Přístav, do kterého bouře nesmí. Kotviště v jeskyni na La Palma je unikát
KVÍZ: Znáte hlavní města států světa?
Prahu, Vídeň a Bratislavu jistě všichni znají a dokáží je přiřadit ke správným zemím. Co ovšem hlavní města dalších států světa? Vyzkoušejte si své znalosti v našem zeměpisném kvízu a zjistěte, zda...
Letenka za miliony. V Praze přistál létající hotel Four Seasons pro vyvolené
Na první pohled připomíná běžný airbus. Jenže zdání klame. Speciálně upravený Four Seasons Airbus A321 nepřeváží stovky turistů na prodloužený víkend, ale pouhých 48 vyvolených na cestu kolem světa....
Největší náboženská památka UNESCO. Angkor ohromil i v soutěži Asia Express
Angkor Vat, největší náboženská památka světa zapsaná na seznamu UNESCO, je symbolem celé Kambodže. Monumentální komplex z 12. století dodnes ohromuje svou rozlohou, architekturou i duchovním...
Pistole u hlavy a feťáci na ulici. Jižní Amerika není pro všechny, říká Čech
Studoval v Kostarice, žil v Panamě a Venezuele a dnes provádí turisty po celé Jižní Americe. S průvodcem Michalem Čáslavkou jsme si povídali nejen o tom, jaké je nejnebezpečnější místo celé Latinské...
Má nálepku jednoho z nejdražších měst světa. Curych si přesto zamilujete
Je největší ve Švýcarské konfederaci, pravidelně zaujímá přední příčky v žebříčcích nejlepších míst pro život, ale řadí se také k těm nejdražším městům vůbec. K Curychu zkrátka patří spousta...
Bílé domky pod skalní klenbou, hukot oceánu a pocit, že jste vpluli do břicha kamenné velryby. Porís de Candelaria patří k mimořádným místům Kanárských ostrovů. Jen málokdo ví, že tato romantická...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Řím vydělává na zpoplatnění fontány di Trevi. Za první měsíc inkasoval miliony
Zpoplatnění vstupu k fontáně di Trevi vydělalo za první měsíc římské radnici 435 000 eur, což v přepočtu dělá 10,5 milionu korun. V pondělí to oznámila radnice. Poplatek začalo město vybírat 2....
Havaj Indického oceánu pro milovníky hor, sopek a dobrodružství. To je Réunion
Réunion je francouzský ostrov v Indickém oceánu, kde se tropická příroda potkává s divokými horami a činnými sopkami. Pláže tu nehrají hlavní roli – o to víc všechny návštěvníky nadchne treking,...
Malá Amerika v Anglii. Čtvrť bez zákonů inspirovala svou svobodou USA
Na jihovýchodním pobřeží Anglie leží čtvrť America Ground neboli americká půda, kde se kdysi četla americká Deklarace nezávislosti a vlála vlajka USA. Přesto se nachází více než pět tisíc kilometrů...
Romantický pobyt jako dárek? Proč společné zážitky fungují lépe než parfémy
Dárky řešíme celý život. Pro někoho je to nemilý úkol, pro jiného radost. U drahých poloviček by se mohlo zdát, že vybrat ten ideální bude hračka – vždyť je známe nejlépe! Přesto je to často oříšek....
Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat
Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...
Po stopách Draculy. Tajuplná Transylvánie je výstavní skříní Rumunska
Snad žádný kraj na světě není tak obestřen tajemstvím jako Transylvánie neboli Sedmihradsko. Vždyť kromě překrásné přírody či historických památek nabízí také odkaz Draculy. Podmaní si tento zvláštní...
Během Asia Expressu jsme extrémně zhubly, říkají soutěžící Ester a Icy
Do letošního adrenalinového závodu Asia Express se zapsaly jako nejmladší a čistě ženská dvojice. Přesto Adéla „Icy“ Picková a Ester Švrčinová bodovaly hned v první výzvě reality show. „I když se nám...
Supervulkán, gejzíry i medvědi na dosah ruky. Yellowstone slaví výročí
V neděli 1. března slaví Yellowstonský národní park 154 let své existence a dodnes umí nabídnout větší drama než kdejaká reality show. Gejzíry stříkající do nebe, medvědi téměř na dosah ruky a bizoni...
Italský ráj bez aut i davů. Poznejte ostrov Monte Isola, skrytý klenot Lombardie
Severoitalská Lombardie je krajem historických měst, bezmála stovky jezer i malebných ostrovů. Nachází se zde i čtvrté největší italské jezero Lago Iseo, ležící mezi oblíbenými jezery Como a Garda,...