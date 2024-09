Tunisko mimo sezonu. Vydejte se za Berbery do ksarů

Tunisko nemá tak dobrou geografickou polohu jako Egypt, kde funguje cestovní ruch celoročně. Na tuniských plážích se můžete slunit jen od května do listopadu. V zimních měsících je tu pouhých 12–15 °C a do toho fouká vítr, takže pocitová teplota je ještě nižší. Pro koupání v moři žádné ideální počasí, ale pokud chcete poznávat různá místa, je správný čas vyrazit.

Třeba do takzvané předsaharské oblasti a odtud, pokud budou dobré povětrnostní podmínky, až na Saharu do kempů. Dostanete se do nich jeepem po speciálních cestách, abyste se v dunách, které jsou vždy sjízdné jen z jedné strany, neztratili. Od poloviny června do poloviny září je většina z nich zavřená, protože místní teploty dosahují až pětačtyřiceti stupňů. O to víc funguje saharská turistika v zimním období. A některé kempy jsou opravdu luxusní, s vynikající kuchyní a špičkovými víny.

Podzemní mešita

Pokud pojedete autem z Djerby, můžete po cestě navštívit některou z podzemních mešit. Chce to ale dobrý zrak nebo průvodce, protože jsou v kamenitém terénu špatně viditelné a často o jejich existenci neví ani místní lidé. Celkově je modlitebních míst na Djerbě zhruba tři sta šedesát, přitom sto šedesát šest z nich je ukryto pod zemí.

Zrekonstruovaná mešita Louta ve vesnici Sedouikech pochází z přelomu dvanáctého a třináctého století. Využíval ji muslimský řád ibaditů, malá skupina muslimů fungujících vedle sunnitů a šíitů. Mešita byla nejen modlitebním místem, ale sloužila díky malým okýnkům i jako pozorovatelna a případně úkryt před nebezpečím. Dalo se v ní přečkat za vcelku příznivých podmínek jak letní vedra, tak zimní období.

Graffiti v Erriadhu

Další příjemnou zastávku nabízí židovská vesnice Erriadh, která je pověstná svými graffiti. Projekt Djerbahood vymyslel Tunisan Mehdi ben Cheikh, jehož matkou byla Francouzka. Sám se později přestěhoval do Paříže, kde si otevřel galerii Ittinérance. Když po takzvaném arabském jaru v roce 2011 počet návštěvníků Tuniska klesal, hledal Mehdi ben Cheikh způsob, jak je přilákat zpět a napadlo ho vytvořit street artovou galerii pod širým nebem. Je přístupná zdarma po celý rok. Během prvního ročníku pozval do vesnice umělce třiceti národností, kteří tu zanechali na zdech soukromých domů bezmála stovku děl.

Mnohé tyto příbytky jsou luxusní penziony butikového typu, kterým se říká maison d’ hôte. I když zvenku vypadají nenápadně, mohou mít i deset pokojů a dva bazény. Vyhledávají je hlavně Francouzi a individuální cestovatelé. Jenom v této čtvrti je jich minimálně deset. Maison d’ hôte jsou po celém Tunisku. Jinde jsou ale pro změnu velmi skromné, aby působily autenticky. Nacházejí se i v předsaharské oblasti. Ve vesnici je taky několik butiků a bister, kde se můžete občerstvit. V klasických tuniských kavárnách je zvykem podávat dopoledne jen kávu, zatímco odpoledne a večer se servíruje sladký mátový čaj.

Z první vlny graffiti toho na zdech domů v Erriadhu moc nezbylo. Tenkrát výtvarníci podcenili vlhké a slané ovzduší, které malby časem rozežralo. Druhá vlna graffiti už byla dělaná jinou technikou. Zeď nejprve očistili, nanesli na ni spodní nátěr a k vlastní malbě použili speciální barvy. Tematika je různorodá, ale vždy předem schválená. Protože obrazy jsou na soukromých domech, dbá výběrová komise, aby motivy nebyly vulgární či jinak urážející.

Ubytování v ksaru

Pokud se dostanete z Djerby na pevninu a pokračujete až do předsaharské oblasti, neměli byste minout Chenini, opevněnou horskou vesnici, která se nachází v guvernorátu Tataouine. Jde o typické berberské obydlí zvané ksar. V jižní oblasti Tuniska se podobných staveb nachází zhruba sto padesát. Jsou v různém stupni rozkladu.

Chenini je relativně udržované a postupně prochází rekonstrukcí. Dokonce je zde postavený hotel, ve kterém se můžete ubytovat. Tento ksar je atypický tím, že je vyhloubený do skály. Dnes už tu žije jen hrstka obyvatel, protože většina se přesunula do nového Chenini na druhé straně tohoto „kopce“. Jednotlivým dírám opatřeným uzavíratelnými dřevěnými dvířky se říká gorfy a primárně sloužily jako skladiště majetku nebo potravin, ať už olivového oleje či obilí. V případě nebezpečí ale byly útočištěm pro obyvatele. Chenini stejně jako většina ksarů v okolí vzniklo ve dvanáctém století, ale po cestě narazíte i na mnohem mladší stavby.

S mobilní aplikací

K zorientování se v předsaharské oblasti Daharu vám poslouží mobilní aplikace Destination Dahar. Můžete si podle ní naplánovat výlety, zjistit si, kde je dobré ubytovat se, najíst, kde natankovat a co vidět v okolí zajímavého. Je k dispozici jak ve francouzštině, tak v angličtině a částečně i v němčině.

Pokud budete mít dost sil, můžete se vydat i na Velký přechod Daharu, což je 194 kilometrů dlouhá pěší stezka napříč touto oblastí rozdělená do dvanácti úseků. Je možné zdolat ji i na kole, motorce nebo v autě. Poslední etapa turistické stezky začíná ve vesnici Douiret, kde ještě na přelomu 19. a 20. století žily tři a půl tisíce lidí. Spoustu ksarů v této oblasti zničily přívalové deště. V Tunisku prší obvykle v září a rozmáčená půda strhává s sebou kameny, které pak páchají obrovské škody. Poslední tři roky vzhledem ke klimatickým změnám už tolik deště ovšem z nebe nepřichází a nedostatek vody se v některých oblastech začal řešit tím, že ji stát na noc vypíná. Pořád ale platí, že v Tunisku víc lidí ročně zahyne vinou záplav, než že by zemřelo žízní.

Pokud si stáhnete do telefonu aplikaci kulinářskou, nebo stezku po památkách UNESCO, máte další náměty na výlety. Milovníci filmů ocení kinematografickou stezku po Tunisku. Vede z hlavního města Tunisu, kde se natáčela Angelika a sultán, přes Monastir do Kairuanu až k saharské a předsaharské oblasti, kde vznikaly filmy Indiana Jones, Hvězdné války a Anglický pacient. V aplikaci je zmiňovaný i Monty Python, který se točil v ribatu v Monastiru. V ksaru Hadada najdete i kostým z Hvězdných válek. Tento dvoupatrový ksar je dnes provozován jako z maison d’hôte. Pokoj má v přízemí koupelnu a záchod a v patře ložnici. Berberům nesloužil jenom jako sýpka, v tomto případě tady i žili.

Tamazret dobyt nebyl

A pokud jste se dostali až do těchto míst, pak se vyplatí zajít si do soukromého muzea v nedaleké berberské vesnici Tamazret. Jeho majitelem je tuniský architekt, který toto místo znal nejprve z vyprávění svých rodičů. Postupně se o něj začal zajímat víc, dohledal si potřebné informace a vybudoval si v tomto ksaru vlastní bydlení, jehož část zpřístupnil veřejnosti jako muzeum.

Svoje vyprávění začíná tím, že Berbeři nejsou nomádi, jak je často mylně uváděno. „Nomádi jsou kočovní pastevci, bydlí ve stanech, kdežto Berbeři si po staletí staví příbytky ve skalách,“ říká Monji Bouras. Temezret je v tomto ohledu ale jiný. Obydlí jsou jenom částečná vyhloubená do skal, zbytek je dostavěný právě z materiálu, který hloubením skály místní získali.

Ksar, na jehož vrcholu je mešita, byl vystavěn strategicky. Mezi jednotlivými „bytovými jednotkami“ jsou vyhloubené tunely. Těmi místní obyvatelé unikali před nepřítelem, kterého bylo možné pozorovat z minaretu na vrcholu ksaru. Různé nájezdné kmeny byly schopné okupovat ksar i několik týdnů. Pro takový případ bylo pro místní důležité mít dostatek vody. Aby se k ní bez problémů dostali, vykopali si k ní tunel dlouhý víc než kilometr. Díky důmyslnému systému chodeb tato vesnice, na rozdíl od jiných v okolí, nikdy dobyta nebyla. Než se nepřítel klikatými cestičkami vyšplhat nahoru, stihli Berbeři zavřít dveře svých domovů, čímž aspoň částečně zabezpečili svůj majetek a podzemním tunelem utéct z vesnice pryč. Ústil většinou v místech, kde měli nájezdníci ustájená zvířata, na nichž chtěli lup odvézt, což jim místní následně znemožnili.

Berbeři se označují za svobodné lidi, vyznávající rovnoprávnost. Muži kdysi pracovali stejně jako ženy. Zabývali se tkaním koberců nebo zemědělstvím. Ukázky ručních prací jsou k vidění právě v tomto muzeu. Jako společenské uspořádání převládal matriarchát. Žena si vybírala ženicha a sama případně i žádala o rozvod. A i když byla dvakrát nebo třikrát rozvedená, nikdo se na ni kvůli tomu nedíval přes prsty. Právě naopak. Ostatní si ji považovali za to, že ví, co chce, a jde si za svým.