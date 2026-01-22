Tunisko oplývá bohatou historií sahající až do dob antiky. Od ruin kartáginských obchodních metropolí přes pozůstatky římských staveb až po malebná města a čtvrti s neopakovatelnou atmosférou. Každé z následujících míst ukazuje jinou tvář země, která byla po staletí křižovatkou kultur.
„Začít můžete v hlavním městě Tunisu, které nabízí živou medínu a fascinující mix arabského, francouzského i moderního stylu. Jen pár kilometrů odtud leží Kartágo, kde si projdete pozůstatky někdejší římské říše. Velkým zážitkem je také amfiteátr v El Džemu, jedno z nejlépe zachovalých římských koloseí vůbec,“ doporučuje Lenka Pátek, expertka na cestování a obchodní ředitelka CK Blue Style.
1 Amfiteátr v El Džemu: koloseum Afriky
Pokud jste viděli film Gladiátor nebo Angelika a sultán, možná vás překvapí, že některé slavné scény vznikaly právě v Tunisku. Ve městě El Džem se totiž nachází největší římský amfiteátr na africkém kontinentu – monumentální stavba, která směle konkuruje Koloseu v Římě.
Amfiteátr ze 3. století pojal až 35 tisíc diváků a sloužil především gladiátorským hrám. Dnes se v jeho kulisách každoročně koná mezinárodní symfonický festival, na němž vystupují i špičkové orchestry, včetně vídeňského. Není divu, že už v roce 1979 byl El Džem zapsán na seznam světového dědictví UNESCO.
Stavba je pozoruhodná nejen svou velikostí – delší osa měří 148 metrů, kratší 122 metrů a hlediště se zvedalo do výšky 36 metrů – ale i zachovalostí. Podzemní prostory, kde byli vězněni otroci, váleční zajatci či křesťané odsouzení k smrti, patří k nejpůsobivějším částem prohlídky.
Zajímavá je i historie samotného města Thysdrus, dnešního El Džemu. V římské době šlo o prosperující centrum produkce olivového oleje, které zbohatlo natolik, že si mohlo dovolit tak monumentální stavbu. Amfiteátr později sloužil jako pevnost během nájezdů Vandalů i Arabů a přežil i období, kdy byl částečně rozebírán nebo využíván jako skladiště.
2 Ribat v Monastiru: klášter, pevnost i vyhlídka
Na pobřeží města Monastir se tyčí jedna z nejstarších obranných staveb severní Afriky – ribat. Opevněný klášter byl založen už v roce 796 za vlády Abbásovců a v průběhu staletí se postupně rozrůstal o další věže a obranné prvky.
Vstupné do komplexu činí osm tuniských dinárů (necelých 60 korun) a uvnitř najdete tichá nádvoří, modlitebny, malé cely i úzké chodby vedoucí do hlídkové věže.
Právě z jejího vrcholu se otevírá jeden z nejhezčích výhledů na moře i město. Ribat sloužil nejen k obraně, ale i k náboženskému životu a studiu islámu – a dodnes si zachovává zvláštní, klidnou atmosféru.
3 Mauzoleum Habiba Bourguiby v Monastiru
Monastir je rodištěm prvního tuniského prezidenta Habiba Bourguiby (1903–2000), zakladatele moderního Tuniska. Právě zde stojí jeho monumentální mauzoleum, navržené ještě za jeho života.
Stavbě dominuje zlatý dóm lemovaný dvěma zelenými kupolemi a dvojicí 25 metrů vysokých minaretů. Bílý mramor, mozaiky a bohaté dekorace působí okázale, ale zároveň důstojně.
Uvnitř osmiboké haly se nachází prezidentův sarkofág, v přilehlých místnostech odpočívají další členové jeho rodiny. Součástí mauzolea je i malá expozice s osobními předměty státníka, který se v roce 1957 stal prezidentem, začal propagovat turistický ruch a umožnil západním investorům, aby zde vystavěli četné hotely.