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Resorty s bazénem už netáhnou, říká zakladatel cestovatelské platformy

Veronika Pitthardová
  20:00

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Podnikatel, cestovatel a spoluzakladatel cestovatelské platformy Worldee Tomáš Zapletal (27. května 2026) | foto: Worldee/MAFRA

Před několika lety založil cestovatelskou platformu pro dobrodruhy, kteří nechtějí dovolenou trávit v resortu. Od té doby se ovšem změnily preferované destinace i způsoby cestování. Podnikatel Tomáš Zapletal tak na trendy reaguje neustále. „Mezi nejpopulárnější destinace patří Madeira, Island nebo Azory. Lidé však mají z cestování větší obavy,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.

Kterou destinaci jste navštívil naposledy?
Nedávno jsme byli s rodinou ve Vratislavi v Polsku. Máme dvě děti a třetí je na cestě, takže teď hodně cestujeme právě takhle rodinně. Ve Vratislavi jsme strávili prodloužený víkend, prošli si město a byli i v tamní zoo, která je největší v Polsku.

Dokážete si cestování ještě užívat, když je to vaše práce?
Cestování je pořád můj velký koníček, ale paradoxně dnes cestuju méně než dřív. Než vzniklo Worldee, procestoval jsem velkou část světa. Právě tehdy jsem si zamiloval autentické cestování, zkrátka poznávání míst mimo klasické turistické trasy. Dnes už je to jiné v tom, že firma vyžaduje hodně času. Startup v cestování není úplně jednoduchý obor. Ale pořád se snažím cestovat alespoň občas i čistě pro radost a s rodinou.

My, firma z Česka, prodáváme třeba člověku z New Yorku cestu do Las Vegas nebo zákazníkovi z Austinu itinerář do Mexika.

Tomáš Zapletal

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