Neony, samurajové a orloj. V Tokiu si na své přijde fanoušek anime i historik

Seriál Japonsko pro začátečníky se pomalu ale jistě blíží ke svému konci. Alespoň dočasně – než budu moci do Japonska vyrazit znovu a navázat na něj seriálem Japonsko pro mírně pokročilé. Až teď mi ovšem došlo, že žádný článek jsem nevěnovala Tokiu.

Je třeba to napravit. Byla to koneckonců naše základna v druhé půli dovolené a strávili jsme tu pět dní. Kdybyste byli jako turista pět dní dejme tomu v Praze, nejspíš sebevědomě řeknete, že jste ji za tu dobu vcelku slušně poznali.

Jenže… S Tokiem je to trošku složitější, což si člověk uvědomí nejlépe při pohledu z letadla. To vystoupá do vzduchu, je již poměrně vysoko, a stejně – kam oko dohlédne, všude se rozprostírá Tokio. Ohromné, nekonečně Tokio. Takovou masu budov jsem nikdy předtím neviděla a ani neuvidím. Technicky vzato je japonská metropole i se všemi svými předměstími největším městem na světě. Podle odhadů OSN z roku 2018 má tato aglomerace více než 37 milionů obyvatel.

První den jsme si vyhradili pro hry, arkády a elektroniku – důležitý aspekt japonské kultury. Naší destinací nemohla být jiná čtvrť než Akihabara.

Troufnu si říct, že by nám nestačilo ani pět let na to ho detailně prozkoumat. Za onu omezenou dobu, kterou jsme si pro Tokio vyhradili, jsme toho chtěli vidět co nejvíce. Věděli jsme však, že nemá cenu si stanovovat nereálné cíle. Důležité je umět si vybírat.

A že je z čeho. Každá z 23 tokijských čtvrtí je jiná a na své si tu přijde opravdu každý. Tokijským srdcem a místem s nejpopulárnějšími pamětihodnostmi je čtvrť Asakusa. Za nočním životem turisté vyrážejí nejčastěji do čtvrti Šibuja. Fanoušci anime, her všeho druhu, elektroniky a arkád budou doma v Akihabaře či v Nakanu. Za tradiční předválečnou architekturou lze utéct do Janaky, za suvenýry a obchody zase do Nihonbaši. Naším cílem bylo ochutnat kousek od každého.

Pražský orloj mezi mrakodrapy

Po příjezdu šinkansenem z Kjóta do Tokia jsme utrpěli kulturní šok. V Kjótu jsme strávili deset dní a jeho klidná, harmonická atmosféra nám přirostla k srdci. Tokio bylo naproti tomu pulzující, energické, plné lidí, světel a především ohromných budov.

Ubytování jsme si tak trochu omylem zarezervovali ve čtvrti Šindžuku. Netušili jsme, že je to jedna z nejživějších a nejrušnějších čtvrtí v celém městě. Dům, ve kterém jsme bydleli, se krčil jako trpaslík ve stínu obrů. Naštěstí šlo o vcelku tichou, zastrčenou ulici. Klid a harmonii Kjóta tu připomínala akorát malá šintoistická svatyňka na rohu.

Kulturní šok opadl při procházce hned po příjezdu. Ten mumraj a záře neonů se nám začínaly líbit. Na bolest v týle z neustálého zírání do oblak na špičky mrakodrapů jsme si také rychle zvykli.

Čtvrť Šindžuku se nám podařilo projít vcelku slušně, už jen proto, že jsme tam bydleli. Kousek od domu jsme měli stejnojmenné nádraží, které je nejrušnějším nádražím na světě. A ještě o kousek blíž pak japonská dvojčata – budovu Tókjó-to čóša, sídlo tokijské metropolitní vlády. S úctyhodnými bezmála 243 metry se jedná o druhý nejvyšší mrakodrap ve městě. Architekt Kenzo Tange se při její stavbě údajně inspiroval gotickou katedrálou.

Do středověku nás kromě její štíhlé elegance přenesl i překvapivý nález – na sloupu tu mají malou kopii Staroměstského orloje! Vyfotili jsme si s ním selfie a odfrkli si, že nám Japonci kopírují náš národní poklad.

Ale v duchu jsme se nestačili divit. Ještě před 430 lety bylo Tokio (tehdy ještě pod jménem Edo) malou rybářskou vesničkou. V roce 1603 se tu usadil novopečený šógun Tokugawa Iejasu. Edo rychle rostlo, nabývalo na významu a zakrátko předčilo i Kjóto, starobylé sídlo japonského císaře. V roce 1869 se i císař přesunul do současné metropole, která se rok předtím přejmenovala na Tokio.

Sexy hostesky a ulice plná Pokémonů

První den jsme si vyhradili pro hry, arkády a elektroniku – důležitý aspekt japonské kultury. Naší destinací nemohla být jiná čtvrť než Akihabara. Od rána jsme se toulali po arkádách a na stařičkých automatech hráli střílečky z devadesátek. Překvapilo nás, že ačkoli v Tokiu žije poměrně dost cizinců, přítomní byli pouze Japonci, a pouze muži. Očividně jde o velmi genderově podmíněnou zábavu.

V Akihabaře jsme prošli několik arkád se starými hrami. Během dne nás několikrát upoutaly hostesky v sexy kostýmech, které na ulicích rozdávaly jakési letáčky. Vždy jen mužům, kteří šli po ulici bez doprovodu.

Na ulicích i v obchodech byly rozesety automaty s drobnými upomínkovými předměty. Ty v Japonsku najdete na každém kroku, od rušných čtvrtí velkoměst až po ta nejzapadlejší nádraží na vesnici. Neodolali jsme a vhodili do nich pár mincí. Vypadla na nás plastová vajíčka s různými nesmysly: náušnicemi se zvířátky, miniaturními batůžky pro plyšáky, přívěsky na klíče. Všechny je stále hrdě nosíme jako upomínku na tento bláznivě skvělý den.

Jak zjistí každý, kdo někdy zavítá do Japonska, tato země má úžasnou schopnost turistovi připravovat stále nová a nová překvapení. Ten den jsme zažili rovnou dvě. Při hledání záchodů v obchodním domě jsme narazili na sraz příznivců anime. Všelijaké seriálové postavy se procházely kolem nás, aniž by nám věnovaly tu nejmenší pozornost. Chvíli jsme je pozorovali, než nám jako jediným bez kostýmu začalo být trapně a odešli jsme.

Jenže dole pod obchodním domem bylo také živo. Početná skupina TikTokerů, oblečených do zářivě žlutých Pikachu kostýmů, právě natáčela nové video. I tentokrát jsme se přidali mezi čumily a sledovali, jak spolu závodí v běhu.

Početná skupina Tiktokerů oblečených do zářivě žlutých Pikachu kostýmů natáčela nové video.

Toto setkání bylo více než příhodné, zrovna jsme totiž mířili do kavárny Pikachu Sweets. Všechno je zde pokémoní – barevné, infantilní a ve tvaru Pikachu a jeho kamarádů. Dokonce i odpadkový koš má tvar pokémona Trubbishe, který je, jak příhodné, smradlavým pytlem odpadků.

Zarazilo nás, že je kavárna úplně prázdná. U pultu ovšem stály usměvavé servírky v Pikachu čepičkách, a tak jsme vešli. Objednali jsme si jedovatě barevné ovocné kávy a vafle – jak jinak než ve tvaru Pikachu – a pak se dozvěděli, že s jídlem musíme hned odejít. Stoly a dekorace jsou tu jen na pořízení trendy fotky na Instagram. Tak jsme si tedy tu trendy fotku pořídili a trochu zklamaně si šli svůj úlovek sníst na lavičku.

Během dne nás několikrát upoutaly hostesky v sexy kostýmech, které na ulicích rozdávaly jakési letáčky. Vždy jen mužům, kteří šli po ulici bez doprovodu. Zajímalo mě, copak to je, nikdo nám ale letáček nenabídl. Až večer se na nás usmálo štěstí. Jedna z nich podala letáček manželovi a ten ho zdvořile odmítl, to už jsem se ale přihnala já a vzala si ho.

To nej, co by začátečník v Tokiu neměl minout Chrám Sensó-dži – nejstarší a také nejnavštěvovanější tokijský chrám

Zahrady Hamarikjú – objektivně nejhezčí zahrady v Tokiu

Svatyně Meidži – nejznámější šintoistická svatyně

Olympijský stydion – postavený pro olympijské hry roku 2020, které se ovšem konaly až následující rok

Tokyo Skytree – třetí nejvyšší stavba na světě

Akihabara – čtvrť proslulá svými arkádami, hernami a obchody s elektronikou

Skanzen Edo-Tokio – muzeum pod širým nebem, kde dostanete představu, jak se žilo ve starém Edu

Zahrady Kókjo – srdce císařského Eda se základy hradu a samurajskými obydlími

Tokijské národní muzeum – jedno z největších na světě, úžasné sbírky samurajských zbojí, obrazů, kimon...

Křižovatka Šibuja – nejrušnější křižovatka na světě

Pomocí Google překladače jsem zjistila, že dívka v kočičím kostýmu právě pozvala mého manžela do Maid Café. Jedná se o podniky, kde servírky v převlecích obsluhují hosty velmi submisivním, podřízeným způsobem. Nejstarší Maid Café vzniklo právě tady, ve čtvrti Akihabara v roce 2001. Asi není třeba dodávat, že podniky jsou mezi muži velmi oblíbené.

Louky mezi mrakodrapy

Hned první den jsme tedy zažili na vlastní kůži, jak energické a pro Evropana naprosto nepochopitelné dokáže Tokio být. Má však i svá klidná zákoutí – krásné, rozlehlé zahrady a parky. Ty jsou japonskou specialitou. V Kjótu jsme došli k názoru, že neexistují na světě krásnější a klidnější zahrady než v Japonsku. Ty tokijské jsou jiné. Rozlehlejší, rušnější a ani tady mrakodrapům neutečete. I přesto se v tom shonu jedná o oázy klidu.

Tradiční vzhled je sice zachován, výškové budovy však vytvářejí nezvyklý kontrast. Nejlépe si ho lze užít v parku Šindžuku Gjoen, který je japonskou obdobou newyorského Central parku.

Tou nejslavnější je Šindžuku Gjoen. Až do 19. století bývala soukromou zahradou rodu Najtó, který tu měl i své sídlo. Jejím středobodem je kouzelný taiwanský pavilon. Nachází se zde i skleník plný vzácných druhů rostlin. Obklopuje ho bezmála 1 500 třešní, které byly během naší říjnové návštěvy již opadané. Na jaře, když rozkvetou, je ovšem Šindžuku Gjoen jedním z nejoblíbenějších míst, kam je lidé chodí obdivovat a fotit. Chodníky v té době pokryje měkoučký růžový koberec z opadaných květů.

Naší další zastávkou byly zahrady Kókjo v centrálním Tokiu. Toužili jsme se dostat blíž k císařské rodině, která v ní má svou rezidenci. Tu ale mohou návštěvníci vidět pouze z dálky, a jen její vstupní bránu. I přesto tu panují přísná bezpečnostní opatření. Před vstupem jsme museli projít bezpečnostními rámy a prohledali nám tašky.

V zahradě nás tak nejvíce zaujaly tři dlouhé dřevěné domy, kde původně sídlili samurajové.

Palác jsme tedy neviděli, a tak nás nejvíce zaujaly tři dlouhé dřevěné domy, kde původně sídlili samurajové. U jednoho z nich zrovna probíhalo cvičení bojových umění, doprovázené hlasitými výkřiky cvičících. Když jsme zavřeli oči, nakrátko jsme se ocitli na šógunově dvoře. Jeho hrad zvaný Edo koneckonců stál právě v těchto zahradách. Dnes z něho zbývají jen základy. Blíže jsem se o něm rozepsala zde.

Víc než obě předchozí nás ovšem uchvátily zahrady Hamarikjú. Jsou jako ráj uprostřed velkoměsta. Mezi mrakodrapy tu najdete louky plné barevných květin, altánky a jezírka, na jejichž březích postávají volavky. Podobně to zde vypadalo už v 17. století, kdy tady měl svou rezidenci šógun. Ze zahrad je nádherný výhled na Tokijský záliv, nad který onen den zrovna pomalu stoupal úplněk. Budete se divit, když napíšu, že jsme zde prožili možná nejhezčí večer celé dovolené?

Čtvrť pro místní

Když chceme někomu stručně povykládat o naší dovolené v Japonsku, většinou říkáme, že to byl běh za zahradami a chrámy. Tokijské zahrady jsme tedy prošli a ani chrámy neunikly naší pozornosti. Vyrazili jsme do toho nejslavnějšího, Sensó-dži ve čtvrti Asakusa. Je nejstarším a také nejnavštěvovanějším tokijským chrámem, ročně sem zavítá až 30 milionů lidí.

K chrámu nás unášel dav kolem stánků se vším možným. Takto to zde vypadalo už v 18. století.

Ulice Nakamise-dori, která vede k chrámu, je plná stánků se suvenýry a občerstvením. Najdete tu vše, od kimon až po figurky godzilly. A také tradiční pochutiny z těsta plněného sladkými fazolemi ve tvaru různých postaviček. Vládne tu absolutní mumraj a chaos, ale tak tomu je už od raného 18. století. U stánků v Nakamise-dori se tradičně zastavovali buddhističtí poutníci, jejichž cílovou destinací bylo Sensó-dži.

Lidí tu bylo tolik, že nás k chrámu unášel dav. Zakotvil nás u vstupní brány s ohromným papírovým lampionem na počest bohů bouře a větru. Odsud jsme se mohli pořádně rozhlédnout po červených budovách chrámu, jehož dominantou je pětipatrová pagoda. Vykoukla na nás také telekomunikační věž Tokyo Skytree, třetí nejvyšší stavba na světě.

Chrám byl založen už v 7. století dvěma rybáři, budovy jsou však nové. Ty staré podlehly spojeneckému bombardování za druhé světové války, v noci na 10. března 1945. Jednalo se o pouhou kapku v moři všech škod. Nálet se do historie zapsal jako ten zdaleka nejničivější. Zničeno bylo 41 km2 centrálního Tokia, zemřelo sto tisíc lidí a milion skončil bez domova.

Janaka je jednou z mála čtvrtí, které neutrpěly spojeneckým bombardováním.

Válkou a spojeneckým bombardováním utrpělo skoro celé Tokio. Vedle zmařených lidských životů mu podlehla i celá řada historických čtvrtí. Za tou pravou „starojaponskou“ atmosférou je proto lepší vyrazit do Kjóta. I v Tokiu se ovšem jako zázrakem zachovala místa, kde na vás dýchne duch staré doby. Tou nejslavnější a nejrozlehlejší je čtvrť Janaka.

Nejsou tu žádné velké památky a pamětihodnosti. Jen spousta domečků a malých obchodů s rukodělnými výrobky a pochutinami, ale i řezníci, papírnictví, kadeřníci… Je to zkrátka čtvrť, která slouží primárně místním, a nikoli turistům. Právě tady se budete z celého Tokia cítit Japoncům nejblíž.

Velkou část Janaky zabírá starý hřbitov, kde je pohřbený mimo jiné poslední šógun Tokugawa Jošinobu, který zemřel v roce 1910. Celé místo má kouzelný nádech nostalgie. Cítíte se tu jako v animovaném filmu slavného japonského studia Ghibli. Ať přemýšlím jak přemýšlím, nedokážu si představit lepší završení celé dovolené.