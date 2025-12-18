Příjemné spaní i káva na cestách. S těmito tipy vyřešíte Vánoce na poslední chvíli

Hledáte dárek pro cestovatele? Přinášíme výběr knižních tipů, které udělají radost malým i velkým dobrodruhům, inspirují k dalším výpravám a zároveň dokážou přenést na zajímavá místa i z pohodlí domova. Doporučíme také praktické dárky, které udělají radost těm, kdo rádi objevují nová místa, plánují nové trasy a chtějí být na cestách vždy dobře vybaveni.
Vánoční dárky pro cestovatele. Přinášíme 10 tipů, se kterými vyřešíte Ježíška i na poslední chvíli.

Vánoční dárky pro cestovatele. Přinášíme 10 tipů, se kterými vyřešíte Ježíška i na poslední chvíli.

Klára Lyons: Dobrodružství Agy a Niky: Záhada králova límce
Obálka knihy Strašidelné Česko
Severní stezka Slovenskem navazuje u Hrčavy na síť českých stezek Via Czechia....
Chytrý lokátor je nenápadný, ale nesmírně praktický pomocník pro každého, kdo...
1 Dobrodružství Agy a Niky: Záhada králova límce

Klára Lyons: Dobrodružství Agy a Niky: Záhada králova límce

Dvojčata Nikola a Agáta sice na první pohled vypadají stejně, jejich povahy jsou však jako oheň a voda. Agy je hlučná a veselá, zatímco Niky je tišší a trochu šprt. Když se dvojčata s rodiči vydají na výlet na hrad Houska, zničehonic se ocitnou na neznámém místě. Brzy zjistí, že se propadly do domu alchymistů o celých čtyři sta let do minulosti.

Díky pomoci alchymisty Mikulína zjišťují, že pro svůj návrat potřebují lektvar, do něhož nejprve musí sehnat magické přísady. Při hledání odkrývají jedno z největších tajemstvích české historie a čelí obrovským nebezpečím. Dají nakonec věci do pořádku a podívají se vůbec ještě někdy domů?

Tento dobrodružný titul je skvělou volbou pro malé cestovatele a jejich rodiče, kteří milují historii, výlety a fantazii. Knihu napsala novinářka Klára Lyons, která přispívá do rubriky Cestování iDNES.cz.

2 Strašidelné Česko

Obálka knihy Strašidelné Česko

Víte, co jsou zač Šplhavec, Fortunát, Štrakakal, Radouš, Swiza, Hagen nebo Klepáček? Znáte nejzajímavější česká strašidla, démony, umrlce a místa, kde se vyskytují? A víte, jak se k nim chovat, abyste je nenaštvali?

Vydejte se na velké putování po tajemných místech s editorem MF DNES Jakubem Pokorným (autorem Bizarního Česka) a jeho novou knihou Strašidelné Česko.

Český výletník a Strašidelné Česko: Jak jsem si šel pro kaši k bílé paní

Jakub si o Velikonocích došel na Jindřichův Hradec k bílé paní pro tradiční kaši. Nechal se děkanem lékařské fakulty provést Faustovým domem s legendární dírou ve stropě. S ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem mluvil o baronu Trenckovi, který straší v Brně, s Ivanem Mládkem si psal o Jóžinovi z bažin.

Putoval za strašidly na Bezděz, Buchlov, Lukov, Karlštejn, Sázavu, do jihlavského podzemí, na odlehlou Velkou Jizeru a na další desítky míst. Napsal nejkompletnější knihu příběhů o strašidlech - s vtipem a nadhledem, a to přesto, že na strašidla do té doby nevěřil… Kniha potěší všechny, kteří rádi objevují tajemná místa Česka a pátrají po méně známých příbězích.

3 Severní stezka Slovenskem: Od Hrčavy po Kremenec

Severní stezka Slovenskem navazuje u Hrčavy na síť českých stezek Via Czechia. Na slovenském území pak kopíruje tamní nejdelší dálkovou trasu, kterou je Via Czechia. Na fotografii je autor dálkové trasy Via Slovakia Slavomír Duchovič (vlevo) a autor trasy Via Czechia Jan Hocek.

Poté, co zkušený cestovatel a fotograf Jan Hocek vytvořil síť šesti stezek Via Czechia, pokračoval dál na východ a vydal se na Slovensko, aby jím prošel přes hory a doly až k hranicím s Ukrajinou.

Severní stezka Slovenskem představuje jednu z nejdelších turistických a poutních tras této země, měří 562 kilometrů a propojuje trojmezí Česka, Slovenska a Polska u Hrčavy s trojmezím Slovenska, Polska a Ukrajiny na Kremenci.

Louky a samoty. Prošel jsem sto kilometrů po Východokarpatské magistrále

Stezka, která má i svou cyklistickou variantu, sleduje hornaté slovensko-polské pohraničí, které kromě rozmanitých horských scenérií a jedinečné přírody může nabídnout i poutní místa, historická zastavení nebo nahlédnutí do bohaté goralské a rusínské kultury.

Nechte se inspirovat výpravnou publikací s množstvím map a fotografií a vydejte se po hřebenech Oravských Beskyd, úbočími Tater, kaňonem Pienin nebo přes poloniny Bukovských vrchů! Výpravná publikace je ideálním dárkem pro zkušené turisty a milovníky dlouhých treků.

4 Chytrý lokátor

Chytrý lokátor je nenápadný, ale nesmírně praktický pomocník pro každého, kdo...

Chytrý lokátor je nenápadný, ale nesmírně praktický pomocník pro každého, kdo cestuje s kufry, batohem nebo drahým vybavením. Díky technologii, která umožňuje sledování polohy přes mobilní telefon, pomůže rychle zjistit, kde se zavazadlo právě nachází – ať už jde o zpožděný kufr na letišti, batoh odložený v hotelové úschovně, nebo fotoaparát, který jste nechali v autě.

Lokátor stačí připnout nebo vložit do věci, kterou chcete mít pod kontrolou, a aplikace vás upozorní, pokud se předmět vzdálí nebo změní polohu. Cestovatelé tak získají klidnější hlavu, protože mají přehled o svých věcech i v rušných dopravních uzlech, při přesunech mezi ubytováním nebo během dobrodružných výprav, kde hrozí ztráta vybavení.

5 Hamaka

Pohodička na San Blas. Hamaka je chytře umístěna tak, aby člověka zespoda...

Kdo jednou propadl kouzlu hamaky, už na túrách nebude chtít spát jinak. Tento způsob nocování si získává stále víc příznivců, protože nabízí nečekaný komfort a svobodu – stačí najít dva stromy a za pár minut máte hotové spaní, které je lehčí než většina stanů a v batohu nezabere téměř žádné místo.

Hamaka se dá využít v různém prostředí, od lesních stezek až po divočinu daleko od turistických cest. Na trhu existuje řada provedení, od minimalistických ultralehkých verzí přes modely se zabudovanou moskytiérou až po prostorné varianty pro dvě osoby. Díky tomu můžete snadno vybrat takový typ, který nejlépe odpovídá stylu cestování obdarovaného.

6 Skládací cestovní filtr na kávu

Skládací filtr na kávu je ideálním dárkem pro každého cestovatele, který se ani...

Skládací filtr na kávu je ideálním dárkem pro každého cestovatele, který se ani na cestách nechce vzdát poctivé kávy. Je lehký, skladný a vejde se do batohu, kapsy bundy i cestovní tašky. Stačí filtr, oblíbená káva a horká voda – a během chvilky vznikne voňavý šálek kdekoli: na horách, u moře, v kempu i na hotelovém pokoji.

Díky jednoduchému provedení a odolnému materiálu je překapávač praktický, spolehlivý a nenáročný na údržbu. Je to drobnost, která potěší nejen milovníky kávy, ale i ty, kteří si rádi vychutnávají malé rituály na cestách. Vánoční dárek, který spojuje radost z cestování s chutí domova – kdekoli na světě.

7 Nesmeky

Nesmeky jsou praktickým dárkem pro každého cestovatele, který se nechce nechat...

Nesmeky jsou praktickým dárkem pro každého cestovatele, který se nechce nechat zaskočit zimním počasím ani náročnějším terénem. Snadno a rychle se nasazují na jakoukoli pevnou obuv a okamžitě zvyšují jistotu při chůzi i běhu na povrchu pokrytém sněhem, ledem, námrazou, blátem nebo mokrou trávou. Díky ocelovým hrotům poskytují spolehlivou trakci a výrazně snižují riziko uklouznutí.

Podle potřeb je možné vybrat nesmeky vhodné pro běžnou chůzi po namrzlých chodnících, horské túry, nordic walking i trailový běh v těch nejnáročnějších podmínkách. Jsou skladné, lehké a snadno použitelné, takže se bez problémů vejdou do batohu. Ocení je nejen sportovci a milovníci hor, ale i děti, senioři nebo každý, kdo chce cestovat bezpečně a bez zbytečných pádů.

8 Cestovní deník

Deník pro cestovatele dává prostor zaznamenávat zážitky, trasy, postřehy i...

Deník pro cestovatele dává prostor zaznamenávat zážitky, trasy, postřehy i drobné momenty, které by jinak zapadly. Slouží jako kreativní i praktický nástroj – pomůže s přípravou itineráře, organizací cesty a zároveň se stává osobní kronikou dobrodružství. Je vhodný pro ty, kteří chtějí své výpravy nejen prožít, ale také uchovat.

9 Kurz první pomoci pro outdoorové nadšence

V Plzni startuje unikátní projekt výuky první pomoci s pomocí virtuální reality...

Znalost první pomoci je cenným darem, který může v krizové situaci zachránit zdraví i život. Kurz zaměřený na outdoor pomáhá pochopit specifika zásahů v přírodě, kde jsou podmínky často složitější a pomoc nemusí být nablízku. Účastníci se naučí, jak reagovat při úrazech, podchlazení, vyčerpání nebo dalších nečekaných situacích v terénu.

10 Škrabací mapa světa, Evropy nebo Česka

Škrabací mapa přináší hravý způsob, jak sledovat odkrytá i plánovaná místa cest.

Škrabací mapa přináší hravý způsob, jak sledovat odkrytá i plánovaná místa cest. Stačí jemně setřít navštívenou zemi či region a mapa se postupně plní barvami a vzpomínkami. Je to dekorace i motivace zároveň – připomíná, kde všude člověk byl, a inspiruje k objevování dalších koutů světa.

Nádraží Praha Vršovice

