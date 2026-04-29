Říše římská, to byl kdysi „celý známý svět“. Za jejími hranicemi už žili jen barbaři. Mohutné impérium překrývalo svou mocí rozlohu necelých pěti milionů kilometrů čtverečních, bylo široce rozkročeno kolem celého Středozemního moře.
A severní Afrika? Ta byla tehdy strategickou obilnicí. Proto byla Africa Proconsularis, jak se provincii tehdy říkalo, jedna z nejbohatších a nejdůležitějších součástí starého impéria.
Dokládá to například Dougga, jedno z nejpůsobivějších římských sídel v Africe. Ruiny města zabírají plochu pětašedesáti hektarů a jsou nebývale dobře zachovalé. Bloudit dlážděnými ulicemi ve stínu starých chrámů a olivových hájů můžete opravdu dlouho, a přitom se můžete v myšlenkách obracet k minulosti.
Kromě jiného tu objevíte staré lázně, správní budovy, divadlo s kapacitou hlediště 3 500 míst. Asi tou nejvýraznější stavbou je zdejší Kapitol, zasvěcený Jupiterovi, Junoně a Minervě. Šest osmimetrových sloupů tu stále podpírá mohutný štít s reliéfem císaře Antonina Pia, unášeného orlem do nebe.