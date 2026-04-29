Ty nejkrásnější římské památky nehledejte v Římě, čekají na vás v Tunisku

Radomír Dohnal
Kam vyrazit za římskými památkami? Pochopitelně do Říma. Ale když už jednou vyčerpáte tamní antický repertoár, aniž byste se té krásy dost nasytili? Zkuste výlet za moře do Afriky. Až obdivuhodnou zásobárnou zachovalých římských pamětihodností totiž vyniká Tunisko.
Část 1/5
Nejkrásnější a nejzachovalejší památky staré říše římské nehledejte v Itálii. Čekají na vás v Tunisku. Bez davů turistů, předraženého vstupného.
Že tu je opravdu na co koukat, to nepřímo dokládá i skutečnost, že lokalita byla v roce 1997 zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO.
Kde že se natáčel proslavený film Gladiátor? Nemálo scén z něj se odehrálo právě tady. I filmaře totiž vyšlo toto tuniské zastavení laciněji.
Nejenom film Gladiátor, ale i Angelika a sultán, možná vás překvapí, že některé slavné scény vznikaly právě v Tunisku. Ve městě El Džem se totiž nachází největší římský amfiteátr na africkém kontinentu.
37 fotografií

Říše římská, to byl kdysi „celý známý svět“. Za jejími hranicemi už žili jen barbaři. Mohutné impérium překrývalo svou mocí rozlohu necelých pěti milionů kilometrů čtverečních, bylo široce rozkročeno kolem celého Středozemního moře.

A severní Afrika? Ta byla tehdy strategickou obilnicí. Proto byla Africa Proconsularis, jak se provincii tehdy říkalo, jedna z nejbohatších a nejdůležitějších součástí starého impéria.

Dokládá to například Dougga, jedno z nejpůsobivějších římských sídel v Africe. Ruiny města zabírají plochu pětašedesáti hektarů a jsou nebývale dobře zachovalé. Bloudit dlážděnými ulicemi ve stínu starých chrámů a olivových hájů můžete opravdu dlouho, a přitom se můžete v myšlenkách obracet k minulosti.

Kromě jiného tu objevíte staré lázně, správní budovy, divadlo s kapacitou hlediště 3 500 míst. Asi tou nejvýraznější stavbou je zdejší Kapitol, zasvěcený Jupiterovi, Junoně a Minervě. Šest osmimetrových sloupů tu stále podpírá mohutný štít s reliéfem císaře Antonina Pia, unášeného orlem do nebe.



