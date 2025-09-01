Stačil jen jediný rozkaz armády a život v Tynehamu se zastavil navždy

Radomír Dohnal
Zničená je podobně jako antické Pompeje. Za její zkázou ale nestál ničivý vulkán. Ještě před dvaaosmdesáti lety tu běžel život normálním tempem, než přišel rozkaz, který nešlo odmítnout. Obyvatelé vesnice Tyneham se museli ze dne na den vystěhovat. Ujišťovali je, že je to dočasné. Pravda to nebyla.
Atmosféra se současnému Tynehamu upřít nedá. Lekce, jakou předává současným...

Atmosféra se současnému Tynehamu upřít nedá. Lekce, jakou předává současným generacím, je ale sporná. | foto: Profimedia.cz

Telefonní budku dnes místní spolek využívá jako malé muzeum zmizelé vesnice.
Návštěvníci Tynehamu se nedají jednoduše zaškatulkovat. K výletu do zničené...
Některým domům se zkáza až obdivuhodně vyhnula.
Na řadě nemovitostí se ovšem vojenská cvičení tvrdě podepsala.
11 fotografií

Druhá světová válka sepsala ve Spojeném království spoustu tragických příběhů, které se nedají zapomenout. Potomci lidí, vystěhovaných z vesnice Tyneham v hrabství Dorset, mají ale opačný problém. Jejich historii se britská vláda snaží zapomenout. Stejně jako slib, který jim ve třiačtyřicátém dal Válečný kabinet a premiér Winston Churchill.

Válka byla plná strastí, kterým nečelili jen vojáci v bitevní vřavě, ale i civilisté ve frontovém zázemí. Oběti pro vítězství přinášeli všichni. Nešlo jen o pracovní nasazení, brigády při budování krytů, přídělové lístky, zatmívání oken kvůli náletům nebo noční služby u zdravotníků a dobrovolných hasičů. Na obyvatelích vesničky Tyneham, společně s farmáři z nedaleké Worbarrow Bay a Lulworth bylo, aby svůj vlastní díl národu přinesli tím, že se do osmadvaceti dní ze svých obydlí vystěhují.

S dopisy, které jim z kraje listopadu 1943 doručili úředníci ve vojenských uniformách, se smlouvat nedalo. Nebyla to žádost, ale jasně nařízené a předem z nejvyšších míst schválené rozhodnutí. Součást armádních plánů, o nichž v zájmu válčící vlasti nešlo pochybovat. Vystěhovat se, opustit domy, které jejich předci obývali možná po staletí, museli těsně před Vánoci.

Atmosféra se současnému Tynehamu upřít nedá. Lekce, jakou předává současným generacím, je ale sporná.
Telefonní budku dnes místní spolek využívá jako malé muzeum zmizelé vesnice.
Návštěvníci Tynehamu se nedají jednoduše zaškatulkovat. K výletu do zničené vesnice mají rozmanité důvody.
Některým domům se zkáza až obdivuhodně vyhnula.
11 fotografií

Jedním z důvodů, který pocit křivdy u celkem 225 vystěhovaných osob jen navýšil, bylo odůvodnění. Část tynehamských se dozvěděla, že to co zažívají, je vlastně evakuací. Vzhled k blízkosti pobřeží a riziku vylodění nepřátel to neznělo nepravděpodobně. Další ale byli zpraveni o tom, že své domy opouští kvůli vojenskému cvičení. Britské velení tu prý hodlalo testovat něco, co by civilisté vidět neměli.

Ať už ale odcházeli s jakýmkoliv vysvětlením, byli přesvědčeni o tom, že své domy neopouští napořád. Bylo to jen dočasné opatření. Možná jen na týdny, měsíce. Zcela jistě jen do konce války, protože tak to stálo v onom listu z armády.

Musíte jít, vlast si to žádá

Naděje z blízkého návratu potvrzoval i vzkaz, který na dveřích kostela zanechala poslední z odcházejících obyvatelek Tynehamu: „Prosím, zacházejte s kostelem a s našimi domy opatrně. Vzdali jsme se jich, přestože mnozí z nás v nich žili po generace, abychom pomohli vyhrát. Jednoho dne se vrátíme a poděkujeme vám za laskavé zacházení s vesnicí.“

Některým domům se zkáza až obdivuhodně vyhnula.

Co bylo s vesnicí dál? Stala se, stejně jako třicet kilometrů čtverečních okolních pozemků, vojenskou střelnicí. Součástí Školy pro střelbu obrněných bojových vozidel. Trénovaly se tu i přesuny větších vojenských útvarů, přepady kolon, dobývání opěrných bodů nepřítele.

Praktická „příprava“ na vylodění v Normandii se propsala do zdejších nemovitostí s maximální ničivostí. Vesnice a všechny domy v ní byly terčem ostrých střeleb. Výbuchů a požárů, spojených s dobýváním. Testovala se tu i účinnost různých protitankových zbraní a tyto experimenty za sebou nechaly pořádné hromady rezavého šrotu a zprohýbaných plechů.

Ještě před válkou byl Tyneham malou, ale docela funkční a živou vesnicí. Jednoduchou venkovskou komunitou s poštou, kostelem a obecní školou. Většina zdejších obyvatel se živila zemědělstvím a rybolovem. Po válce z vesnice zbyly jen rozbombardované ruiny, s lány kanonádou přeorané půdy. A také se spoustu nevybuchlé munice.

Tynehamští doufali, že se sem budou moci vrátit, avšak ministerstvo obrany s tím po skončení druhé světové války vůbec nepospíchalo.

Uvést vesnici do „původního stavu“ se jevilo být krajně neekonomické, a poptávka armády po aktivní vojenské střelnici nebyla o nic menší. Takže se v roce 1948 někdejší obyvatelé Tynehamu dozvěděli, že ministerstvo obrany využívá, jako stávající správce území, svého přednostního práva. A v rámci vyvlastnění půdy odkupuje všechny pozemky v katastru.

Kdo čekal na návrat domů, čekal marně.

Někteří z obyvatel Tynehamu se už dávno přistěhovali ke svým příbuzným. Někteří vzali zavděk dočasným ubytováním, a už v něm zůstali. Další začali svou existenci jinde. Všichni ale cítili pocit vykořenění. Zpřetrhání vazeb s místem, které bylo jejich domovem.

Tyhle zrezivělé konve si už mlékař neodveze.

Peníze, které za své pozemky obyvatelé dostali jako vyrovnání, špatné nebyly. Zamrzelo ovšem, že k tomu sami nemohli nic říct. Toto rozhodnutí o nich se znovu učinilo bez nich. Nikoho na povolaných místech nezajímalo, že tím vláda jednostranně porušila slib, který místním před pěti lety dala. A ta křivda bolí dodnes.

Skanzen spravovaný armádou

Armáda po nátlaku veřejnosti v roce 1978 svolila jen k tomu, že areál „střelnice“ tu a tam o víkendech, vybraných svátcích a pak přes celý srpen, zpřístupňuje návštěvníkům. Často potomkům těch, kteří tu kdysi žili. Teoreticky je možné sem, za brány vojenského výcvikového prostoru, vyrazit 137 dní v roce.

Z Tynehamu, kde pravidelně úřaduje artilerie a prohání se obrněná vozidla, se totiž stalo území hodnotné svou zdivočelou přírodou. Místem, disponujícím ponurou krásou rozkladu.

Čas se tu zastavil před dvaaosmdesáti lety, a osud vesnice nabral jiný směr.

Cihlová torza rodinných domů lemujících vesnickou uličku, po okolní zvlněné krajině roztroušené pozůstatky farem a kamenných zídek, pokroucené kmeny neobhospodařovaných sadů. Trosky farní budovy a zachovalá silueta kostela Sv. Marie, nebo třeba obdivuhodně nedotčená telefonní budka, která tu byla slavně osazena v roce 1929.

To vše vytváří nezapomenutelné scenérie sídla, které lidé v dobré víře museli narychlo opustit, a zanechat jej napospas destrukci.

Telefonní budku dnes místní spolek využívá jako malé muzeum zmizelé vesnice.

Osudy těch, kteří museli své domovy opustit, připomínají naučné cedule a dobové snímky. Z pohledu na ně nikomu není lehko u srdce. Evakuován byl sice Tyneham, ale mohla to být jakákoliv jiná vesnice v Anglii.

Připomíná se tu, možná až moc živě, jak děsivá válka byla a jak dalece zraňovala i v zázemí. I proto sem ve vybraných dnech, kdy neprobíhají vojenská cvičení, míří školní exkurze, výpravy s průvodci a pamětníky. Tyneham slouží jako výchozí bod k cestám na Jurské pobřeží a skalní vyhlídky u moře.

Pokud chcete poznat kus válečné historie Spojeného království, která se netýká velkých měst ale naopak venkova, pokud vás láká pohled na krajinu, z níž zmizí lidé a převládne síla přírody, míříte sem dobře.

Pohyb v intravilánu má svá přísná pravidla, která vychází z pyrotechnického nebezpečí. Rezavějící nábojnice a dřevěné bedny od munice se tu viditelně povalují v křoví. Chodit se smí jen po značených stezkách a dbát je třeba na výstražné značky a upozornění.

Bezpečnostní varování týkající se výbušnin a nevybuchlých granátů jsou tu opravdu na každém kroku.

Atmosféra se současnému Tynehamu upřít nedá. Lekce, jakou předává současným generacím, je ale sporná.
Telefonní budku dnes místní spolek využívá jako malé muzeum zmizelé vesnice.
Návštěvníci Tynehamu se nedají jednoduše zaškatulkovat. K výletu do zničené vesnice mají rozmanité důvody.
Některým domům se zkáza až obdivuhodně vyhnula.
11 fotografií

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

KVÍZ: Velká zeměpisná výzva: Obstojíte v kvízu o České republice?

Jak se vyznáte v českém zeměpisu? Připravili jsme pro vás 30 otázek napříč kraji, městy, horami i řekami. Ověřte si, jak dobře znáte domovinu – od známých míst až po méně profláklé perličky....

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Nasadit pantofle, vzhůru na Sněžku! Příroda i peněženky však dostávají zabrat

Nejvyšší českou horu i letos obléhají davy lidí. Problém však podle Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) nepředstavuje velký počet lidí, ale to, že se často chovají bezohledně k přírodě,...

Zapékanky za stovku a spousta atrakcí. Vyzkoušeli jsme nový akvapark na dohled Česka

Děti si hrají ve vodě i na souši, pár mladých hraje plážový volejbal, lidé si užívají letní radovánky. Koupaliště v polské Bogatynii stojí už sedm let, ale otevřeli ho teprve letos v polovině srpna....

VIDEO: Zátěžová zkouška byla úspěšná. V Číně otevřou nejvyšší most světa

Budoucí nejvyšší most světa nacházející se na jihozápadě Číny je o krok blíž ke svému otevření. V pondělí úspěšně absolvoval zátěžovou zkoušku, klíčovou pro plánovaný začátek provozu na konci září....

Stačil jen jediný rozkaz armády a život v Tynehamu se zastavil navždy

Zničená je podobně jako antické Pompeje. Za její zkázou ale nestál ničivý vulkán. Ještě před dvaaosmdesáti lety tu běžel život normálním tempem, než přišel rozkaz, který nešlo odmítnout. Obyvatelé...

1. září 2025

Dívka v šatičkách hledí na skálu ze svého hrobu. Matterhorn stále láká i zabíjí

Premium

Nejfotografovanější skála světa se tyčí v Alpách na pomezí Švýcarska a Itálie do výšky 4478 metrů. Poprvé byla zlezena před 160 roky. Už tehdy zabíjela, hrozí stále, ale taky láká, píše magazín...

31. srpna 2025

Nejen Krakonoš a Praděd. České hory ukrývají i příběh Hejmona

Hejmon, známý také jako Hejmor, je bájná postava českého folklóru, která neodmyslitelně patří k Novohradským horám. Pověsti o něm se vyprávějí zejména v oblasti Vitorazska a Hejmon v nich vystupuje...

31. srpna 2025

Jaké destinace frčí na TikToku a proč byste je (ne)měli navštívit

Od fotogenických pláží v Řecku až po soutěž ve skákání do vody v Bosně a Hercegovině, TikTok ovlivňuje nejen výběr destinací, ale i způsob, jakým je objevujeme, hodnotíme a jak naše cesty...

31. srpna 2025

Pomalu pěšky světem. Objevte kouzlo dálkových poutí

Poutě nejsou jen o zdolávání kilometrů. Přinášejí klid v hlavě, setkání, která mají hloubku, i nový pohled na to, co je v životě podstatné. Deset důvodů, proč dát šanci cestě pěšky, třeba hned za...

30. srpna 2025

Krásné trasy, traily i drsná stoupání. Zkuste sedm cyklovýletů na Slovensku

Na Slovensku se nachází více než 1 700 cyklotras, které dohromady měří přes 13 tisíc kilometrů. Stačí jen nasednout na kolo, nasadit ochranné a reflexní pomůcky a vybrat si trasu. Server Brainee.sk...

30. srpna 2025

Bronzoví obyvatelé polské Vratislavi. Pidimužíci mají vlastní zaměstnání i politiku

Premium

„V lese, jó v lese, na jehličí, koná se svatba trpasličí…’' zpívala kdysi skupina Rangers. V polské Wrocławi by se tenhle song vyjímal – bronzových pidimužíků zde v ulicích žije už skoro tisíc. Do...

29. srpna 2025

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  29.8 11:39

Za vůní čerstvé kávy napříč Českem. Řemeslné pražírny mění ranní rituály

Dávno pryč jsou doby, kdy jedinou možností domácí přípravy kávy byl turek nebo rozpustné granule. Milovníci hořkého nápoje už dlouhé roky nemusí spoléhat ani na masovou produkci. Nabídka čerstvě...

29. srpna 2025

Český výletník: Všechno, co chcete vědět o Sněžce a báli jste se zeptat

Na Sněžku během života vyleze skoro každý Čech. Bere se to jako povinnost, podobně jako každý muslim musí do Mekky. Ale dokázali byste vyjmenovat, jaké stavby na Sněžce stojí, jak která dlouho a co...

29. srpna 2025

Appenzellská pikantérie. Zapomenutý kout Švýcarska, kde přežívají historické libůstky

Premium

Občas má člověk pocit, jako by se tady zastavil čas. Vážně jen občas, ale o to silnější ten dojem je. Appenzell je pozapomenutý hornatý kraj na východě Švýcarska, plný pikanterií. Proč tam vyrazit,...

28. srpna 2025

Zapékanky za stovku a spousta atrakcí. Vyzkoušeli jsme nový akvapark na dohled Česka

Děti si hrají ve vodě i na souši, pár mladých hraje plážový volejbal, lidé si užívají letní radovánky. Koupaliště v polské Bogatynii stojí už sedm let, ale otevřeli ho teprve letos v polovině srpna....

28. srpna 2025  11:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.