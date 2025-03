VIDEO: Ještě pořád nevíte, kdo vám s pleší pomůže? Přece Turkish hairlines

Může se stát, že najednou budou všude kolem vás. U některých odletů se na letišti v Istanbulu potkávají plešatí muži, kteří původně přijeli do země s jediným účelem: získat zpět svou bujnou kštici. Proti gustu žádný dišputát, ale občas takový výhled působí opravdu divně.

Nedávno se na internetu objevilo i videu, kdy jeden pasažér po transplantaci vlasů odmítl opustit letadlo i v momentě, kdy mu krev na hlavě prosakovala přes špatně upevněné obvazy. Nakonec skončil v poutech a odvedla si ho místní policie. A jak to vypadá, takový obrázek se na tureckých letištích bude ojevovat čím dál častěji.

Každý rok půl milionu Britů

Ať už se jedná o vybělený úsměv, plnou hlavu vlasů nebo závažnou operaci, do Turecka přijíždí za cenově výhodnými lékařskými a kosmetickými zákroky stále více Britů. A turecké kliniky se snaží získat jejich přízeň, napsala agentura AFP.

Osmačtyřicetiletá Amber Deeová zaplatila před třemi lety v Turecku za zubní implantáty 8 tisíc liber (asi 238 000 Kč), zatímco v Británii by ji stejná operace stála 60 tisíc liber. „Je to tu hrozně drahé!“ řekla tato žena tureckého původu na Mezinárodní výstavě lékařského cestovního ruchu v Londýně. Dodala, že má v plánu vrátit se do Istanbulu ještě na plastiku očních víček.

Na stáncích zhruba stovky tureckých klinik, které se shromáždily na výstavišti královny Alžběty II., předváděly fotografie na obřích panelech úspěchy v oborech transplantace vlasů, bělení zubů či nitroděložního oplodnění. Cílem této akce, která se v prostorách naproti Westminsterskému opatství konala už podruhé, bylo propagovat „kvalitní, ale cenově dostupné“ zákroky v Turecku, často spojené s dovolenou na slunci.

„Je mi jedno, kde se to dělá, hlavně když se to dělá dobře,“ řekla Jessica, 24letá sociální pracovnice, s rukama plnýma letáků o hubnoucí operaci, kterou chce podstoupit v Turecku. Jedna z jejích tet si v této přední destinaci lékařské turistiky nechala udělat operaci zubů. A díky jejím zkušenostem si nyní Jessica hledá zařízení, které „zařídí všechno: nemocnici i hotel, a já si musím jen zarezervovat letenku“, dodala.

„Poskytujeme prvotřídní péči od A do Z a s nejmodernějšími technologiemi, od plastické chirurgie až po transplantaci orgánů,“ slibuje Merve Sarigulová, obchodní manažerka společnosti Acibadem, největší turecké skupiny soukromých nemocnic.

Podle britského statistického úřadu se počet Britů, kteří se léčí v zahraničí, mezi lety 2021 a 2023 téměř zdvojnásobil z 234 tisíc na 431 tisíc. Tváří v tvář krizi systému veřejného zdravotnictví mnozí z nich odmítají trávit měsíce – nebo dokonce roky – na čekacích listinách, anebo využít služeb drahých soukromých zařízení.

Cesta do Turecka se muži nevyplatila. Se zuby měl obrovské problémy.

Podle průzkumu agentury Ipsos pro agenturu PA, který byl zveřejněn v pátek, se za poslední dva roky téměř každý pátý Brit, který se nemohl dostat k zubaři, rozhodl podstoupit zákrok v zahraničí.

Pokud jde o zkrášlovací plastickou chirurgii, jsou zákroky v Turecku „o 50 až 90 procent“ levnější, řekl Jonathan Edelheit, prezident Mezinárodní asociace lékařské turistiky.

Influencerky z televizních reality show, jako je Katie Priceová, hojně dokumentují své plastické operace obličeje nebo zvětšení hýždí a propagují tyto kliniky milionům svých odběratelů.

Tyto operace však nejsou bez rizika. V letech 2018 až 2022 muselo být v Británii hospitalizováno více než 300 pacientů po zpackané operaci v zahraničí, uvádí britská organizace estetických chirurgů. A po lékařských zákrocích v Turecku v letech 2019 až 2024 podle ministerstva zahraničí zemřelo 28 Britů.

Někteří pacienti dělají „špatná rozhodnutí tím, že si vyberou nejlevnějšího poskytovatele a důvěřují komukoli na internetu“, řekl Jonathan Edelheit, který turisty vyzývá, aby se obraceli na „akreditovaná zařízení“.

Aby Turecko zvýšilo svou důvěryhodnost, zavedlo v roce 2017 povinný systém certifikace pro 4 tisíce zařízení, která přijímají zahraniční pacienty, jejichž počet do roku 2024 dosáhl dvou milionů.

Francouzský student Mathieu, jehož sebevražda po nepovedené transplantaci vousů v Istanbulu nedávno vyvolala značný mediální rozruch, nicméně vyhledal právě jedno z těchto certifikovaných zdravotnických zařízení, sdělil novinářům jeho otec.