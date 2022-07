Parádní pláže a podmanivá krajina. Kde hledat nejlepší dovolenou v Turecku

Autoritativní vláda s hodně malou úctou k lidským právům a menšinám, nevídané hospodářské otřesy posledních let a obří inflace přesahující hodnoty, které prožíváme v Evropě. Navzdory těmto objektivním potížím zůstává Turecko turisticky přitažlivou zemí, a až se sečte letošní, první postpandemická sezona, bude nepochybně co do počtu zahraničních návštěvníků opět mezi nejúspěšnějšími státy světa. A výrazně boduje i mezi českými dovolenkáři.