Kterou destinaci jste navštívil naposledy?
Nedávno jsme byli s rodinou ve Vratislavi v Polsku. Máme dvě děti a třetí je na cestě, takže teď hodně cestujeme právě takhle rodinně. Ve Vratislavi jsme strávili prodloužený víkend, prošli si město a byli i v tamní zoo, která je největší v Polsku.
Dokážete si cestování ještě užívat, když je to vaše práce?
Cestování je pořád můj velký koníček, ale paradoxně dnes cestuju méně než dřív. Než vzniklo Worldee, procestoval jsem velkou část světa. Právě tehdy jsem si zamiloval autentické cestování, zkrátka poznávání míst mimo klasické turistické trasy. Dnes už je to jiné v tom, že firma vyžaduje hodně času. Startup v cestování není úplně jednoduchý obor. Ale pořád se snažím cestovat alespoň občas i čistě pro radost a s rodinou.
My, firma z Česka, prodáváme třeba člověku z New Yorku cestu do Las Vegas nebo zákazníkovi z Austinu itinerář do Mexika.