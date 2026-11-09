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New York v celé své kráse i šílenství. Projděte se po ulicích Velkého jablka
Říká se, že každé město má svého dvojníka. Ovšem hledat město podobné Velkému jablku je naprosto zbytečné, protože to prostě neexistuje. New York je na světě jedinečný, jedinečně divoký, rozmanitý,...
Na pivo sem musíte lanovkou. Berggasthaus Äscher je hospoda přilepená ke skále
Nachází se ve švýcarském kantonu Appenzell Innerrhoden v pohoří Alpstein, jen kousek kolmo pod náhorní plošinou Ebenalp. A s jinými si ho nespletete. Horská útulna a hostinec Berggasthaus Äscher je...
Asie, kterou odvál čas. Unikátní snímky Thajska a Srí Lanky z osmdesátek
Bangkok bez davů turistů, ulice Kolomba plné pouličních prodejců a život, který se řídil úplně jiným tempem. Německý fotograf Walter Rudolph zachytil Srí Lanku a Thajsko v 80. letech, než se staly...
Do Norska odjela na čtyři měsíce. Zůstala a založila rodinu. Česko mi nechybí, směje se
V devatenácti letech opustila rodnou Moravu a odjela jako au pair do Anglie. Místo plánovaného roku nakonec Monika Luk strávila v zahraničí už třináct let. Žila také na Novém Zélandu. Dnes má...
Retrofuturistický sen. Francouzi postavili Grande-Motte, aby turisté neprchali
Francouzské letovisko La Grande-Motte nedaleko Montpellier vzniklo v 60. a 70. letech jako odvážná odpověď na odliv turistů do Španělska. Dnes znovu přitahuje milovníky architektury, kteří v bílých...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Amsterdam má konkurenci. Haarlem zbohatl na tulipánové horečce a pivu
Jen osmnáct kilometrů od rušného Amsterdamu leží Haarlem, jedno z nejlépe udržovaných měst v Nizozemsku. Dodnes si zachovává aristokratickou atmosféru z dob bohatých kupců a umělců. Město zbohatlo na...
Asie, kterou odvál čas. Unikátní snímky Thajska a Srí Lanky z osmdesátek
Bangkok bez davů turistů, ulice Kolomba plné pouličních prodejců a život, který se řídil úplně jiným tempem. Německý fotograf Walter Rudolph zachytil Srí Lanku a Thajsko v 80. letech, než se staly...
Přešli jsme Oravskou Maguru. Čekali jsme medvědy, našli neznámé kouty Slovenska
Zarostlé pěšinky v rozsáhlých lesích, báječné vyhlídky na Oravu i Malou Fatru – a hlavně majestátní klid. Takové dojmy přinesly tři dny na Oravské Maguře, zapomenutém pohoří na severu Slovenska....
Sáčky létající vzduchem, datle i kolébka civilizace. Poznejte všechny tváře Egypta
Když Angličan Howard Carter nahlédl v roce 1922 do Tutanchamonovy hrobky a byl dotázán, co tam vidí, vykřikl: „Úžasné věci!“ Část pokladu, který tam nalezl, je dnes k vidění v nově otevřeném Velkém...
Mešity až k nebi, pulzující tržiště a doprava. Káhira není jen o pyramidách
Káhira toho nabízí více než jen pyramidy, od velkolepé mešity tyčící se nad městem přes muzea s bohatou historií země až po pulzující život na tržištích. Samostatným turistickým zážitkem je pak...
Chystáte se v zimě do Zoo Praha? Mluvčí prozradil, která zvířata stojí za to
Myslíte, že zvířata v zimě jen odpočívají v teple? V Zoo Praha je to často naopak. Některá jsou za mrazů aktivnější než v létě, jiná si dokonce užívají sníh. Mluvčí Filip Mašek prozradil, co...
Z válečných trosek mezi evropskou elitu. Frankfurt vyrostl v německý Manhattan
Centrum evropského byznysu, jedna z nejbohatších metropolí starého kontinentu i nejméně německé z německých velkoměst. To vše platí o Frankfurtu nad Mohanem, nebo taky Mainhattanu, Bankfurtu či Big...
Retrofuturistický sen. Francouzi postavili Grande-Motte, aby turisté neprchali
Francouzské letovisko La Grande-Motte nedaleko Montpellier vzniklo v 60. a 70. letech jako odvážná odpověď na odliv turistů do Španělska. Dnes znovu přitahuje milovníky architektury, kteří v bílých...
Město, které si podmanilo Hedvábnou stezku. Samarkand psal dějiny Orientu
Jsou města, jejichž dějiny člověk hledá v muzeích, a pak je tu Uzbekistán se svým Samarkandem. Tyrkysové kupole, obrovské vstupní portály a stěny pokryté modrými dlaždicemi připomínají dobu, kdy tudy...
Dubaj / Dubai Warsan Bezkonkurenční financování
Dubaj, Spojené arabské emiráty
1 000 000 Kč
Na pivo sem musíte lanovkou. Berggasthaus Äscher je hospoda přilepená ke skále
Nachází se ve švýcarském kantonu Appenzell Innerrhoden v pohoří Alpstein, jen kousek kolmo pod náhorní plošinou Ebenalp. A s jinými si ho nespletete. Horská útulna a hostinec Berggasthaus Äscher je...
Hory i cesta do práce. Elektrokolo se stává univerzálním dopravním prostředkem
Elektrokola už dávno nejsou jen pomocníkem pro ty, kteří si chtějí usnadnit šlapání do kopce. Stále častěji slouží k cestám do práce, víkendovým výletům i sportovní jízdě v náročném terénu. S jejich...