Unikát, kterého si nikdo nevšímá. Nuselský most stvořil geniální stavitel

Ivan Brezina
Některých věcí v našich životech si nevšímáme, protože nám připadají samozřejmé. Jako třeba mosty. Sluší se připomenout, že tvůrce Nuselského mostu oslavil 100. narozeniny. Redaktor magazínu Víkend vám připomene i další příběhy nejzajímavějších mostů světa.
Část 1/4

Nuselský most je nevytíženějším mostem v Praze i v celém Česku.

Přes pražský Nuselský most možná jezdíte každý den do práce. Nebo jste se jím třeba jen jednou v životě svezli metrem. Případně jste aspoň slyšeli některou z mnoha legend, které se k mostu vážou. Vypráví se třeba o dělníkovi, který se při stavbě zřítil do dutého pilíře. Jeho záchrana by zdržela stavbu, takže prý tělo prostě zalili betonem. Dělníkův duch tam od té doby straší.

Je to samozřejmě nesmysl, nic takového se nestalo. Legenda ale hezky ukazuje, jak důležitou roli Nuselský most v našich životech hraje. Pražské panorama si bez něj neumíme představit, stejně jako cestu z Václavského náměstí na Pankrác a dál na Jižní Město.

Most z předpjatého betonu byl v roce 1973 dostavěn podle návrhu stavebního inženýra Jana Vítka (s přispěním kolegů Miroslava Sůry a Roberta Bucháčka). Že vám jméno pana Vítka nic neříká? To je na tom právě to zvláštní.

Vzpomeneme si na slavné české malíře a skladatele, vysypeme z rukávu význačné architekty, sportovce a politiky. Pamatujeme si kdejakou aférku zpěváků, herců, komiků a dalších mediálních hvězd, jejichž životy jsou doslova veřejným majetkem.

Jan Vítek

Význačné stavitele mostů ale nezná skoro nikdo. Proč? Most není hrad, katedrála ani koncertní síň. Nejde o vznešenou a reprezentativní stavbu se symbolickým významem, kolem které kráčejí národní dějiny. Smysl mostu je čistě účelový – dostat nás na druhou stranu. Ve víru každodennosti proto mosty skoro nevnímáme.

Víkend

A přiznejme si, že předpjatý beton není tak vzrušující jako třeba nová antibiotika. Nedojde nám totiž, že na kvalitně postaveném mostu závisejí životy lidí úplně stejně.

Mosty přitom nejsou jen konstrukce klenoucí se přes řeky, údolí, mořské zálivy nebo propasti. V našem podvědomí fungují i jako metafora. K druhým lidem je pomyslně můžete stavět. Tedy budovat vztahy, navazovat přátelství a snažit se napojit na druhé, protože to je nakonec v životě to nejdůležitější. Mosty za sebou ale můžeme i pálit, což nám pak po letech bývá líto.

Neznámá celebrita

Buďme ale přesní, v oboru jména stavitelů mostů samozřejmě rezonují. Jan Vítek je mezi nimi celebritou, uznávanou a ceněnou. Nejen proto, že se letos v polovině září ve zdraví dožil stovky. Bývá označován za „matadora betonového stavitelství“ či „pionýra předpjatých konstrukcí a posuvného bednění“.

Že vám to nic neříká? Pak jistě znáte další význačné mosty, které kromě ikonického „Nuseláku“ navrhl. Pardubice, Zvíkov, Želnava, Předměřice, Davle… Výčet by byl dlouhý.

Stavba Nuselského mostu v roce 1969

Stavební inženýr přitom na svých konstrukcích často používal technologie, které sám vymyslel. Třeba dvojí přemostění Vltavy a Otavy u Zvíkova – odvážné stavby klenoucí se 70 metrů nad hladinou, kde se uplatnilo takzvané betonování letmo pomocí posuvného bednění. Laikovi to nic neřekne, ale na konci 50. let tuhle patentovanou metodu vymyslel právě Jan Vítek. Díky novátorskému řešení byly později v tehdejším Československu i v zahraničí postaveny desítky dalších mostů.

Oceňována je i stavební metoda takzvaných bridge builderů, což jsou lehké vozíky pohybující se ve značné výšce. Další z celkem 22 patentových osvědčení Jana Vítka, který navrhl třeba i 1 100 metrů dlouhý most v Bílině, postavený z předem předpjatých nosníků.

„Spolupracoval s ČVUT,“ můžete se o stoletém jubilantovi dočíst. „Působil jako expert při řešení pražského komunikačního systému, jako soudní znalec, technický poradce a organizátor soutěží. Byl členem mezinárodních odborných společností pro beton a mosty.“

66 tanků

Ale zpět k Nuselskému mostu, nejznámější a nejviditelnější Vítkově realizaci. O inženýrských kvalitách spoluautora mnohé napovídá už to, že i víc než půl století od otevření „Nuselák“ stále bezchybně slouží. A to jde o nejvytíženější most v Česku, přes který denně přejede asi 70 000 aut a 750 souprav metra.

„Ten most byl náročný,“ vzpomínal pan Vítek na rok 1960, kdy se rodil návrh. „Byl to první most předpjaté spojité konstrukce a bylo nutno vše nakreslit ručně. Normy pro předpjatý beton tehdy nebyly. Na výpočty jsme měli jen logaritmické pravítko.“

Zatěžkávací zkouška Nuselského mostu (24. listopadu 1970)

V listopadu 1970 na rozestavěný most najelo 66 tanků, později na něm byly zažehnuty raketové motory. Stavitelé tak postupně vyzkoušeli jak statické, tak i dynamické zatížení impozantní stavby, která svými 485 metry spojila obě hrany Nuselského údolí.

V únoru 1973 na Nuselský most vjela první auta, ale musel se vyrovnat i s politickými tlaky. Před listopadem 1989 ho režim pojmenoval po komunistickém prezidentovi Klementu Gottwaldovi a navíc most i neúměrně zatížil. Vítkův projekt počítal s lehkými vozy metra československé výroby, ale „bratři z Východu“ nám vnutili těžší sovětské vagony. Proto musel být přidán roznášecí ocelový rošt, proto musela v letech 2012–2017 proběhnout náročná rekonstrukce. Kvalitní návrh ale zaručuje, že Nuselský most vydrží další desítky let. Janu Vítkovi děkujeme a dodatečně přejeme k prožité stovce.

A nyní se pojďme podívat na další velmi zajímavé mosty, které najdete po celém světě.



Vstoupit do diskuse

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Létat rychleji? To nechtějí aerolinky, správy letišť ani sami pasažéři

Létání se během posledních šest desetiletí dramaticky proměnilo. Letadla jsou větší a modernější, letenky levnější a cestujících je více než kdy dřív. Přesto průměrná doba letu mezi Londýnem a New...

Hrad Houska provokuje fantazii. Podle pověstí brání vstupu zla na svět

Ukrytý hluboko v lesích Kokořínska, v obci Blatce, stojí tajuplný renesanční hrad Houska – stavba, která po staletí fascinuje historiky, mystiky i milovníky záhad. Co je pravdy na mrazivých...

Výhled na antilopy i hobití domky. Toto jsou v Česku nejlepší kempy roku 2025

Portál dokempu.cz každoročně vyhlašuje anketu o Kemp roku. Letos hlasující nominovali téměř 550 kempů ze všech koutů České republiky. Velký zájem o tuto anketu jen potvrzuje fakt, že Češi jsou...

Nosorožci i orchideje. Bankovky tak krásné, že s nimi nebudete chtít platit

Po dovolených vám jich pár možná v peněžence zůstane. Čeho? Papírových bankovek cizích měn, kterých se nechcete zbavit. Ne proto, že s nimi portmonka vypadá plnější a vy všude působíte dojmem...

Do Alp bez dlouhé cesty. Tady si zalyžujete už za pár hodin

Lyže, sníh a hory nemusí znamenat celodenní cestování. Pokud chcete na svah vyrazit autem z Česka, tady je výběr nejbližších alpských středisek, která nabízejí pohodlnou dostupnost, moderní zázemí a...

Unikát, kterého si nikdo nevšímá. Nuselský most stvořil geniální stavitel

Některých věcí v našich životech si nevšímáme, protože nám připadají samozřejmé. Jako třeba mosty. Sluší se připomenout, že tvůrce Nuselského mostu oslavil 100. narozeniny. Redaktor magazínu Víkend...

16. října 2025

Na České námořní rallye zradila technika. Atmosféra byla i tak úžasná

V Murterském moři se jel devětadvacátý ročník našich nejstarších závodů v námořním jachtingu. Jachtaři soupeřili ve dvou třídách – jedna z nich se započítávala jako Mistrovství České republiky....

16. října 2025

Čína otevřela nejvyšší bungee jumping na světě. I samotné video je jen pro odvážné

Milovníci extrémních zážitků mají novou výzvu: bungee jumping z nejvyššího mostu na světě, který byl na konci září otevřen v čínské provincii Kuej-čou. Monumentální Huajiang Canyon Bridge se klene ve...

15. října 2025

Už troubějí! Vydejte se do Slavkovského lesa za dokonalým podzimem

Teď na podzim je pravý čas objevit Slavkovský les. Hvozdy u Mariánských Lázní jsou plné minerálních pramenů, krásných hřibů i statných jelenů. Chráněnou krajinnou oblastí v západních Čechách vás...

15. října 2025

Ráno v ledovcové řece, večer v termálu. Rakouský Ötztal je adrenalin a slast

Premium

Příroda v rakouském Ötztalu nadchne milovníky adrenalinu i relaxu. Nejprve se vrhnete do ledovcové řeky, potom si dopřejete zasloužený odpočinek v horských lázních pod hvězdnou oblohou.

14. října 2025

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  14.10 15:47

Výhled na antilopy i hobití domky. Toto jsou v Česku nejlepší kempy roku 2025

Portál dokempu.cz každoročně vyhlašuje anketu o Kemp roku. Letos hlasující nominovali téměř 550 kempů ze všech koutů České republiky. Velký zájem o tuto anketu jen potvrzuje fakt, že Češi jsou...

14. října 2025

Létat rychleji? To nechtějí aerolinky, správy letišť ani sami pasažéři

Létání se během posledních šest desetiletí dramaticky proměnilo. Letadla jsou větší a modernější, letenky levnější a cestujících je více než kdy dřív. Přesto průměrná doba letu mezi Londýnem a New...

13. října 2025

Do Alp bez dlouhé cesty. Tady si zalyžujete už za pár hodin

Lyže, sníh a hory nemusí znamenat celodenní cestování. Pokud chcete na svah vyrazit autem z Česka, tady je výběr nejbližších alpských středisek, která nabízejí pohodlnou dostupnost, moderní zázemí a...

12. října 2025

Nosorožci i orchideje. Bankovky tak krásné, že s nimi nebudete chtít platit

Po dovolených vám jich pár možná v peněžence zůstane. Čeho? Papírových bankovek cizích měn, kterých se nechcete zbavit. Ne proto, že s nimi portmonka vypadá plnější a vy všude působíte dojmem...

12. října 2025

Na co zírá mašinfíra: Podél Hitlerovy dálnice přes Malou Hanou a Boskovice

Dnešní Mašinfíra nás sveze po trati, kam se pravidelnými osobními vlaky už nedostanete. Po dráze na pomezí pardubického a jihomoravského kraje totiž jezdí motoráky už jen v krátkém úseku. My jsme...

12. října 2025

Hrad Houska provokuje fantazii. Podle pověstí brání vstupu zla na svět

Ukrytý hluboko v lesích Kokořínska, v obci Blatce, stojí tajuplný renesanční hrad Houska – stavba, která po staletí fascinuje historiky, mystiky i milovníky záhad. Co je pravdy na mrazivých...

11. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.