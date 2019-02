Čína uzavřela Tibet cizincům, bojí se nepokojů při výročí povstání

14:18 , aktualizováno 14:18

Čínské úřady zakázaly cizincům vstup do Tibetu a začnou je tam znovu pouštět až začátkem dubna. Zákaz potvrdily agentuře AP čínské cestovní kanceláře pořádající cesty do Tibetu. V březnu čeká horský region na jihozápadě Číny 60. výročí neúspěšného povstání proti čínské nadvládě, také uplyne 11 let od dalších rozsáhlejších nepokojů.