickým přístavem, svědkem dobývání i místem legend o zázračné Panně Marii.
Výboje Španělů si obvykle spojujeme s rozvracením amerických domorodých civilizací, Mayů, Inků či Aztéků. Jenže generálku pro ta velká dobývání si střihli už v roce 1492 v Atlantiku. Oči conquistadora Alonsa Fernándeze de Lugo tehdy zálibně spočinuly na ne až tak vzdálených Kanárských ostrovech.
V září 1492 se tedy se svými vojáky vylodil u Tazacorte a zahájil dobyvačné tažení. Vzdorovat síle tehdy moderních zbraní a chtivosti Španělů původní obyvatelé ostrova La Palma nedokázali. Za necelý rok bylo po boji. Kdo že ale byli ti poražení?
Říkalo se jim Benahoaritas, Benahorité. A protože byli záhy po kastilské invazi asimilováni, mnoho o nich nevíme. Snad byli potomky berberů. Nejspíš na ostrovy dorazili v 5. století před naším letopočtem odkudsi ze severní Afriky. Byli to převážně pastevci a sběrači.
Nebyli dobrými zemědělci ani staviteli. Dílem proto, že ostrovy nabízely hojnost potravy. A též proto, že na nich ani nebylo třeba budovat a stavět velké přístřešky. V rozpukaných skalách a starých vulkanických jeskyních se obydlí nabízela tak nějak sama od sebe.
Španělé stylu života původních obyvatel záhy přišli na chuť. Ostrov La Palma totiž nabízel jen minimum příhodných kotvišť, a tak pro sebe velmi rádi zužitkovali místo, které Benahorité kdysi považovali za posvátné. Šlo o hluboce klenutou pobřežní jeskyni, a to skutečně masivní.
Skalní masiv v ní totiž rámoval oblohu nad hlavami ve výšce padesáti metrů. Dnes jí najdete na severozápadním pobřeží, poblíž vesnice Tijarafe, skrytou před okolním světem i horkým sluncem.
To místo, zvané Porís de Candelaria, se na dlouhá léta stalo jedním z mála přístavů pro bezpečné kotvení lodí. Dovnitř polootevřeného dómu se nedostaly bouře ani piráti. A protože obojí bylo v okolních vodách víc než hojné, činilo to kotviště velmi významné.
Malý přístav sevřený až dvousetmetrovými útesy, s jehož přesnou polohou byli obeznámeni jen někteří španělští kapitáni, tak sehrával ústřední roli v místním obchodu a zásobování. Tudy se na ostrov v neklidných časech dostávalo obilí, tudy se odvážel dehet.
Ke svému názvu prý přišla ta jeskyně-přístav v 16. století. Podle pověsti tu námořníci nakládali na loď velkou sochu Panny Marie. Vlnobití je ale z nitra dómu ven pustit nechtělo. Teprve až když sochu vyložili na břeh, zanechali ji stát v jeskyni, oceán se umoudřil a oni mohli odplout.
Socha na místě už zůstala. Jako patronka – ochránkyně přístavu, vesnice i celého ostrova, Panna Marie Candelárská. Přinášet k ní květiny, skládat je u jejích nohou, to patřilo k povinnosti pokaždé, když jste se chystali ostrov opustit a vyrazit odtud někam za dobrodružstvím.
Místo si pochopitelně oblíbili i místní rybáři. Ten velký skalní dok jim dobře posloužil pro uschování a opravy lodí i zpracování úlovků. Rybáři tu také začali se stavbou malých domků, skladů. K tomu ale nedošlo dříve než v 17. století. To už význam přístavu jako obchodního uzlu ustoupil do pozadí.
S postupem času tu vznikla celá jeskynní vesnice, rybářská osada. Lidé tu nacházeli útočiště v časech tajfunů i během hromování sopek a chvění neklidné země. Socha Panny Marie je všechny chránila.
Nezůstala tu napořád. Nakonec ji místní věřící přenesli do kostela Nuestra Señora de la Candelaria v Tijarafe. Bíle omítnuté domky, natěsnané podél skalní stěny, které jsou tu dnes k vidění, patří už ke stavbám novějším.
Většina z nich je sotva sto let stará. Rodiny rybářů už v nich nežijí. Za poklesem významu celého Porís de Candelaria stálo hlavně to, co vznikalo ve vnitrozemí. Infrastruktura, přesněji řečeno silnice. Putovat mezi vesnicemi a městečky už jde mnohem snáz, jeskynní přístav už není východištěm žádné trasy.
Svůj charakter si ale pořád uchoval, a proto se stal cílem turistů. Dnes Porís de Candelaria přitahuje cestovatele svou malebností a úchvatnými výhledy. A duchovním významem. I krátký pobyt v této zvláštní jeskyni vás prostoupí pocitem klidu a bezpečí.
Jak se sem dostat? Pokud to vezmete autem, těžké to není. Cesta od parkoviště až k jeskyni vám nezabere asi deset minut. Ovšem stylovější je asi zvolit si osmikilometrovou pěší túru z Tijarafe přes hory, rokle a podél pobřeží. Je náročnější, ale umožní vám lépe poznat zdejší kraj.
Do Porís de Candelaria se dá rovněž dorazit na lodi z přístavu Tazacorte. Houpavou cestu po vlnách si můžete zpestřit pozorováním delfínů či hnízdních kolonií ptactva na útesech. Do nitra jeskyně pak vplujete jako skuteční mořeplavci.
Prohlídka jeskynního přístavu vám víc než hodinu nezabere, ale vynechat byste ji neměli. Nejen kvůli úchvatným fotkám. Připomene vám místo, kde vlastně začala – a částečně taky skončila – jedna velká kapitola z historie Kanárských ostrovů.
