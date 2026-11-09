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Asie, kterou odvál čas. Unikátní snímky Thajska a Srí Lanky z osmdesátek

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Mezinárodní letiště v Kolombu bylo pro většinu zahraničních návštěvníků vstupní... Dřevařství patřilo k tradičním způsobům obživy na ostrově. Práce se dřevem měla... Děti u katamaránu na pláži v Dehiwala-Mount Lavinia, jižně od Kolomba. Pobřežní... Tradiční výroba alkoholu se stala také jednou z atrakcí pro zahraniční... Na fotografii je zachycen také sám autor snímků Walter Rudolph (druhý zprava),... Pracovník u stroje na zpracování kaučuku. Přírodní kaučuk se získává z latexu,... Lidé několika generací se scházejí při pohřebním obřadu. Pohřební rituály na... Demonstrace proti diskriminaci pracovníků před pevností Fort Colombo.... Prodej hadí kůže. Podobné obchodování bylo pro zahraniční návštěvníky jedním z... Rybáři při práci. Rybolov má na Srí Lance dlouhou tradici a pro obyvatele... Obchodní ulice v Kolombu, které bylo do konce 70. let hlavním městem Srí Lanky.... Loterijní stánek na tržišti v Dehiwale, části metropolitního Kolomba. Loterie...
Bangkok bez davů turistů, ulice Kolomba plné pouličních prodejců a život, který se řídil úplně jiným tempem. Německý fotograf Walter Rudolph zachytil Srí Lanku a Thajsko v 80. letech, než se staly rájem turistů. Jeho archivní snímky dnes nabízejí fascinující návrat do Asie, která se od té doby výrazně proměnila.

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