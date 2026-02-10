Projekt Trenčín 2026 – Evropské hlavní město kultury od pátku 13. do neděle 15. února odstartuje přes sto akcí. Zahajovací galaprogram: Manifest Trenčín 2026, světelné instalace Light Up the City, mezinárodní výstavy, divadlo, tanec, koncerty, společné snídaně na ulici, nebo festival místních chutí a produktů – to jsou namátkou jen některé akce největší kulturní události roku.
Město se otevírá lidem a umění
V průběhu třech dnů bude možné od rána do večera zažívat umění jak v centru, tak v okrajových čtvrtích Trenčína. „Chceme, aby si v programu každý našel to své, ať už jde o velkolepé večerní představení, nebo malý zážitek v sousedské zóně. Zahajovací víkend ukáže, jak může město vypadat, když se otevře lidem, nápadům a zvědavosti,“ říká Lumír Mati, hlavní dramaturg programu Zahajovacího víkendu.
Víkend plný světla, hudby a odvahy změnit prostor
Pátek začne symbolicky programem určeným především žákům a studentům, který bude probíhat nejen ve školách, ale také v kulturních institucích a na veřejných prostranstvích. Odpoledne budou místní komunity pokračovat vlastními akcemi.
Sobota 14. února slibuje nejbohatší program. Ráno projde městem karnevalový průvod s hudbou, tancem a překvapeními. Odpolední a večerní program najdete především na třech pódiích v centru města – na Mierovém náměstí, v ulici Palackého a Hviezdoslavově. V šest hodin večer na Mierovém náměstí vše vyvrcholí velkolepým galaprogramem Manifest Trenčín 2026, kombinujícím obraz, hudbu, tanec a příběh města.
V půl osmé tady vystoupí Jana Kirschner ve výjimečné spolupráci se Štefanem Štecem a Vojenskou kapelou Ozbrojených sil Slovenské republiky, tento koncert slibuje silný a jedinečný hudební zážitek. Od 21:15 se na pódiu představí legendární trenčínská kapela Bez ladu a skladu a Lucerka, jedna z předních slovenských alternativních rockových skupin.
Španělská akrobatická skupina Company Sacude předvede představení Euforia na parkovišti stadionu AS Trenčín (20:00). V kruhovém domě armády, (slovenskou zkratkou ODA), diváci uvidí spolupráci Městského divadla Zlín a Filharmonie Bohuslava Martinů s představením EGBDF – Kdo se naladí na správnou notu (20:00).
Nedělní program bude klidnější, ale i tak nabídne silné umělecké zážitky. Slavnostní bohoslužbu v Piaristickém kostele sv. Františka (10:00) povede biskup Dávid Tencer, po níž následuje koncert Trenčínského komorního orchestru a sopranistky Paulíny Ovádkové. V Kulturně-kreativním centru Hviezda vystoupí básnířka Mila Haugová s hudebníky (14:00), následovat bude japonské seskupení Taiko+Dance unit MADAKOBAYASHI s bubny taiko, které představí dílo SOREZONARU (16:30). Večer v Hviezdě zakončí koncert slovensko-norského hudebního projektu Slovnorama (20:30).
Po celé tři dny budou mít návštěvníci možnost shlédnout sérii světelných instalací Light Up the City, která každý den od 16 hodin rozsvítí veřejné prostory, kostely a synagogu. Za zmínku stojí také farmářský trh, který nabídne festival místních chutí a produktů a představí „Jak chutná Trenčín“, tedy pokrm vytvořený z chutí, které obyvatelům město připomínají (sobota 14. února, 9:00-16:00, Kruhový dům armády).
Umělci, čtvrti a sousedé – všichni společně
Důležitou součástí víkendu budou komunitní aktivity v sousedství se společným jídlem, místy pro setkávání a vystoupeními místních talentů. „Chceme, aby se i okrajové čtvrti města staly jedním z pilířů akce. Mnohdy se stačí sejít venku a povídat si. I to je kultura,“ říká Lenka Abaffyová, koordinátorka komunitního projektu.
Praktické informace: doprava a parkování
Kvůli nabitému programu budou o víkendu 13.-15 února platit v centru Trenčína dopravní omezení. Organizátoři doporučují návštěvníkům, aby v sobotu nejezdili do města autem, ale využili veřejnou dopravu. Pokud se ze vzdálenějších míst chystáte dorazit autem, můžete využít bezplatné parkování na letišti, odkud bude zajištěná kyvadlová doprava do centra. Ve městě budou k dispozici dobrovolníci, kteří budou poskytovat informace a pomoc.