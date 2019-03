Komfort stranou. Třicet světových dobrodružství pro kované cestovatele

Svatý muž v indickém Váránasí

V severním Vietnamu jsem vyfotil výstražnou ceduli: „Stop! Můžete se lehce ztratit.“ Vedl k ní dlážděný chodníček, který končil u velkého stromu. Dál už nebylo nic než džungle. Pro výletníky u té cedule končil svět. Pod dohledem průvodce přišli po vyznačené trase, vyfotili se a šli zpátky.

Já ztracení naopak miluju. Mnohokrát jsem si potvrdil, že teprve když člověk opustí známé cesty, zažije to nejzajímavější. Psychologové tomu říkají „opuštění komfortní zóny“ a shodují se, že vše neobvyklé člověka vnitřně obohatí.

Vydejte se tam, kde jste ještě nebyli. Vyzkoušejte něco, o čem jste netušili, že to existuje. Ochutnejte jídlo, které jste nikdy nejedli. Že nevíte, jak to dopadne? Právě v tom je kouzlo.

1. Setkání se smrtí

Esence Indie. Mystické město Váránasí na břehu Gangy stálo dřív, než byl postaven Řím. Kdo tu zemře a je na břehu řeky spálen, unikne prý z koloběhu převtělování, takže se sem sjíždějí staří a nemocní z celé Indie. Najměte si loďku a projeďte se po Ganze kolem nekonečné záplavy paláců a chrámů. Zážitek z Váránasí vám z hlavy nikdo nevymaže do konce života.

2. Nejvyšší horská dráha

Americká dráha Kingda Ka se tyčí do výšky 139 metrů. Jízda připomíná volný pád, na 206 km/h tady vozíky zrychlí za 8,5 sekundy. Pasažéři přitom zažijí přetížení až 4,8 G. Dráhu najdete v Jacksonu v americkém státě New Jersey, jen předem raději uspořádejte rodinné záležitosti a odpusťte všem, kteří vám v životě ublížili.

3. Hřebíčkový ráj

V přístavu Manado na indonéském ostrově Sulawesi nasednete do lodě a plujete celou noc směrem ke břehům Filipín.

Ráno vystoupíte na ostrově Sangihe - v ráji, kam cizinci nejezdí.

Pralesy, opuštěné pláže, háje kokosových palem, rybářské vesničky… A plantáže hřebíčku, který omamně voní celým ostrovem.

Vůbec nic se tu neděje, a právě v tom je celý fígl. Ležet, procházet se a nechat si čistit hlavu nicneděláním. Plus tou všudypřítomnou vůní hřebíčku.

4. Dunajské nekonečno

Stovky kilometrů říčních ramen, jezer, rybníků, písečných náspů a bažin - to je delta Dunaje u rumunského města Tulcea. Můžete si najmout rybářskou loďku a vnořit se do bludiště jednoho z nejúžasnějších ekosystémů planety. Doporučujeme lokálního průvodce, který vám bude cestou chytat ryby a vařit z nich rumunské lahůdky. Do lodě nezapomeňte naložit zásoby domácí kořalky cujky.

5. Offroad na Islandu

Kolem ledového ostrova vede okružní asfaltka a místy tu žijí lidé, ale vnitrozemí Islandu je pusté. Dokonalá měsíční krajina sopek, divokých řek a ledovců je místy zbrázděna prašnými cestami. Běžným autem tu neprojedete, budete potřebovat čtyřkolku. Ale pozor, jezdit se smí jen po značených trasách! Nezapomeňte na GPS a přídavné nádrže, benzinky v pustině nejsou.