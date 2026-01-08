Tropické ráje v ohrožení. Navštivte tato místa, než dopadnou jako Bali

Autor:
Ještě ve 30. letech minulého století patřila písčitá pláž Kuta na jihu Bali jen místním vesničanům. Dnes je symbolem toho, jak může masová turistika změnit tropický ráj k nepoznání. Trend „balifikace“ však míří i dál – na Lombok, Sumbu či thajské ostrovy. Právě tam by se měli cestovatelé vydat co nejdříve, než je dostihne stejný osud.
Část 1/4
Ko Lipe je jeden z nejmenších obydlených ostrovů v Thajsku – projít ho můžete za půl hodiny.
Lombok nese přezdívku Ostrov tisíce mešit. Výzvy k modlitbě se ozývají i v odlehlé vesničce Sembalun ukryté v srdci hor.
Vodopádu Kelambu je právem považovaný za nejkrásnější vodopád ostrova Lombok.
V centru ostrova se rozléhají rýžová pole, která živí většinu obyvatel Lomboku.
S nadmořskou výškou 3 726 metrů je Rinjani druhou nejvyšší indonéskou sopku po Kerinci. Průvodci nabízejí několikadenní treky na samotný vrchol aktivního stratovulkánu.
28 fotografií

Kuta bývala téměř liduprázdnou rybářskou oblastí. Dnes je jedním z nejznámějších surfařských spotů v Indonésii – a také jedním z nejpřetíženějších. Každoročně na Bali přijede přes 6,3 milionu zahraničních turistů, což je pro ostrov s omezenou infrastrukturou obrovský tlak.

Dopravní zácpy na jihu ostrova se staly každodenní realitou, stejně jako hlučný noční život a přelidněné pláže. A zatímco příroda stále ohromuje, atmosféra se změnila k nepoznání. Pokud máte chuť na Big Mac ve čtyři ráno, v Kutě máte hned tři McDonaldy otevřené nonstop. A právě to je pro mnoho cestovatelů důvodem, proč hledat jiná místa.

1 Nové Bali? Vítejte na Lomboku

Dalším kandidátem, který dříve nebo později dostihne podobný osud jako Bali, je sousední Lombok. Ostrov dlouho lákal cestovatele svou nenápadností – byl alternativou ke komerčnímu Bali, s bílými plážemi, malými vesnicemi a výrazně menší návštěvností.

Ale teď je všechno jinak. Indonéská vláda označila Lombok jako jednu z oblastí určených pro masivní turistický rozvoj. Vznikají tu nové resorty, rozšiřují se silnice a v oblasti Mandalika vyrostl moderní okruh pro závody MotoGP. Závodní víkend přilákal na ostrov rekordních 142 tisíc diváků, mnoho ze zahraničí.

Dechberoucí příroda a volání Alláha. Vítejte na Lomboku, ostrově tisíce mešit

Takové investice ovšem mají svou cenu – některé místní rodiny musely opustit své domovy, aby projektům uvolnily místo. Turistů přibývá raketově: v roce 2024 dorazilo na Lombok o 40 procent více zahraničních návštěvníků než rok předtím. Přitom právě zdejší sopka Rinjani, nekonečné pláže a křišťálová voda byly důvody, proč lidé Lombok milovali. A proč stojí za to vyrazit tam co nejdříve.

Místa, která si zachovávají autenticitu

Podle analytika cestovního ruchu Garyho Bowermana stojí za současnou vlnou přetížení těchto destinací kombinace několika trendů: výrazně levnější letenky, rostoucí obliba krátkých výletů a sázka na jistotu. „Lidé mají touhu vidět ikonická místa, o kterých mluví všichni, což vede k extrémní koncentraci cestovatelů v několika málo regionech,“ říká expert pro Daily Mail.

Pokud chcete zažít Asii „jako kdysi“, Bowerman a další experti doporučují jediné: nečekat. Proces balifikace už začal a některé ostrovy mohou být během pár let úplně jiné. Právě teď je nejvyšší čas zamířit na místa, která si zatím uchovávají autenticitu, pomalejší rytmus a přírodu nepoznamenanou masovým ruchem – místa, kde ještě stále najdete to, co z mnoha slavných destinací mizí.



Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

KVÍZ: Zeměpisná NEJ: Jak dobře znáte rekordy naší planety?

O Tristan da Cunha se hovoří jako o tom nejizolovanějším místě na Zemi. Na...

Naše planeta je plná rekordmanů – připravili jsme pro vás kvíz zaměřený na zeměpisná „nej“, ve kterém prověříte, jak dobře se orientujete v extrémech světa. Zvládnete být nejlepší? Soutěžit o voucher...

Dříve zadarmo, od letoška za peníze. Místa, kam už se bez placení nepodíváte

Při dovolené v zahraničí vám určitě nic nezlepší náladu víc než turniket...

Při dovolené v zahraničí vám určitě nic nezlepší náladu víc než turniket stojící v cestě. Lístky zakoupené v online předprodeji jistě máte, že? Fronta za vámi se totiž neptá na to, zda jste tu ještě...

Národ hokejistů a ladovská zima. Češi vzali útokem zamrzlé rybníky a běžecké tratě

Běžkaři čekají na autobusové zastávce v Deštném na Orlických horách. (2. ledna...

Mrazivé počasí na přelomu roku vytvořilo v Česku ideální podmínky pro zimní sporty. Zamrzlé rybníky se proměnily v přírodní kluziště a sněhová pokrývka umožnila otevření běžeckých tratí v horách i ve...

Chorvatsko pro fajnšmekry. Zapomeňte na Makarskou a objevte starobylé mosty

Kudin most je křižovatkou stezek pro pěší. Proti proudu od něj pokračuje trasa...

Z chorvatských mostů znají naši cestovatelé hlavně ty moderní, které jim usnadňují cestu. To platí hlavně pro ikonický most na poloostrov Pelješac či Maslenici. Chorvatsko zároveň ukrývá půvabné...

Tropické ráje v ohrožení. Navštivte tato místa, než dopadnou jako Bali

Ko Lipe je jeden z nejmenších obydlených ostrovů v Thajsku – projít ho můžete...

Ještě ve 30. letech minulého století patřila písčitá pláž Kuta na jihu Bali jen místním vesničanům. Dnes je symbolem toho, jak může masová turistika změnit tropický ráj k nepoznání. Trend...

8. ledna 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M131.1515 s přívěsným vozem na točně chebské výtopny

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  7. 1. 13:46

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

7. ledna 2026  9:30

Dříve zadarmo, od letoška za peníze. Místa, kam už se bez placení nepodíváte

Při dovolené v zahraničí vám určitě nic nezlepší náladu víc než turniket...

Při dovolené v zahraničí vám určitě nic nezlepší náladu víc než turniket stojící v cestě. Lístky zakoupené v online předprodeji jistě máte, že? Fronta za vámi se totiž neptá na to, zda jste tu ještě...

7. ledna 2026

Národ hokejistů a ladovská zima. Češi vzali útokem zamrzlé rybníky a běžecké tratě

Běžkaři čekají na autobusové zastávce v Deštném na Orlických horách. (2. ledna...

Mrazivé počasí na přelomu roku vytvořilo v Česku ideální podmínky pro zimní sporty. Zamrzlé rybníky se proměnily v přírodní kluziště a sněhová pokrývka umožnila otevření běžeckých tratí v horách i ve...

6. ledna 2026  12:10

Chatrče z trusu, tajné rituály. Češka našla lásku a žije v buši jako bílá Masajka

Premium
Hana Burcevová, v Tanzanii Hana Luka, žije s manželem a rodinou v buši.

Na Zanzibar odjela jako svobodná matka na obyčejnou dovolenou. Domů se ale vrátila jako Hana Luka, žena masajského válečníka. Hana Burcevová dnes žije mezi Českem a tanzanskou buší, kde se vdávala...

6. ledna 2026

Chorvatsko pro fajnšmekry. Zapomeňte na Makarskou a objevte starobylé mosty

Kudin most je křižovatkou stezek pro pěší. Proti proudu od něj pokračuje trasa...

Z chorvatských mostů znají naši cestovatelé hlavně ty moderní, které jim usnadňují cestu. To platí hlavně pro ikonický most na poloostrov Pelješac či Maslenici. Chorvatsko zároveň ukrývá půvabné...

5. ledna 2026

Turisté budou mít smůlu. Itálie se chystá na olympiádu, sjezdovky se zavírají

Běžecké tratě jsou upravovány v celkové délce 30 kilometrů, vstup do stopy je...

První omezení v souvislosti se zimními olympijskými hrami začnou pro turisty, kteří budou chtít lyžovat v italském středisku Cortina d’Ampezzo, již v polovině ledna, zhruba tři týdny před startem...

5. ledna 2026

ZANIKLÉ TRATĚ: Po Sulkovské dráze se vozilo jen uhlí, válka ji zmrzačila

Tuto lokomotivu si objednal Západočeský báňský akciový spolek pro Sulkovskou...

Devětadevadesátí Zaniklé tratě se podívají na Plzeňsko. Prozkoumáme dráhu, která nikdy nevozila cestující, její hlavní náplní byla doprava zdejšího uhlí do nedalekých hutí, ale i do širšího okolí....

4. ledna 2026

Český výletník: Král s mobilem a ostravská madona. Za nejzajímavějšími muraly

Poděbradského Jů a Hele namalovala umělecká dvojice Cops & Poet na zeď na břehu...

Poprvé jsem letos vyrazil přes sto kilometrů jenom kvůli malbě na zdi. Nalákal mě údajně největší mural v Česku na logistické hale u Chebu. Spoustu dalších děl jsem pak na cestách potkal náhodou....

3. ledna 2026

Je seriálový Hawkins skutečný? Vydejte se za oponu finále Stranger Things

Charlie Heaton v roli Jonathana Byerse a Natalia Dyerová jako Nancy Wheelerová...

Temné městečko Hawkins se v páté sérii Stranger Things znovu vrací na obrazovky a láká diváky svou tísnivou atmosférou. Kde však tento svět ve skutečnosti vznikal? Hit Netflixu se natáčel na...

2. ledna 2026

KVÍZ: Zeměpisná NEJ: Jak dobře znáte rekordy naší planety?

O Tristan da Cunha se hovoří jako o tom nejizolovanějším místě na Zemi. Na...

Naše planeta je plná rekordmanů – připravili jsme pro vás kvíz zaměřený na zeměpisná „nej“, ve kterém prověříte, jak dobře se orientujete v extrémech světa. Zvládnete být nejlepší? Soutěžit o voucher...

vydáno 1. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.