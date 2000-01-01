Bangkok bez davů turistů, ulice Kolomba plné pouličních prodejců a život, který se řídil úplně jiným tempem. Německý fotograf Walter Rudolph zachytil Srí Lanku a Thajsko v 80. letech, než se staly rájem turistů. Jeho archivní snímky dnes nabízejí fascinující návrat do Asie, která se od té doby výrazně proměnila. Na fotografii mezinárodní letiště v Kolombu, které bylo pro většinu zahraničních návštěvníků vstupní branou na Srí Lanku. Už tehdy se ostrov otevíral turistům, kteří sem mířili za tropickým podnebím, buddhistickými památkami i exotickou přírodou. Letištní terminál na snímku připomíná dobu, kdy cestování do vzdálených koutů světa ještě nebylo tak samozřejmé jako dnes.
Autor: Walter Rudolph / United Archives / Profimedia, Profimedia.cz
Dřevařství patřilo k tradičním způsobům obživy na ostrově. Práce se dřevem měla v místních komunitách dlouhou historii a řemeslníci využívali materiál nejen ve stavebnictví, ale také při výrobě nábytku a dalších předmětů každodenní potřeby. Fotografie zachycuje jednu z podob práce, která se v průběhu desetiletí s modernizací země postupně proměňovala.
Autor: Walter Rudolph / United Archives / Profimedia, Profimedia.cz
Děti u katamaránu na pláži v Dehiwala-Mount Lavinia, jižně od Kolomba. Pobřežní oblast patřila k místům, kde se každodenní život místních obyvatel přirozeně prolínal s mořem. Pro rybáře představovalo zdroj obživy, pro děti prostor ke hrám a pro první zahraniční návštěvníky zase příslib tropické dovolené.
Autor: Walter Rudolph / United Archives / Profimedia, Profimedia.cz
Tradiční výroba alkoholu se stala také jednou z atrakcí pro zahraniční návštěvníky. Na Srí Lance má dlouhou historii například výroba alkoholického nápoje arrack, který se získává destilací fermentované mízy kokosových květů. Pro turisty představovalo podobné setkání možnost nahlédnout do místních řemesel a zvyklostí, které se v hotelových areálech jen těžko poznávaly.
Autor: Walter Rudolph / United Archives / Profimedia, Profimedia.cz
Na fotografii je zachycen také sám autor snímků Walter Rudolph (druhý zprava), vedle něj jeho cestovní asistent a dva pracovníci zabývající se získáváním kaučuku. Právě podobná setkání umožňovala fotografovi proniknout za hranice běžných turistických tras. Srí Lanka patřila k významným producentům přírodního kaučuku a jeho získávání bylo důležitou součástí hospodářství ostrova.
Autor: Walter Rudolph / United Archives / Profimedia, Profimedia.cz
Pracovník u stroje na zpracování kaučuku. Přírodní kaučuk se získává z latexu, který se na plantážích sbírá z naříznuté kůry kaučukovníků. Následně se zpracovává do podoby, v níž může putovat k dalšímu průmyslovému využití. Pro řadu rodin na Srí Lance představovala tato práce důležitý zdroj příjmů.
Autor: Walter Rudolph / United Archives / Profimedia, Profimedia.cz
Lidé několika generací se scházejí při pohřebním obřadu. Pohřební rituály na Srí Lance odrážejí silné náboženské a rodinné tradice. V buddhistickém prostředí hraje důležitou roli nejen samotné rozloučení se zesnulým, ale také společné setkání příbuzných a členů komunity. Snímek zachycuje okamžik, který patří k nejintimnějším částem života místních obyvatel.
Autor: Walter Rudolph / United Archives / Profimedia, Profimedia.cz
Demonstrace proti diskriminaci pracovníků před pevností Fort Colombo. Fotografie připomíná, že Srí Lanka osmdesátých let nebyla jen zemí pláží, chrámů a turistických výletů. Byla také místem společenských sporů a zápasů o pracovní podmínky a práva zaměstnanců. Podobné protesty ukazují každodenní realitu, kterou běžné turistické pohlednice často opomíjely.
Autor: Walter Rudolph / United Archives / Profimedia, Profimedia.cz
Prodej hadí kůže. Podobné obchodování bylo pro zahraniční návštěvníky jedním z neobvyklých obrazů místních tržišť. Dnes by podobný snímek vyvolával také otázky ochrany přírody a regulace obchodu s volně žijícími živočichy. Fotograf však zachytil především podobu tehdejšího trhu, na němž se prodávaly i předměty, které by dnes podléhaly přísnějším pravidlům.
Autor: Walter Rudolph / United Archives / Profimedia, Profimedia.cz
Rybáři při práci. Rybolov má na Srí Lance dlouhou tradici a pro obyvatele pobřežních oblastí představuje jeden z nejdůležitějších zdrojů obživy. Tradiční rybářské lodě a každodenní práce na moři patří k obrazům ostrova, které se objevovaly dávno předtím, než se jeho pláže zaplnily zahraničními turisty.
Autor: Walter Rudolph / United Archives / Profimedia, Profimedia.cz
Obchodní ulice v Kolombu, které bylo do konce 70. let hlavním městem Srí Lanky. Ulice plné obchodníků, zákazníků a dopravy nabízely úplně jiný obraz země než klidné pláže na jihu ostrova.
Autor: Walter Rudolph / United Archives / Profimedia, Profimedia.cz
Loterijní stánek na tržišti v Dehiwale, části metropolitního Kolomba. Loterie patřily k oblíbeným formám zábavy a příležitosti zkusit štěstí. Snímek zachycuje nenápadný okamžik z každodenního života, v němž se potkávají různé generace i jejich společná zvědavost, zda právě tentokrát nepadnou ta správná čísla.
Autor: Walter Rudolph / United Archives / Profimedia, Profimedia.cz
Budova německo-cejlonské učňovské dílny, v originále Deutsch-Ceylonesische Lehrwerkstatt. Už samotný název připomíná zahraniční spolupráci v oblasti odborného vzdělávání. Podobné projekty měly pomáhat s předáváním technických znalostí a rozvojem kvalifikovaných řemesel. Fotografie tak zachycuje i méně známou kapitolu vztahů mezi Evropou a Srí Lankou.
Autor: Walter Rudolph / United Archives / Profimedia, Profimedia.cz
Dva muži se opírají o tuk-tuk na jedné z hlavních ulic Kolomba. Tříkolová vozítka se postupně stala jedním ze symbolů dopravy v jižní a jihovýchodní Asii. V úzkých ulicích a hustém provozu představovala praktický způsob, jak se dostat z jednoho místa na druhé. Na Srí Lance jsou dodnes neodmyslitelnou součástí městského koloritu.
Autor: Walter Rudolph / United Archives / Profimedia, Profimedia.cz
Každoroční průvod Medin Maha Perahera u chrámu Sri Devram Maha Viharaya v Pannipitiya. Náboženské procesí patří k výrazným projevům srílanské buddhistické kultury. Jsou spojena s hudbou, slavnostními oděvy a tradičními rituály. Pro místní obyvatele nejde pouze o podívanou, ale také o důležitou událost společenského a duchovního života.
Autor: Walter Rudolph / United Archives / Profimedia, Profimedia.cz
Prodavač oleje se svým synem. Nenápadný portrét zachycuje obyčejný okamžik z každodenního života na ostrově. Právě podobné fotografie mají po letech zvláštní hodnotu. Nezobrazují slavné památky ani turistické atrakce, ale lidi, jejich práci a rodinné vztahy. Jsou malým oknem do světa, který už dnes vypadá jinak.
Autor: Walter Rudolph / United Archives / Profimedia, Profimedia.cz
Letuška společnosti Air Lanka, předchůdkyně dnešní SriLankan Airlines. Letecká společnost vznikla v roce 1979 a měla důležitou roli v postupném otevírání ostrova zahraničním návštěvníkům. Její personál se stal také jednou z reprezentativních tváří země v době, kdy se Srí Lanka snažila přilákat více turistů.
Autor: Walter Rudolph / United Archives / Profimedia, Profimedia.cz
Buddhistický mnich pózuje v chrámu Sri Dalada Maligawa v Kandy, známém také jako Chrám Buddhova zubu. Jedno z nejposvátnějších míst buddhismu na Srí Lance ukrývá relikvii, kterou tradice považuje za Buddhův zub. Chrám je významným poutním místem a dodnes patří k nejnavštěvovanějším památkám ostrova.
Autor: Walter Rudolph / United Archives / Profimedia, Profimedia.cz
Muži se svými pracovními slony u napajedla. Sloni měli na Srí Lance po staletí důležitou roli při práci, slavnostech i náboženských obřadech. Jejich síla se využívala například při přepravě těžkého dřeva. Vztah mezi člověkem a slonem patřil k výrazným součástem tradičního života na ostrově, byť dnes je jejich využívání a ochrana předmětem mnohem intenzivnějších debat.
Autor: Walter Rudolph / United Archives / Profimedia, Profimedia.cz
Skalní masiv Sigiriya (Lví skála) nedaleko města Dambulla patří k nejpozoruhodnějším památkám Srí Lanky. Na vrcholu obrovské skály nechal v pátém století vybudovat své sídlo král Kassapa. Zbytky palácového komplexu, zahrady a nástěnné malby dnes patří k největším kulturním pokladům země. Sigiriya je jedním z míst, která si i přes proměny turistického ruchu uchovala mimořádnou atmosféru.
Autor: Walter Rudolph / United Archives / Profimedia, Profimedia.cz
Bazén hotelu Don’s Beach Hotel v Negombu. Pobřežní město severně od Kolomba patřilo k místům, kde se začínala rozvíjet turistická infrastruktura. Hotelové bazény, pláže a zázemí pro zahraniční hosty představovaly jednu z podob nového cestovního ruchu, který na ostrov postupně přiváděl návštěvníky z celého světa.
Autor: Walter Rudolph / United Archives / Profimedia, Profimedia.cz
Hotelový areál Ranweli Holiday Village ve Waikkalu nedaleko Negomba. Zatímco v Kolombu pulzoval městský život, podobná letoviska nabízela turistům klidnější podobu Srí Lanky. Právě podobná místa pomáhala utvářet obraz ostrova jako exotické dovolenkové destinace.
Autor: Walter Rudolph / United Archives / Profimedia, Profimedia.cz
Zápas v thajském boxu, který sloužil jako zábava pro turisty. Muay thai patří k nejznámějším thajským tradicím a jeho historie sahá hluboko do minulosti. Bojové umění, při němž se používají pěsti, lokty, kolena i holeně, se postupně stalo jedním ze symbolů země. Už v 80. letech bylo možné se s ním setkat nejen ve sportovních arénách, ale také v programech určených zahraničním návštěvníkům.
Autor: Walter Rudolph / United Archives / Profimedia, Profimedia.cz
Turisté během komentované prohlídky chrámového komplexu Wat Phra Kaeo v Bangkoku. Jde o jeden z nejposvátnějších buddhistických chrámů v zemi, který je součástí areálu Velkého paláce. Jeho největším pokladem je soška Smaragdového Buddhy. Návštěvníky dodnes přitahují bohatě zdobené stavby, zlaté detaily a mimořádně propracovaná architektura.
Autor: Walter Rudolph / United Archives / Profimedia, Profimedia.cz
Měditepec pracuje na kovové misce. Ruční zpracování kovů má v Thajsku dlouhou tradici a vyžaduje značnou zručnost i trpělivost. Každý úder kladiva postupně formuje materiál do požadovaného tvaru. V době, kdy se výroba stále více přesouvala do továren, podobní řemeslníci představovali spojení s tradičními výrobními postupy.
Autor: Walter Rudolph / United Archives / Profimedia, Profimedia.cz
Mladí buddhističtí mniši v chrámu. Mnišský život je v Thajsku významnou součástí náboženské i společenské kultury. Pro mnoho thajských chlapců představuje pobyt v klášteře důležitou životní zkušenost, při níž poznávají buddhistické učení a pravidla mnišského života. Snímek zachycuje klidný okamžik z prostředí, které stojí v ostrém kontrastu s rušnými ulicemi velkoměsta.
Autor: Walter Rudolph / United Archives / Profimedia, Profimedia.cz
Řemeslník pracuje na linorytu. Tisk z linoleové matrice patří k technikám, které vyžadují přesnost a cit pro detail. Motiv se nejprve vyryje do povrchu a následně se přenáší na papír pomocí barvy. Fotografie připomíná dobu, kdy se tradiční ruční tvorba ještě běžně prolínala s každodenním životem a turistickým obchodem.
Autor: Walter Rudolph / United Archives / Profimedia, Profimedia.cz
Prodej zeleniny na thajském trhu. Tržiště byla a dodnes jsou důležitým centrem každodenního života. Vedle čerstvých surovin se na nich odehrávají také společenská setkání, smlouvání a výměna novinek. Barevné stánky plné ovoce a zeleniny patří k obrazům Thajska, které se návštěvníkům snadno vryjí do paměti.
Autor: Walter Rudolph / United Archives / Profimedia, Profimedia.cz
Pouliční prodejce jídla prochází Bangkokem s dvěma velkými nádobami zavěšenými na vahadle přes ramena. Pouliční gastronomie je jedním z charakteristických rysů thajských měst. Pro místní obyvatele představovala rychlý a dostupný způsob stravování, pro návštěvníky zase příležitost ochutnat autentickou kuchyni. Podobní prodejci byli součástí městského života dávno předtím, než se pouliční jídlo stalo světovým gastronomickým trendem.
Autor: Walter Rudolph / United Archives / Profimedia, Profimedia.cz
Býčí zápas pořádaný jako turistická atrakce. Podobné události nabízely návštěvníkům pohled na místní tradice a lidovou zábavu. Thajsko 80. let se tak fotografovi ukázalo v mnoha podobách: od buddhistických chrámů a tradičních řemesel přes pouliční prodejce až po atrakce, které byly připravené přímo pro zahraniční publikum.
Autor: Walter Rudolph / United Archives / Profimedia, Profimedia.cz
Bangkok bez davů turistů, ulice Kolomba plné pouličních prodejců a život, který se řídil úplně jiným tempem. Německý fotograf Walter Rudolph zachytil Srí Lanku a Thajsko v 80. letech, než se staly rájem turistů. Jeho archivní snímky dnes nabízejí fascinující návrat do Asie, která se od té doby výrazně proměnila.
Autor: Walter Rudolph / United Archives / Profimedia, Profimedia.cz