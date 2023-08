Pandemie v oblacích definitivně skončila. Tyto destinace nejvíc zlevnily

Chorvatsko je mezi českými turisty tradičně jedna z nejskloňovanějších destinací. Letos se však o něm mluví především v souvislosti s přechodem na euro a s tím spojeným zdražováním letenek, ubytování i zboží v obchodech. Průměrná cena letenky do Chorvatska například vzrostla na webu Pelikán oproti loňskému roku o patnáct procent. Nachází se tedy na stejné úrovni jako v roce 2019, tedy v časech před boomem lowcostových linek k Jadranu.

Podobná situace je v celé přímořské Evropě. Ceny letenek někde vzrostly dokonce až o šedesát procent. Lety do Španělska či Itálie průměrné podražily o třicet procent.

Existují ovšem i destinace, kam se dnes lze dostat naopak levněji. Patří mezi ně například Saúdská Arábie, kam od loňského roku létá společnost WizzAir. Ta otevřela nízkonákladové linky do Dammámu, Džiddy a Rijádu.

Východ slunce v horské oblasti Wadi Al Disah v Saúdské Arábii

Saúdská Arábie se dlouhodobě snaží přilákat turisty a naplnit tak svou ambici vyrovnat se Dubaji. „Největší překážkou zde však zůstávají turistická víza a s nimi související administrativní poplatek v hodnotě 160 eur, tedy v přepočtu zhruba 3 800 korun,“ hlásí portál Pelikán. Země však turistům cestujícím s aerolinkami Saudia či Flynas nabízí v ceně letenky bezplatná tranzitní víza.

Cestovatelé tak mají možnost strávit před odletem do své cílové destinace až 96 hodin v jednom ze tří zmíněných saúdskoarabských měst. V Džiddě se můžete například podívat na historickou část Al Balad s jejími starobylými trhy, v Dammámu zaujme kulturní centrum Ithra, v Rijádu pak třeba impozantní pevnost Masmak.

Ale jsou tu i další trasy, které zlevňují. „V Pelikánovi jsme řekli, že pandemie v oblacích skončí definitivně tehdy, až se do Evropy vrátí čínští dopravci,“ uvádí za společnost Katarína Šuchterová. A ta doba teď patrně nastala. Air China totiž už opět létá do Vídně a Budapešti, odkud se s touto aerolinkou můžete vydat na Nový Zéland či do Austrálie. Zájem o letenky do těchto zemí vzrostl meziročně o 130 procent (Austrálie), respektive o 450 procent (Nový Zéland). „Průměrná cena letenky na Nový Zéland přitom zlevnila o 30 procent, u Austrálie pak za poslední rok klesla o 16 procent,“ upřesnila.

Dovolená z říše snů. Ceny letenek na Filipíny výrazně ovlivňují čínští dopravci.

Vliv čínských dopravců je patrný i na cenách letenek na Filipíny. Air China se dostane ještě o 15 procent níž, než je průměrná cena letenky sem, ovšem většina Čechů si prý nadále vybírá odlet z Prahy s aerolinkami Cathay Pacific nebo Turkish Airlines. Air China a China Eastern pak ovlivnily i ceny letenek do Japonska, některé klesly až o polovinu. Odlet z Budapešti například vyjde průměrně o čtyřicet procent levněji než odlet z pražského letiště. Na Filipínách zaujmou turisty vedle pláží třeba rýžové terasy Banaue na ostrově Luzon, kde se dají podnikat i několikadenní treky. O lákadlech Japonska asi mluvit netřeba.

Populární destinací se stávají Maledivy, zájem svých klientů získávali špičkoví dopravci pomocí akčních letenek. Jejich ceny klesly asi o dvacet procent. Vedle pláží a šnorchlování láká ostrovní země třeba i na své sandbanky, tedy písčité mělčiny vystupující nad vodu, kam turisty loď na nějaký čas vysadí, aby si užili svůj opuštěný ostrov. Láká i Mauricius, který je z Prahy o čtyřicet procent levnější oproti letu z Vídně. Vedle nádherných míst ke koupání může Mauricius zaujmout třeba posvátným kráterovým jezerem Ganga Talao v samém srdci ostrova.

Maledivy

O 23 procent klesla průměrná cena letenek do Jihoafrické republiky. Ač je Kapské město v západní Evropě zavedenou destinací, v Česku to tak zatím stále není. Přesto zájem o něj roste, Pelikán eviduje u Čechů nárůst o 150 procent oproti loňskému roku.

V Emirátech je sezona celoročně

Absolutním hitem českých dovolenkářů ovšem zůstávají Spojené arabské emiráty. Už během covidu sem zamířily aerolinky WizzAir s odlety z Budapešti a Vídně. Zpáteční letenku do SAE lze odtud koupit zhruba za 3 200 korun. Z Emirátů se stala celoroční destinace, během léta padají ceny letenek průměrně o 35 procent. V té době zde bývá i nejlevnější ubytování, které začíná na částce 690 korun na osobu i se stravou na noc. „Jedná se o oblíbené hotely známých značek jako Hilton, Rove, TRYP by Wyndham a podobně,“ upřesnila Šuchterová.

„Sezona je dnes v Emirátech celoročně, ale nejoblíbenějšími měsíci na návštěvu zůstávají říjen až duben, od května se začíná oteplovat a v září je v Emirátech poměrně velká vlhkost. Letní teploty jsou však na úrovni letní Evropy, teplé dny je možné přečkat u vody,“ doplnila.

Dubaj se dlouhodobě řadí k oblíbeným destinacím českých cestovatelů.

Dávno už tedy neplatí, že by se do Dubaje či Abú Zabí během léta nelétalo kvůli vysokým teplotám. Letošní druhý červencový týden bylo hned několik dní po sobě tepleji třeba na Mallorce, teploměry zde ukazovaly o dva až tři stupně více než v Dubaji. „I do Emirátů sledujeme rekordní prodeje a to navzdory tomu, že v hlavní sezoně bývají letenky klidně i o 25 procent dražší,“ hlásí Pelikán.

Jednou z nejoblíbenějších destinací českých cestovatelů zůstává Thajsko. Phuket a Bangkok se dokonce během léta staly nejprodávanějšími místy vůbec a předběhly tak klasiky, jako jsou Řím, Barcelona či Mallorca. Ačkoli ceny za letenky do Thajska narostly oproti předcovidovým časům až o 60 procent, létají tam nyní aerolinky s rekordní vytížeností. Aktuálně je však možné koupit letenky do Thajska až o dvacet procent levněji než v předchozích dvou měsících. Většina Čechů přitom odlétá z Vídně, odkud může být letenka až o 30 procent levnější než z Prahy.