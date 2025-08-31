Jaké destinace frčí na TikToku a proč byste je (ne)měli navštívit

Klára Lyons
Od fotogenických pláží v Řecku až po soutěž ve skákání do vody v Bosně a Hercegovině, TikTok ovlivňuje nejen výběr destinací, ale i způsob, jakým je objevujeme, hodnotíme a jak naše cesty rezervujeme. Máte se jím nechat inspirovat a jaké nové destinace vynesl do popředí zájmu?
K cestě mě donutil TikTok

V posledních letech se TikTok stal silnou platformou, která ovlivňuje...

TikTok už dávno není jen doménou náctiletých zaměřenou na taneční výzvy a nepodařené playbacky. V posledních letech se stal silnou platformou, která ovlivňuje každodenní rozhodování spotřebitelů včetně cíle jejich cest. Ukazuje se, že často používaná a citovaná fráze „TikTok made me go there“ není jen pomíjivým trendem, ale i budoucností cestování, která při výběru vedoucích světových destinací míchá stále více kartami.

Nová studie webu MouseNotifier, který se zabývá dostupností restaurací, zkoumala dopad virálního obsahu na TikToku na chování spotřebitelů při rezervaci cest. Společnost analyzovala trendy na sociálních sítích, včetně hashtagů na TikToku a zhlédnutí videí. Zkoumání podrobila i data z Google Trends a analýzy vyhledávání a rezervací na platformách Airbnb a Skyscanner. K této studii byl přidán průzkum mezi 1 500 cestovateli ve věku 18–40 let v Severní Americe, Evropě a Asii. Otázky průzkumu byly zaměřené na to, jak TikTok ovlivnil objevování destinací, rozhodování a spokojenost po dovolené. Výsledky byly nečekané.

Studie odhalila, že 71 procent cestovatelů generace Z si rezervovalo cestu díky videu na TikToku, zatímco celých 43 procent uživatelů o destinaci nikdy neslyšelo před tím, než ji vidělo na webu. A více než polovina respondentů (55 procent) uvedlo, že jejich reálná zkušenost byla buď přesně taková, nebo lepší, než na základě obsahu na TikToku očekávali. Toto zjištění dokládá, jak efektivně platforma generuje zájem o cestování v reálném čase.

Podle zjištění byla nejsdílenějšími tématy virálního cestovního obsahu na TikToku malebně vypadající místa, snímky z dronů, zážitky kulturního charakteru a objevování místní gastronomie. To dokazuje, že cestovatelský obsah na TikToku neuspokojuje jen naši touhu po kráse, ale probouzí v nás skutečnou zvědavost a motivaci objevovat svět.

Studie také odhalila seznam destinací, které se díky TikToku proslavily. Podívejte se na místa, která byste měli, ale možná také neměli navštívit. Záleží je na vás, zda se necháte inspirovat nápady, které vznikly právě na TikToku.



Nádraží Praha Vršovice

