Jaro se vším všudy. Navštivte Keukenhof, nejrozkvetlejší místo v Evropě

Při návštěvě Holandska počítejte s tím, že nebudete vědět, kam dřív skočit. Za sýry se vydáte do Edamu, Goudy či Alkmaaru, za romantikou a vodními kanály čili grachty do Utrechtu, za architekturou do Rotterdamu, za uměním do Amsterdamu, za malebnou podívanou do rybářské vesničky Volendam a za historickými mlýny do Kinderdijku. Vidět a ochutnat budete chtít všechno. Teoreticky se to dá zvládnout v rámci jedné letní dovolené. Jenže to neuvidíte největší unikát, kterým se Nizozemsko pyšní. Je jím Keukenhof, nejrozsáhlejší květinový park v Evropě. Bývá zpřístupněný jen několik týdnů v roce, vždy na jaře. Letos se jeho brány otevírají 23. března, poslední návštěvník pak jimi projde 14. května.

Tulipán má za sebou bouřlivou historii plnou intrik a byl příčinou i nejedné smrti.