Vaše cestovní kancelář se dlouhodobě zaměřuje na poznávací zájezdy do exotických destinací, jejichž hlavní sezona se pomalu blíží. Čím bude specifická? Pozorujete nějaké nové trendy, co se obliby destinací týče?
Žádný překotný vývoj v objevování destinací se v příštích letech očekávat nedá. Všechna místa, která dnes platí za největší světová lákadla, už jsou dávno objevená. Když jsme v 90. letech s ESO travel začínali s poznávacími zájezdy do mimoevropských zemí, velkým hitem té doby byla jihovýchodní Asie, zejména Thajsko. Od té doby se turismus v Asii neuvěřitelně rychlým tempem rozvinul.
Pro srovnání: v roce 1998 jsem navštívil Kambodžu, a to v době, kdy zemřel jeden z nejhorších diktátorů minulého století Pol Pot, a dostal jsem vstupní vízum s pořadovým číslem 6 700. Ten pas mám stále schovaný. Dnes do Kambodži létá ročně přibližně sedm milionů turistů a jsou otevřena tři velká mezinárodní letiště.
|
Žijí napůl v Česku, napůl v Kambodži. Dostal je věčný úsměv místních
Znamená to, že už cestovní kanceláře v podstatě nemají s čím novým přijít?
Přesně tak. Nabídka ESO travel zahrnovala v jednu chvíli až 164 zemí mimo Evropu, v tuto chvíli je to kvůli různým válečným konfliktům o něco méně, ale stále si můžete vybrat z celkového počtu 146 destinací. Bavit se tedy lze jen o tom, kde potkáte davy turistů a kde si naopak budete, s nadsázkou řečeno, připadat jako Robinson Crusoe. Vysoce navštěvovanou zemí s 50 miliony turisty ročně zůstává Thajsko a obecně roste zájem o státy jihovýchodní Asie, jako jsou Filipíny, Indonésie, Malajsie či Vietnam, ale například i o Čínu.
Vnímáte nějaký přesun návštěvníků alespoň v rámci jednotlivých asijských zemí?
Třicet let bylo jedničkou mezi asijskými destinacemi právě Thajsko jako neuvěřitelně krásná země s bohatou historií a originální kulturou vycházející z buddhismu. V posledních letech se ale začalo více létat do Indonésie na Bali, případně do Vietnamu na ostrov Phu Quoc. Ten je velký přibližně jako jeden náš okres a z nulových kapacit turistického ubytování v 90. letech se dnes dostal na sto tisíc lůžek. Navíc nabízí velmi příznivé ceny.
|
Hainan je ostrov, který připlul k Číně. Podobu „čínské Havaje“ určovali i Češi
Vypadá to, že se začne pravidelně létat i na největší čínský ostrov Hainan. Ten prochází v posledních letech obrovským rozmachem. Ještě zhruba do doby před covidem jsem vždy říkal, že největší letovisko na planetě je Miami Beach s nekonečnou kapacitou hotelových lůžek podél pobřeží. Ovšem Hainan v tuto chvíli nabízí téměř dvakrát více lůžek. Ještě před deseti lety ho přitom téměř nikdo neznal.
Spoluobčany bych poslal na poznávací zájezd do Číny
Čím to je, že Asie láká tolik lidí?
Z jednoduchého důvodu: na světě nás je dnes 8,3 miliardy, přičemž z toho jen v Asii žije téměř pět miliard lidí. Pokud by to bylo možné, povinně bych naše spoluobčany posílal na poznávací zájezdy právě do Číny, aby viděli, jak dnes vypadá opravdu rozvinutá země. Evropa má vybudovanou infrastrukturu asi devět tisíc kilometrů železničních rychlotratí a jsme na to ohromně pyšní. Ovšem Čína v tuto chvíli eviduje asi 51 tisíc kilometrů rychlotratí. Posledně jsem jel se skupinou turistů z Pekingu (zhruba 22 milionů obyvatel) do Šanghaje (25 milionů obyvatel) a cestou jsme jen projížděli dalšími dvěma městy, která mají mezi osmi až dvanácti miliony obyvatel. Asie je zkrátka v tuto chvíli – co se rozvoje týče – úplně jinde než Evropa a její obyvatelé budou pravděpodobně v příštích letech velmi bohatnout.
Cestovní kancelář ESO travel jste založil v roce 1994 a původně jste se specializoval právě na jihovýchodní Asii, především na Thajsko. Dnes pořádáte zájezdy do celého světa. Za tu dobu se toho na trhu hodně změnilo: cestuje více lidí, zároveň roste počet těch, kteří si vystačí bez pomoci cestovních kanceláří. Jak se tento vývoj projevil na vaší nabídce zájezdů?
Podle statistických údajů vycestuje do zahraničí přibližně sedm milionů Čechů ročně. Nejde ale o počet unikátních cestovatelů, protože někteří míří do ciziny opakovaně, ve skutečnosti to budou tři a půl až čtyři miliony těch, kteří absolvují za rok alespoň jeden výjezd do zahraničí. Zhruba polovina z nich vyráží s cestovní kanceláří, druhá polovina pak individuálně. Dávno pominuly časy, kdy do Chorvatska jako destinace číslo jedna pro zdejší turisty cestovalo 80 procent Čechů formou autobusových zájezdů. Dnes patříme do Evropské unie, jsou vybudovány dálniční systémy. I já sám si rád na prodloužený víkend zajedu autem na chorvatskou Istrii, kam se dostanu za deset hodin jízdy.
|
Krásný výlet v Chorvatsku. Projeďte si Istrii autem, nebudete litovat
Zájem o cesty do takto relativně blízkých destinací tedy u cestovních kanceláří skutečně klesá. Ale stálou poptávku si udržují místa, kam se létá. Když cestovní kancelář pronajme letadlo na takzvanou šňůru, kdy se létá opakovaně každý týden, významně klesá cena letenky. V tu chvíli už se cestovateli nevyplatí kupovat letenku na pravidelné lince a k tomu si rezervovat hotel. Přesto máte pravdu v tom, že individuální způsob cestování je velmi populární u mladých lidí, kteří už dnes většinou umějí solidně anglicky. Co se týče nabídky ESO travel, velkou změnu jsem udělal kolem roku 2010. Tehdy jsme úplně přestali nabízet pobytové, takzvané koupací zájezdy, a rozhodli jsme se věnovat pouze poznávacím zájezdům s vysokou přidanou hodnotou.
Tomáš Cikán (*1969)
Co myslíte tou vysokou přidanou hodnotou?
Česká populace stárne, žije u nás řada lidí v důchodovém a předdůchodovém věku. Mnozí z nich si během života vytvořili dostatečný kapitál na to, aby dnes mohli cestovat, aniž by museli zohledňovat cenu. Zájezdy proto nenabízíme v základním cenovém rozpočtu, jako to dělají jiné cestovní kanceláře, ale snažíme se zprostředkovat klientům luxusní hotely, komfortnější letecká spojení, špičkové průvodce a další nadstandardní služby.
Ano, naše zájezdy jsou proto oproti konkurenci o něco dražší, ale jelikož na trhu fungujeme už 32 let a vybudovali jsme si důvěru a dobré jméno, klienti s námi rádi cestují. Za tu dobu jsme odvezli 158 tisíc lidí do 164 zemí světa. Pro nás je spokojenost zákazníků na prvním místě. Život mě naučil, že když přinesete něco navíc, co se neočekává, vrátí se vám to mnohonásobně. Naopak když něco ošidíte, lidé na to jen tak nezapomenou.
K názvu nás inspirovala benzínka v Thajsku
Co vás osobně tehdy, ve zmíněném roce 1994, přivedlo do cestovního ruchu?
Poté, co jsem vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, jsem v roce 1993 nastoupil do Komerční banky. Snil jsem o tom, že se ze mě stane vlk z Wall Street a budu dělat obří devizové obchody. Realita ale vypadala trochu jinak a zjistil jsem, že mě tato práce nenaplňuje. V poslední den zkušební doby jsem se rozhodl z banky odejít.
S manželkou jsme krátce nato odjeli na zájezd do Thajska, který jsme si koupili přes německou cestovní kancelář. Ten vypadal tak, že jsme z Mnichova odletěli do letoviska Pattaya, tam jsme strávili deset dní a poté se zase vrátili domů. Nechápal jsem, proč cestovní kancelář lépe nevyužila potenciál takové destinace – mohli nás vzít například na dva dny do Bangkoku jako obrovské metropole, pak třeba ještě na nějaký ostrov.
Manželce jsem na pláži navrhl, že si založíme svou cestovní kancelář a vymyslíme atraktivnější program. Během pobytu jsme vše intenzivně promýšleli. A když jsme poslední den dovolené jeli z letoviska Pattaya na letiště a zastavili kvůli pauze na toaletu na tamní benzínce Esso, řekl jsem ženě: „Už máme i název.“ Vyhodili jsme jedno s a vznikla z toho ESO travel. Do loga jsme pak kolem nápisu použili planetku a bylo to – věřím, že jednoduché spontánní nápady bývají ty nejlepší.
Plánoval jste hned od začátku expanzi i do dalších částí světa?
Tehdy jsem nic takového neplánoval. Chtěl jsem jen vozit lidi do Thajska. Během první sezony, v roce 1994, se mnou cestovalo šest skupin po dvaceti klientech. Manželka seděla v kanceláři a prodávala zájezdy a já vždy od 1. do 17. dne v měsíci s klienty odletěl do Thajska a dělal jim tam zároveň průvodce. Po sedmnáctidenním zájezdu s nabitým programem jsem si ale s těmi lidmi vytvořil přátelský vztah a oni mi po návratu domů říkali: „Tome, kam nás vezmeš příští rok?“ Zmiňovali, že by se jim líbila například Indonésie nebo nějaká destinace v Karibiku.
|
Zátoka DiCapria a dar pro princeznu. Nejkrásnější thajské pláže vás dostanou
Neměl jsem z toho tehdy moc radost, ale jejich přání jsem vyslyšel. Pro rok 1995 jsme tedy do nabídky přidali Srí Lanku, Indonésii a Kubu. V roce 1996 jsme zařadili dalších deset nových zemí, což znamenalo, že jsem musel cestovní kancelář rozšířit. Moji spolužáci ze studií ekonomiky se po absolvování v roce 1992 rozprchli do světa a tehdy se postupně začali vracet. Jeden můj kamarád žil tři roky v Americe, takže jsem z něj udělal manažera pro Ameriku. Další se po dvou letech vrátil z Jihoafrické republiky – z něho se stal manažer pro Jižní Afriku. Měl jsem tedy velké štěstí na lidi.
Rostli jste nadále takovým tempem?
Ano, v roce 1999 už jsme nabízeli zájezdy na všech pět kontinentů, o další dva roky později jsme poprvé překonali obrat sto milionů korun ročně. V roce 2002 jsme navázali spolupráci s Čedokem, který v ESO travel odkoupil padesátiprocentní majetkový podíl, a v katalogu jsme se dostali na sto zemí světa. Nárůst byl tedy během pouhých pár let gigantický. Čedok po nás ale jako náš partner chtěl, abychom dělali klasické koupací zájezdy, a to nás moc nebavilo. Když jsme se v roce 2010 rozešli a já vykoupil zmíněný padesátiprocentní podíl zpět a znovu jsem se stal stoprocentním vlastníkem, rozhodl jsem se zaměřit právě na luxusní poznávací zájezdy.
Unikátní Cesta kolem světa
Tehdy se zrodil nápad na rozsáhlý poznávací zájezd Cesta kolem světa, který jste poprvé realizovali v roce 2012?
Na veletrzích cestovního ruchu v Londýně či Berlíně jsem potkával kolegy z americké cestovní kanceláře Abercrombie & Kent. Jde o největší cestovní kancelář na světě zaměřenou na luxusní poznávací zájezdy. A pořádá mimo jiné Cesty kolem světa. Ten nápad mě inspiroval a rozhodl jsem se uspořádat obdobu Cesty kolem světa i pro české turisty. Stejně jako Abercrombie & Kent létáme soukromým letadlem na 26 dní a také většina destinací, které jsme během let navštívili, se shoduje s těmi jejich, včetně konkrétních luxusních hotelů. Výjimku tvoří evropské země, které jsou pro americké klienty velmi atraktivní, ale pro ty české je z důvodu relativní blízkosti do programu nezařazuji.
Ovšem zatímco Američané si mohou na svém trhu dovolit pořádat Cestu kolem světa každý měsíc, my na tom českém vypravíme ročně jeden takový zájezd na jaře a k němu ještě na podzim jeho kratší osmnáctidenní variantu, zaměřenou především na Afriku, která ve „velké“ cestě chybí. Největší rozdíl je ovšem v ceně: v USA stojí zájezd v přepočtu asi 4,3 milionu korun, my ho nabízíme v základní ceně za 1 387 000 Kč. Jen pro srovnání: ESO travel má roční obrat kolem pěti set milionů korun, tedy v přepočtu přibližně dvacet pět milionů dolarů. Abercrombie & Kent jsou na dvou miliardách dolarů, takže z ekonomického hlediska jde o úplně jiný svět.
|
Cestu do Ruska umíme zařídit, ale na bojiště ne, řekl šéf české cestovky
Předpokládám správně, že tento koncept je na našem trhu unikátní?
Rozhodně ano, v podstatě i v celé střední Evropě. Na začátku jsem nevěděl, zda se u nás vůbec takový zájezd prodá. Když se podíváte do Polska, Rakouska nebo Německa, cestovní kanceláře nakupují stejný zájezd přímo od Američanů nebo od Four Seasons Travel. První tři cesty jsme pořádali s kolegou ze Slovenska, který měl v letadle 24 sedaček, já 40. Později už mi ale počet míst nestačil, a tak jsme se oddělili. Našim klientům nabízíme celkovou kapacitu 64 míst business třídy a pravidelně se ji daří vyprodat.
Jaký typ klienta s vámi na Cestu kolem světa vyráží? Z ceny je zřejmé, že jde o zájezd, který si nemůže dovolit běžná česká domácnost.
Naši klienti se většinou věkově pohybují mezi 60 až 80 lety. Často jde o lidi, kteří po sametové revoluci začali podnikat, zajistili se na stáří a dnes chtějí objevovat svět. Zdůraznil bych, že tento zájezd se nedá koupit tak, že si ho rezervujete přes internet. Jelikož spolu trávíme téměř čtyři týdny v uzavřené šedesátičlenné skupině, která spolu procestuje devět zemí, sociální aspekt je zde velmi důležitý. S každým zájemcem se proto nejprve osobně scházíme.
Měl jste v minulosti s obsazením této cesty nějakou negativní zkušenost?
První rok jsem ji prodával jako každý jiný zájezd. A stalo se například to, že s námi vyrazila rodina se dvěma dětmi, což ve skupině nedělalo dobrotu. Od té doby s námi děti necestují, stejně jako ti, u nichž je už z úvodního setkání zřejmé, že nedodržují základy slušného chování.
Cesta kolem světa přinesla nová přátelství i svatbu
To znamená, že potenciální zájemce musí projít jakýmsi výběrovým řízením?
Takto bych to nenazval. Nejde o pohovor v pravém slova smyslu. Každému, kdo o cestu projeví zájem, nastíním případná pozitiva i negativa. Snažím se vždy vysvětlovat, že celková nálada v kolektivu a sociální interakce mezi lidmi hrají zásadní roli v tom, jak budou účastníci zájezd prožívat. Trváme proto na tom, abychom každého klienta, který s námi jede, předem poznali.
Měsíc a půl před odletem navíc každoročně na víkend pronajímám zámek Zbiroh, kde pořádáme setkání. Začínáme školením, kde si s účastníky řekneme všechny praktické informace, včetně toho, co by si s sebou měli vzít, jak se kde oblékat a podobně. Klienti mají možnost poznat mě, manažera projektu, průvodce i lékaře, který s námi pro jistotu také cestuje. Dorazí také alespoň jeden pilot či některá z letušek. Další část programu tvoří volná zábava – a právě tam vznikají vztahy mezi cestovateli. Když se pak v den odletu potkají na letišti, už mají na co navazovat.
Dá se tedy říci, že na Cestě kolem světa vznikají nová přátelství?
Ano, těch vzniklo opravdu mnoho. Hned napoprvé se v roce 2012 sešla neuvěřitelně dobrá parta lidí. Asi dvacet z nich se stále pravidelně schází. Zrovna nedávno jsem dostal pozvánku na tradiční adventní posezení. Vzpomínám i na dvě rodiny, které se během zájezdu spřátelily a o pár let později je spojila svatba jejich dětí. To jsou krásné situace. Klientům zároveň každý rok vyrábíme vzpomínkovou knihu jako památku na společně strávený téměř měsíc. Jelikož někteří se vracejí a absolvovali s námi několik Cest kolem světa, mnohé tváře se v publikacích opakují. Naši rekordmani cestovali kolem světa desetkrát.
Znamená to, že každý rok navštěvujete jiná místa?
V prvních letech jsme se snažili zařazovat pořád nové destinace, dnes už některé opakujeme, protože nabídka opravdu velkých lákadel není nevyčerpatelná. Například v Brazílii jsme byli v Riu, u vodopádů Iguaçu i v Amazonii. Ale nedává smysl vyrazit třeba do hlavního města Brasília, kde nic turisticky atraktivního nenajdete. V průběhu let se nám navíc klientela generačně obměňuje, dnes už s námi na tento zájezd létá v podstatě třetí generace turistů.
Jak sestavujete plán cesty?
Navštívíme vždy několik kontinentů, většinou začínáme v Karibiku, kde si lidé po dlouhém letu odpočinou a vykoupou se. Další části zájezdu už mají poznávací charakter, vždy se snažím, aby byl plán pestrý a zahrnoval historii a památky, přírodu i moderní velkoměsta. Nejde vždy jen o samotná místa, ale i o netradiční zážitek. Vzpomínám, jak jsem jeden rok skupinu zaskočil tím, že jsme se na Bahamách vyrazili lodí koupat na proslulou pláž se zdejšími divokými prasaty. Nebo následně do bahenních lázních v kráteru poblíž kolumbijské Cartageny, na to mnozí později také moc rádi vzpomínali.
Souvisí s tím i výběr ubytování – právě v Cartageně jsme bydleli v dominikánském paláci z 16. století přestavěném na hotel. V Singapuru jsme zase zajistili pokoje v nejvyšších patrech luxusního hotelu v mrakodrapu Marina Bay Sands hned pod slavným hotelovým bazénem. Tato místa jsou pochopitelně hodně žádaná, proto každou cestu plánujeme dva roky dopředu.
Nadcházející Cesta kolem světa, na kterou odlétáte 10. března 2027, začíná opět v Karibiku, konkrétně na ostrovech Svatý Vincenc a Grenadiny v Malých Antilách. Proč jste vybrali zrovna tento u nás turisticky ne tolik vyhledávaný ostrovní stát?
Chceme klientům ukázat místa, na která by se chtěl člověk podívat, ale běžně se tam nelétá. Nikdy jsme do programu v rámci Karibiku nezařadili například Dominikánskou republiku nebo Kubu, kam si můžete s jinými cestovními kancelářemi zaletět za 29 900 Kč. Když se budete chtít podívat na Svatý Vincenc a Grenadiny, zjistíte, že z Evropy tam neexistují přímé lety. Musel byste letět z Prahy do Londýna, z Londýna do Miami a z Miami na Grenadiny. To vám zabere třicet hodin cesty.
Snažíme se tedy i v tomto směru přinášet něco exkluzivního. V minulých letech jsme z Karibiku vybrali podobně vzácná místa jako Svatá Lucie nebo Svatý Kryštof a Nevis. Jak jsem už zmínil, jde o jedinou klasickou koupací zastávku v programu. Uděláme si tam party na katamaránu a společenskou galavečeři na uvítanou. A odtamtud pokračujeme do Kolumbie – letos se totiž vracíme do Cartageny.
Ta asi potěší především milovníky historie.
Ano, je to nádherné koloniální město, navštívíme překrásné paláce z 16. století a také zmíněné bahenní lázně sopky El Totumo. Poté přelétáme do Severní Ameriky, konkrétně do New Orleans, kolébky jazzu a města s nezapomenutelnou atmosférou starých vil z 19. století v obklopení dvě stě let starých stromů.
Poslední americkou zastávkou bude Havaj, konkrétně takzvaný Big Island, největší z tamních ostrovů. Vznikl sopečnou činností a jeho stále aktivní vulkány způsobují, že každým rokem se jeho rozloha zvětšuje. Zavítáme tam na Mauna Kea, což je v podstatě nejvyšší hora naší planety – pokud bychom sečetli její výšku zhruba 4 200 metrů nad mořem a dalších asi 6 000 metrů pod mořem, výrazně převyšuje i Mount Everest. Zároveň bych rád zdůraznil, že navzdory aktivním vulkánům zde turistům nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí.
Z Ameriky se vydáte do Oceánie, přičemž její první zastávkou bude malý ostrůvek Nauru v Mikronésii o rozloze pouhých 21 kilometrů čtverečních. Čím si zasloužil zařazení do itineráře?
Nauru jsme zvolili jako strategický bod. Z Big Islandu se totiž přesouváme na Šalamounovy ostrovy a naše letadlo, Boeing 737, má dolet sedm hodin. Ovšem Havaj a Šalamounovy ostrovy dělí devět hodin letu. To znamená, že musíme někde po cestě natankovat. A Nauru je velmi specifické a netradiční místo uprostřed Tichého oceánu. Během druhé světové války tam byla vybudována letištní plocha – tu dnes využívají různá letadla právě pro dotankování. Na ostrově se sto let těžily fosfáty, nejde tedy rozhodně o žádnou obvyklou turistickou destinaci.
Málokdo z České republiky proto může říci, že byl na Nauru. Nelétá se tam na dovolenou, z Austrálie na ostrov míří dva technické lety týdně a celkově na něm najdete jen tři vesnice. A také pouhé tři hotely, přičemž v žádném z nich své klienty, zvyklé na pětihvězdičkový komfort, ubytovat nemohu. Jsou tam ale dvě školy. Naše zastávka proto bude vypadat tak, že letadlo přiletí na Nauru, natankuje, my se skupinou nasedneme do dvou žlutých školních autobusů, s nimi za 40 minut objedeme celý ostrov a s dárky se zastavíme v obou školách. A poté se vrátíme do letadla a budeme pokračovat dál.
Takže jde hlavně o zpestření před Šalamounovými ostrovy. Na fotografiích v propagačních materiálech jsem si u této destinace všiml snímků místních domorodých kmenů. S nimi se během návštěvy potkáte?
Ano, domorodých kmenů žije na Šalamounových ostrovech asi sto dvacet a jsou k cizincům přátelské. Strávíme tam tři noci a poté se vydáme do Austrálie, konkrétně do městečka Port Douglas a na Velký bariérový útes.
Poté pokračujeme do Asie, konkrétně do Indonésie na ostrov Jáva, který nabízí působivou spirituální atmosféru. Další asijskou zastávkou bude Danang ve Vietnamu, který naopak pulsuje moderním životem. My ovšem budeme bydlet v jediném hotelu v tamním národním parku v obklopení přírody a v blízkosti nádherné panenské pláže.
A na závěr vás ještě jako pomyslný zlatý hřeb čeká skalní město Petra v Jordánsku.
Ano, tento novodobý div světa jsme do Cesty kolem světa zařadili úplně poprvé. Uspořádáme si tam i závěrečnou velkou party před návratem do Prahy.
Máte už kapacitu cesty pro rok 2027 naplněnou, nebo ještě mají případní zájemci šanci si zájezd zakoupit?
Zbývá nám posledních dvanáct míst, to znamená, že rádi na palubě přivítáme i nové cestovatele. V součtu s kratšími osmnáctidenními variantami půjde již o naši jubilejní dvacátou Cestu kolem světa.
Destinace Cesty Kolem světa 2027
Uvedl jste, že každou z nich plánujete dva roky dopředu. Víte už tedy, kam se svými klienty zavítáte v roce 2028?
Ano, rok 2028 jsme již naplánovali. Objevil se však nepříjemný problém týkající se pronájmu letadla. Dlouhodobě jsme spolupracovali se společností Smartwings, kterou ale nedávno odkoupila turecká aerolinka Pegasus. Ta zatím o spolupráci nejeví zájem. V tuto chvíli situaci vyhodnocujeme a nelze bohužel vyloučit ani variantu, že budeme muset projekt Cesta kolem světa na několik let pozastavit, než najdeme řešení. Pevně ale věříme, že na tento krok nedojde.
Jako majitel cestovní kanceláře jste jistě navštívil mnoho míst z celého světa. Kam se vracíte nejraději?
Každý rok s rodinou létáme na Vánoce a přes Silvestra do Thajska nebo na Filipíny. Existuje velmi málo zemí či oblastí, kam jsem se ještě nepodíval. Byl jsem dvakrát i na Severním pólu, dokonce jsem navštívil i Jižní pól, kam se ročně dostane pouze 500 turistů z celé planety. Ale víte co mi nedávno udělalo opravdu radost? Když jsme si s rodinou zaletěli na víkend do italské Neapole. Bylo krásných pětadvacet stupňů a výlet jsme pojali hlavně v pohodovém a odpočinkovém rytmu.