Jak se dnes žije v Norsku s příjmením Heyerdahl?

Nemůžu si stěžovat. Pro Nory jsem úplně normální člověk jako každý druhý, ale samozřejmě jsem hrdá na to, že to jméno mohu nosit. Zajímavé je pro mě v tomto směru ohlédnutí do dětství, tehdy to bylo jiné. Děti se mě na dědu často obdivně vyptávaly a já to tehdy moc nechápala, pro mě to byl prostě můj milý děda.

Miloval hory, naopak z vody měl velký respekt. Nebyl extra dobrý plavec.