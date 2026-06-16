To, že do patnácti minut od nahlášení blížící se vlny přijde zpráva místním obyvatelům v ohrožené oblasti, vždy stačit nemusí.
Ostrov v jezeře, které je na ostrově v jezeře na ostrově. Filipíny mají unikát
Na první pohled připomíná geologickou hádanku, kterou by vymyslel spíše scenárista než příroda. Na filipínském ostrově Luzon se nachází jedno z nejpodivuhodnějších míst planety – ostrov v jezeře,...
Krvavé jezero Natron. Zvířata mění v kámen, pro plameňáky je však rájem
Na první pohled působí jako místo z hororového filmu. Tanzanské jezero Natron má krvavě rudou barvu, vodu žíravou jako čpavek a pověst „jezera smrti“, které mění uhynulá zvířata v kamenné sochy. Ve...
Autem do Chorvatska 2026. Kde ho nabít, kolik stojí paliva, ubytování, vstupy i jídlo
Od naší spolupracovnice z Chorvatska Chorvatsko zůstává jednou z nejoblíbenějších zahraničních destinací Čechů. Podle aktuální studie společnosti Visa se tam letos chystají statisíce domácích turistů, většina z nich na vlastní pěst....
Podivuhodná jeskyně. Čedičová katedrála inspirovala Mendelssohna i Pink Floyd
Skrytá v útesech neobydleného ostrova Staffa vypadá Fingalova jeskyně spíš jako kulisy fantasy filmu než skutečné místo. Čedičové sloupy tu vytvořily kamennou katedrálu, v níž mořské vlny znějí jako...
Kamenný most nad propastí. Bastei patří k nejkrásnějším vyhlídkám Německa
Jen několik kilometrů od českých hranic se nad Labem zvedá skalní útvar, který se stal symbolem Saského Švýcarska. Vyhlídka Bastei s ikonickým kamenným mostem nabízí panoramatické pohledy na labský...
Poklidná dovolená se odkládá. Tsunami ve Středozemním moři je reálné riziko
Jaká je pravděpodobnost, že by se ve Středozemním moři mohlo projevit tsunami? Pokud si tento ničivý fenomén spojujete výhradně s přírodními katastrofami na pobřeží Tichého nebo Indického oceánu,...
Krvavé jezero Natron. Zvířata mění v kámen, pro plameňáky je však rájem
Na první pohled působí jako místo z hororového filmu. Tanzanské jezero Natron má krvavě rudou barvu, vodu žíravou jako čpavek a pověst „jezera smrti“, které mění uhynulá zvířata v kamenné sochy. Ve...
Praha stověžatá. Svatomikulášská městská zvonice sloužila wehrmachtu i StB
Pohled na Prahu je nejkrásnější z jejích věží. Každá z nich je architektonickým skvostem a vypráví svůj příběh. Třeba jako Svatomikulášská městská zvonice, která sloužila jako hláska, místo pro...
Farmář vyhlásil válku Austrálii i vlastní stát. Vzdorovat vydržel půl století
Australský farmář Leonard Casley se před více než padesáti lety rozhodl proměnit svůj pozemek v nezávislé knížectví. Mikrostát známý jako Hutt River se rozkládal na ploše 75 kilometrů čtverečních a...
Na co zírá mašinfíra: Napříč jižní Moravou podél rakouských hranic
Na začátku léta se s Mašinfírou projedeme turisticky nejatraktivnější a nejnavštěvovanější částí jižní Moravy. Historická trať kdysi spojovala dvě hlavní dráhy z Vídně. Vlakem společnosti Arriva...
Dovolená pro cyklisty. Rakousko nabízí pohodové stezky i náročné výzvy
S příchodem léta se otevírají desítky cyklistických tras napříč Rakouskem. Zatímco zkušení bikeři mohou zamířit na náročný horský okruh Stoneman Taurista v Salcbursku, rodiny a rekreační cyklisté...
Test vlakových nádraží: Obstála, některé však sráží nepřehlednost či odpudivé okolí
O železnici a nádražích byly napsány básně, písně i romány. Následující řádky sice nejsou psány v řeči vázané, zato vám mohou poskytnout vodítko, na co se připravit při letním putování po kolejích.
Autem do Chorvatska 2026. Kde ho nabít, kolik stojí paliva, ubytování, vstupy i jídlo
Od naší spolupracovnice z Chorvatska Chorvatsko zůstává jednou z nejoblíbenějších zahraničních destinací Čechů. Podle aktuální studie společnosti Visa se tam letos chystají statisíce domácích turistů, většina z nich na vlastní pěst....
Na Sardinii objevíte místa s téměř magickou atmosférou. Dodnes vzdorují vysvětlení
Tajuplný ostrov, kterému se přezdívá mimo jiné Evropský Karibik, se vám zadře pod kůži. Díky hrdým, ale přátelským lidem, nádherné přírodě, křišťálově čisté vodě, skvělé kuchyni i tajemstvím...
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Festivaly jsou místem, kde se během pár hodin může stát víc než za dva týdny na seznamkách. Ať už hledáš spřízněnou duši, nový festivalový match nebo jen někoho, s kým si dáš čepovanou Kofolu, začít...
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Ostrov v jezeře, které je na ostrově v jezeře na ostrově. Filipíny mají unikát
Na první pohled připomíná geologickou hádanku, kterou by vymyslel spíše scenárista než příroda. Na filipínském ostrově Luzon se nachází jedno z nejpodivuhodnějších míst planety – ostrov v jezeře,...