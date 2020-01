Cesta na thajský zázrak. Záliv Koh Tao je tropický ráj s cenami pro každého

O Koh Tao najdete na internetu hodně informací, například i hororové scénáře o tom, jak nebezpečný tento ostrov je a že mu vládne mafie. My jsme za celou dobu našeho pobytu neměli sebemenší pocit nebezpečí, ohrožení nebo čehokoli jiného, ale musím na druhou stranu říct, že jsme nebyli každý den do rána na party a s nikým z místních jsme se nedostali do žádné rozepře.

Ihned po příjezdu na ostrov si můžete pronajmout motorku, nebo si vezmete jeden z mnoha místních taxíků, který vás za předem domluvenou sazbu vezme na hotel.

My jsme za taxi na náš hotel (druhý konec Sairee Beach, zhruba 3 km po silnici) platili 150 bahtů, což se rovná zhruba 100 Kč, cesta trvá 10 minut.

Často se (Thajsko není výjimkou) stává, že vám taxikáři řeknou vcelku nesmyslnou částku. Poto smlouvejte a zeptejte se kolem. Cenu, která vám přijde adekvátní, si odsouhlaste před nástupem.

V přístavu Mae Haad (hlavní vesnice na ostrově) je i několik bank a směnáren, kde doporučuji rovnou vybrat nebo rozměnit peníze, protože na ostrově pak budete všude používat hotovost, bankomaty jinde než v této vesnici nenajdete.

Směnárenský kurz se ve všech místních směnárnách dělí na tři úrovně podle bankovek, které měníte. Čím vyšší hodnota dané bankovky, tím lepší kurz. V reálu to tedy znamená, abyste si s sebou do Thajska brali bankovky v hodnotě 100 eur nebo 100 USD. Ušetří vám to dost peněz.

Ubytování

Koh Tao nabízí ubytování pro všechny cenové i věkové kategorie turistů a baťůžkářů. Při projíždění ostrova jsme si všimli, že ubytování poskytuje i množství místních obyvatel, kteří své Bed and Breakfast nebo Home Stay neinzerují přes hotelové weby.

Tím chci říct, že pokud nenajdete nic na internetu, určitě se vám podaří sehnat ubytování i na místě. Nicméně zmíním, že nocleh od místních samozřejmě nebude dosahovat hotelové úrovně, ale zase je levnější.

Já preferuji rezervaci ubytování na jednu až dvě noci přes internet, abych měl po příjezdu jistotu toho, že mám kde spát. V prvních dnech si projdu okolí, což pro mě znamená jednodušší rozhodování v tom, kde budu chtít trávit následující dny nebo týdny.

Na Koh Tau jsme bydleli na severním konci známé pláže Sairee Beach. Sairee Beach se dá přejít celá pěšky, ale procházka bude trvat 45-60 minut, které můžete věnovat například tomu, že budete cestou sbírat plastové lahve, plechovky a jiné odpadky, které zde moře pravidelně vyplavuje.

Klid a nádhera v zátoce Mango Bay Pohled z bungalovu nad zátokou Aeow Leuk - 800Kč na noc

Ceny ubytování uspokojí, jak jsem již zmínil, všechny typy cestovatelů. Najdete zde Home Stay ve vesnici za 100 Kč na noc, jednoduché bungalovy ve vnitrozemí nebo u pláže bez klimatizace dokonce od 80 Kč na noc, nebo na druhou stranu luxusní vily s výhledem na průzračné moře a korálové útesy, které stojí desítky tisíc korun. V průměru dokážete sehnat krásný hotelový pokoj nebo bungalov, který odpovídá vyššímu standardu čtyřhvězdičkového resortu, pod 1 000 Kč za noc.

My jsme většinu pobytu bydleli v resortu Koh Tao Coral Grand Resort, a to v bungalovu zhruba 30 metrů od pláže v krásné tropické zahradě za zhruba 700 Kč na noc pro dvě osoby včetně snídaní, které se servírují přímo v plážové restauraci. Video z bungalovu a rezortu můžete vidět v jednom z mých videí Tomáš Vintr ON TOUR, které běží na Óčko TV.



Motorky

Motorka je jediný dopravní prostředek, který budete na ostrově pravděpodobně využívat (pokud nepočítám lodě, které zde fungují také jako taxíky) a jako se vším na Koh Tao, internet je plný hrůzostrašných historek z půjčoven.

Recept na vyhnutí se problémům je jednoduchý a já navrhuji jednu ze dvou variant, které zmíním o pár řádků níže. My jsme si motorku půjčili přímo od našeho resortu za 200 BHT / den (120 Kč) a vše bylo naprosto bez problémů.

1. Půjčte si skútr přímo ve vašem hotelovém resortu, Bed and Breakfast nebo Hostelu, protože váš resort nebude mít důvod se vás snažit okrást.

2. Jděte na Google nebo Tripadvisor, dejte si do vyhledávače „motorbike rentals Koh Tao“ a porovnejte si obchody podle zkušeností od cestovatelů, kteří si motorky půjčovali před vámi. Radši si připlaťte o 100 bahtů na den více a stroj si půjčte od osvědčeného obchodníka, který má dobrou reputaci.

Přístav na ostrově Koh Tao

Motorku si při půjčení a před odjezdem z půjčovny pečlivě vyfoťte, natočte a každý škrábanec zdokumentujte a nechte zapsat do smlouvy, kterou budete podepisovat.

Dále doporučuji si zařídit i pojištění a pozor, v rental shopu nenechávejte svůj cestovní pas! Problémy v půjčovnách motorek, kdy vám odmítnou vrátit cestovní pas na základě vymyšlené škody na motorce nejsou úplně ojedinělé a je lepší se jim vyhnout například tím, že v půjčovně necháte pouze kopii pasu nebo řidičáku. Pokud s tím obchodník nesouhlasí, jděte k jinému. Je to jednoduché.

Pláže na Koh Tao

Pláže na tomto thajském ostrově jsou to, co mě fascinovalo nejvíc. Koh Tao obklopuje naprosto křišťálová voda. Pojďme si stručně představit některé ze zdejších pláží a zátok.

Sairee Beach: Je hlavní pláží na ostrově, kotví tady většina rybářských i turistických lodí a dokonce je na jednom z jejích konců i přístav, kde kotví i obrovské trajekty, které jezdí do Chumphonu a Surat Thani. Sairee Beach je kouzelná a obklopená všemi možnými bary, restauracemi, masážními salóny a kavárnami.

Pohled na náš rezort a část pláže Sairee Beach

Právě na Sairee Beach se odehrávají legendární thajské beach parties, kde se můžete večer podívat i na známé „fire shows“. Na Sairee Beach má centrálu také většina dive shopů, pokud se budete potápět, právě odtud budete pravděpodobně na svůj ponor vyrážet. Sairee Beach je nejdelší pláži na ostrově, měří zhruba 1 850 metrů.

Koh Nang Yuan: I pokud Thajsko a tropické ostrovy neznáte, troufám si říct, že Koh Nang Yuan znát budete minimálně z televize, pohledů nebo obrázků z letáčků cestovních kanceláří. Tento ostrov je světovým unikátem. Jde o dva ostrovy, které propojuje maličká úzká pláž, na které se můžete koupat z obou jejích stran.

Ostrůvek vlastní jedna z vlivných thajských rodin, která zde provozuje i jediný hotelový resort, restauraci a vlastně se stará o celý ostrov. Na Nang Yuan si z Koh Tao můžete vzít loď, jedna cesta vás vyjde na zhruba 150 Bahtů (90 Kč). Trvá 5-15 minut, podle toho, kde na Koh Tau se nacházíte, na Nang Yuanu můžete strávit celý den.

Pohled na průzračnou vodu v Mango Bay

Mango Bay: Jedna z nejkrásnějších zátok, které jsem měl tu čest navštívit, ale vše přichází s nějakým ALE. Když jsme si s přítelkyní půjčili na ostrově skútr, začali jsme si všímat, že kolem potkáváme strašné množství obvázaných turistů, kteří jsou odření, zašití a bůhví co dalšího. Brzy jsme pochopili, že Koh Tao je hornaté, plné zatáček a prudkých stoupání a klesání, což znamená, že pokud nedáváte pozor, nebo neumíte perfektně ovládat motorku, často skončíte v džungli nebo v příkopě.

Cesta džunglí do Mango Bay je naprosto extrémní, proto ji doporučuji pouze velmi zručným řidičům. Druhým a ideálním způsobem dopravy do Mango Bay je lodička, která vás odkudkoli po ostrově za pár desítek korun odveze během deseti minut. V Mango Bay je i několik hotelů, pokud máte rádi klid, chcete si číst knížky nebo se koupat na plážích obklopeni tropickou vegetací, je Mango Bay naprosto ideálním místem, kde se ubytovat.

Hin Wong Bay: Nachází se na východní straně ostrova a opět musíte přejet velmi hornatý střed ostrova. Výhodou je, že nemusíte projíždět džunglí, silnice na ostrově však bývají plné kamínků, prachu, hlíny a různých děr a výmolů, takže i na „hlavní silnici“ doporučuji dávat stoprocentní pozor, abyste motorku náhodou nepoložili.

Hin Wong Bay je nádherná menší pláž, obklopená strmými skálami a obrovskými kameny, které připomínají Maledivy. Pláž je zpoplatněná, za vstup dáte pár desítek korun.

Letecká fotka pláže Hin Wong Bay

Tanote Bay: Tato pláž se stala naší nejoblíbenější na ostrově a téměř každý den jsme se sem jeli alespoň na chvilku podívat. Je tady obrovské množství korálových rybiček, několik malých restaurací, na pláži najdete malý masážní salon, jedna z restaurací má wi-fi a přímo uprostřed zátoky je obrovská skála, která se tyčí zhruba 16 metrů nad hladinou moře, na kterou můžete pomocí připevněného lana vyšplhat a užít si trochu adrenalinu při skoku do vody.

Aow Leuk: Konečně jedna z pláží, která nemá tak extrémní příjezd a dostupnost. Ze Sairee Beach i přístavu Mae Haad se sem dostanete po asfaltce a ještě před tím, než začne strmé stoupání (a pak i klesání) k Tanote Bay, odbočíte ze silnice doprava a po pár minutách jízdy přijedete na soukromé parkoviště u Aow Leuk.

Panorama celé zátoky Aeow Leuk

Na tuto pláž se platí vstupné, opět v řádu desítek korun, najdete zde i dva soukromé hotelové resorty, které nabízejí hlavně bungalovy zasazené ve skále s nádherným výhledem na zátoku a pláž. Bydlení je podobně klidné jako v Mango Bay a určitě nebudete potkávat zástupy turistů, ani tu nenajdete rušnou večerní diskotéku. Za to si nádherně odpočinete a ráno budete vstávat s pohledem na jednu z nejkrásnějších scenérií, jakou si umíte představit.

