Koupat se tam dá celé září. Toskánsko je ráj umění a vinařské turistiky

Perla Florencie. Italský most Ponte Vecchio je středověký kamenný obloukový most nad řekou Arno. Most byl otevřen už v roce 1345, Podél mostu byly postaveny domky, které dříve sloužily řezníkům a v současné době se využívají jako obchody a zlatnické dílny. | foto: Shutterstock