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Poklidná dovolená se odkládá. Tsunami ve Středozemním moři je reálné riziko

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Je nádherná, to ano. Pláž Pampelonne, usazená v nížině, má ovšem jednu podstatnou chybičku. Evakuační zóna, bezpečné místo mimo dosah vln, leží opravdu daleko od pobřeží. | foto: dronepicr CC-BY-SACreative Commons

Radomír Dohnal
Jaká je pravděpodobnost, že by se ve Středozemním moři mohlo projevit tsunami? Pokud si tento ničivý fenomén spojujete výhradně s přírodními katastrofami na pobřeží Tichého nebo Indického oceánu, čeká vás teď asi docela nepříjemné překvapení. O dovolenou na Azurovém pobřeží už možná tolik stát nebudete.
To, že do patnácti minut od nahlášení blížící se vlny přijde zpráva místním obyvatelům v ohrožené oblasti, vždy stačit nemusí.

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