Kuta bývala téměř liduprázdnou rybářskou oblastí. Dnes je jedním z nejznámějších surfařských spotů v Indonésii – a také jedním z nejpřetíženějších. Každoročně na Bali přijede přes 6,3 milionu zahraničních turistů, což je pro ostrov s omezenou infrastrukturou obrovský tlak.
Dopravní zácpy na jihu ostrova se staly každodenní realitou, stejně jako hlučný noční život a přelidněné pláže. A zatímco příroda stále ohromuje, atmosféra se změnila k nepoznání. Pokud máte chuť na Big Mac ve čtyři ráno, v Kutě máte hned tři McDonaldy otevřené nonstop. A právě to je pro mnoho cestovatelů důvodem, proč hledat jiná místa.
1 Nové Bali? Vítejte na Lomboku
Dalším kandidátem, který dříve nebo později dostihne podobný osud jako Bali, je sousední Lombok. Ostrov dlouho lákal cestovatele svou nenápadností – byl alternativou ke komerčnímu Bali, s bílými plážemi, malými vesnicemi a výrazně menší návštěvností.
Ale teď je všechno jinak. Indonéská vláda označila Lombok jako jednu z oblastí určených pro masivní turistický rozvoj. Vznikají tu nové resorty, rozšiřují se silnice a v oblasti Mandalika vyrostl moderní okruh pro závody MotoGP. Závodní víkend přilákal na ostrov rekordních 142 tisíc diváků, mnoho ze zahraničí.
Takové investice ovšem mají svou cenu – některé místní rodiny musely opustit své domovy, aby projektům uvolnily místo. Turistů přibývá raketově: v roce 2024 dorazilo na Lombok o 40 procent více zahraničních návštěvníků než rok předtím. Přitom právě zdejší sopka Rinjani, nekonečné pláže a křišťálová voda byly důvody, proč lidé Lombok milovali. A proč stojí za to vyrazit tam co nejdříve.
Místa, která si zachovávají autenticitu
Podle analytika cestovního ruchu Garyho Bowermana stojí za současnou vlnou přetížení těchto destinací kombinace několika trendů: výrazně levnější letenky, rostoucí obliba krátkých výletů a sázka na jistotu. „Lidé mají touhu vidět ikonická místa, o kterých mluví všichni, což vede k extrémní koncentraci cestovatelů v několika málo regionech,“ říká expert pro Daily Mail.
Pokud chcete zažít Asii „jako kdysi“, Bowerman a další experti doporučují jediné: nečekat. Proces balifikace už začal a některé ostrovy mohou být během pár let úplně jiné. Právě teď je nejvyšší čas zamířit na místa, která si zatím uchovávají autenticitu, pomalejší rytmus a přírodu nepoznamenanou masovým ruchem – místa, kde ještě stále najdete to, co z mnoha slavných destinací mizí.