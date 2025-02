Turistické pasti Věčného města a jak se do nich v Římě nechytit

Část 1/7

Ilegální legionáři

Byznys založený na tom, že si za pár eur pořídíte fotku s kostýmovaným legionářem, se zatím zcela vymýtit nepodařilo.

Doba, kdy po ulicích Říma brouzdali legionářští zbrojnoši a beztrestně jen tak vybírali od lidí peníze, je dobře šestnáct století pryč. To ovšem neznamená, že by to po nich nějací podnikavci nezkoušeli i dnes. Ačkoliv tím porušují místní zákony a riskují vysoké pokuty.

Jejich triky jsou prosté. V ustrojení za římské legionáře se potulují kolem nejvýznamnějších pamětihodností Věčného města, a podbízí vás k tomu, ať si s nimi uděláte stylovou fotku. To jejich zapózování vás ale přijde draze. Za snímek si umí říct i deset eur, a zaranžovali vás do desítek takových. Pokud nechcete platit, umí se chovat stejně neurvale, vyhrožovat násilím, stejně jako legionářská soldateska. To už ale k jejich „produkci“ patří.

Římská radnice se pyšnila, že s falešnými legionáři nadobro zatočila. Už v roce 2011 dvacítku gaunerů v kostýmech poslala na pár měsíců za mříže, jiní platili mnohatisícové pokuty v eurech. Jenže za rok byli zpátky. A vrací se pořád.

Vyhláškou se totiž nedá napřímo zakázat, že se – zvlášť v Římě – nesmíte strojit jako starý římský legionář. A naivita spolu s vysokými počty turistů dává kostýmovaným hastrošům pořád příležitost vydělat. Selfíčkům s centuriony a legionáři se tedy ve vlastním zájmu vyhněte.