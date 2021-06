Turistická velmoc Turecko v bodě nula. Riviéra se probouzí z dlouhého spánku

Jeden ze tří přístavů města Antalya se koupe v měkkém ranním světle. Rybáři vyložili čerstvý úlovek a roztahují sítě k sušení. Terasu blízké restaurace rozvoněl čaj, na stole trůní jogurt s medem a ovčí sýr s olivami. Teď ráno ve městě žádného turistu nepotkáte. První cizinci, kteří do oblasti tzv. turecké riviéry letos přiletěli, zůstávají v hotelových komplexech. Pravidelně testovaný a důsledně orouškovaný personál jim tam servíruje snídani i další chody formou, na co si za sklem ukážeš, to dám na talíř.

Poslední den v týdnu mají Turci stále povinnou domácí karanténu a závratné pokuty za její porušení nikdo neriskuje.