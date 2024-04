Od kbelíku ke splachování. Proč mají letadla záměrně málo toalet, navíc stísněných

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Um vynálezců propůjčil lidem křídla. To ovšem neznamená, že by všechny lidské potřeby zůstaly na pevné zemi. Vzhůru do oblak si s sebou odnášíme to, čeho se na toaletách rádi zbavíme. Ročně to jsou miliardy litrů odpadu. A přestože je dnes cestujících mnohem více, WC se v rámci pokroku stávají menšími.