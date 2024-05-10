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Co mají společného slepičí pařáty z Tchaj-wanu, toastový chléb s černým uhlím ze Singapuru nebo rum levnější než jogurt na Filipínách? Všechny tyto kuriozity objevili čtenáři iDNES.cz během svých cest po světě. Do redakce poslali fotografie nejzajímavějších nákupů i českých výrobků, na které narazili v zahraničních supermarketech. Podívejte se na nejzajímavější úlovky.
Autor: Archiv soutěže, Eliška Nagy
Čtenářka Eliška zaslala výběr ze supermarketů v Singapuru. „Místní chipsy jsou až na výjimky děsné,“ popisuje. Obchody nabízejí například rybí krekrové kuličky či chipsy z kůže lososa.
Autor: Archiv soutěže, Eliška Nagy
V singapurském supermarketu můžete narazit na stánek s čerstvými mořskými řasami. „Byla to naprosto unikátní a pro mne traumatizující ochutnávka,“ udává čtenářka Eliška.
Autor: Archiv soutěže, Eliška Nagy
V Singapuru můžete v obchodě běžně sehnat wagyu, maso ze stejnojmenného plemene hovězího, které je proslulé svou jemností, bohatou chutí a jedinečným tukovým mramorováním.
Autor: Archiv soutěže, Eliška Nagy
Specialitou singapurských obchodů je také chutný toastový chléb s černým uhlím.
Autor: Archiv soutěže, Eliška Nagy
V Singapuru můžete v obchodním centru najít podle čtenářky Elišky také skvělý automat na pokojové rostliny.
Autor: Archiv soutěže, Eliška Nagy
Kuřecí pařáty s chilli a medem v obchodě v Chaj-kchou, hlavním a největším městě čínské ostrovní provincie Chaj-nan.
Autor: Archiv soutěže, Petr Nesměrák
Na Filipínách se prodávají opravdu malé produkty. Například známé značky pití pořídíte v lahvičkách o objemu 190 ml, kakao je ještě menší. Chipsy se prodávají v sáčku, ve kterém je asi deset brambůrků. „Místní jsou velmi chudí a aby si mohli koupit oblíbené produkty, musejí být v malém balení, aby byla cena co nejnižší,“ popisuje zkušenost z ostrova Olango čtenář Jiří Andres.
Autor: Archiv soutěže, Jiří Andres
Lahev rumu je na Filipínách levnější než malý kelímek jogurtu.
Autor: Archiv soutěže, Jiří Frána
Lahev rumu je na Filipínách levnější než malý kelímek jogurtu.
Autor: Archiv soutěže, Jiří Frána
Rodinné balení popcornu na dubajský způsob. Dvanáct balení po dvaceti gramech vyjde ve Spojených arabských emirátech na 32,95 dirhamů (189 korun).
Autor: Archiv soutěže, Petr Beran
Uloveno na Tchaj-wanu v supermarketu. „Slepičí pařátky jsem ochutnal na večerním trhu a bylo to vynikající,“ reportuje čtenář Pavel. Vyfocené balení vyjde zhruba na 50 korun.
Autor: Archiv soutěže, Pavel
Spor o značku Budweiser patří k nejznámějším obchodním sporům v pivním světě. Českobudějovický Budvar vaří pivo pod tímto názvem od roku 1895, ale americký Anheuser-Busch zaregistroval značku Budweiser v USA již roku 1876. Ve Velké Británii našli řešení, nabízejí obě piva a prodávají je vedle sebe.
Autor: Archiv soutěže, Tomáš Kouba
Market s potravinami na ostrově Boracay. I na Filipínách narazíte na české pivo. Plechovka Kozla vyjde v přepočtu na 40 korun.
Autor: Archiv soutěže, Tereza Janovská
České speciality nabízejí i obchody ve Vietnamu. Čtenář Petr zachytil tavený sýr Veselá kráva v Hanoji.
Autor: Archiv soutěže, Petr
Maďarská verze české oblíbené mouky. Pořízeno v obchodě městečka Mosonmagyaróvár.
Autor: Archiv soutěže, Jiří Šulc
V Kanadě se alkohol prodává pouze ve specializovaných obchodech Liquor store. Pochopitelně nabízí také české pivo, ať už ve skle nebo plechu.
Autor: Archiv soutěže, Vlastimil Roflík
V Kanadě se alkohol prodává pouze ve specializovaných obchodech Liquor store. Pochopitelně nabízí také české pivo, ať už ve skle nebo plechu.
Autor: Archiv soutěže, Vlastimil Roflík
Že je nealkoholické pivo, na to už si naše společnost zvykla, ale nealkoholický gin? Vyfoceno nedaleko španělského města Estepona v supermarketu Mercadona.
Autor: Archiv soutěže, Jiří Šulc
Velikonoční čokoládový pták kivi v obchodě v Queenstownu na Novém Zélandu
Autor: Archiv soutěže, Jakub Dvořák
Osobní elektronika v laoském obchodu ve městě Luang Namtha
Autor: Archiv soutěže, Ivan Topič