Turecko je bránou do Orientu. Turistům nabízí mnohem víc než jen pláže

Kdo zemi rozprostírající se na území Malé Asie někdy navštívil, už ví, že turek není kafe, co vám ze žaludku udělá mrzáka, a že drtivá většina tureckých záchodů není „na stojáka“, ale díky zabudovanému bidetu jsou daleko komfortnější než ty české. Je to země, která nasála to nejlepší z rozmanitých náboženských a kulturních vlivů, jež ji během mimořádně dlouhé a spletité historie utvářely. Ideální destinace pro ty, které fascinuje orientální kultura, ale odrazuje islámské náboženství.

Vůči jiným náboženským směrům jsou tolerantní, uznávají křesťany i judaisty. Daleko hůř nesou, když nevěříte v nic.