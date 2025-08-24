Ušetřit lze údajně i desítky tisíc
Americký influencer Casper Opala, který vystupuje pod pseudonymem Casper Capital, má na sociálních sítích více než osm milionů odběratelů. Nedávno na Facebooku zveřejnil, jak zaplatil 92 dolarů (v přepočtu asi 1 930 korun) za letenku, která podle něj měla stát 1 050 dolarů (22 tisíc korun) pomocí platformy ChatGPT, která podle populárního tvůrce obsahu o osobních financích „odhaluje to, co Google přehlíží“.
Casper označuje umělou inteligenci za cestovního agenta budoucnosti. Podrobně popisuje sedm kroků, které mají zaručit nižší náklady na letenky. O úspěšností těchto rad je sám natolik přesvědčený, že podle svých slov k vyhledávání levných letenek už nepoužívá nic jiného. Pojďme se na ně podrobně podívat.