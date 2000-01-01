Kdyby krajina uměla vyprávět, dalo by se španělským Las Médulas naslouchat dlouho. Příběhy o hledání zlata, otrocké dřině a mimořádných inženýrských počinech v antice by přitom dokreslovala příroda, kterou chtiví Římané rozebrali doslova na součástky.
Oblast Las Médulas se nachází v severozápadním Španělsku v provincii León, nedaleko města Ponferrada. Leží v kopcovité krajině regionu Kastilie a León, mimo hlavní turistické trasy. A snad právě díky své odlehlosti si zachovala autentickou atmosféru místa člověkem dotčeného i opuštěného.
Chvilku to vypadá jako podvod na turisty. Slibovány jsou nepřehlédnutelné stopy časů římského impéria, zázraky dávného inženýrství, které doprovází poutavý příběh o tunách zlata. Zkrátka ingredience potřebné, aby se někde nastartoval cestovní ruch. Jenže výsledek vypadá rozpačitě.
Na první pohled tu totiž spatříte jen masivy erozí rozrušených hor, jejichž načervenalá až oranžová skaliska mizí v příkrovu zeleně nízkých stromů. Dohromady ale nic, co by se připomínalo leskem zlata anebo řinčením pochodujících legionářů. To je ovšem politováníhodné nedorozumění.
Skaliska vystupující z profilu z rozrušených hor, suťové svahy a rozpraskané kameny, kterými tu a tam prorůstají kořeny stromů, to všechno právě je tím odkazem Římanů a jejich inženýrů. Opravdu. Las Médulas sice vypadají jako přírodní útvar, ale ve skutečnosti jde o pozůstatek masivní těžby zlata.
Všechno, co je tu dnes k vidění, tu v průběhu několika málo desetiletí vzniklo kvůli těžební činnosti – při honbě za zlatem, která tu měla skutečně neobvyklou podobu. Dnes je tento kontrast mezi navrátivší se přírodou a historií těžbou narušeného území důvodem, proč místo tolik fascinuje návštěvníky.
Římané zde začali těžit zlato na počátku našeho letopočtu a během zhruba dvou set let oblast kompletně proměnili. Španělské Las Médulas se staly tím největším povrchovým zlatým dolem v říši. Produkce zlata, odhadem okolo 6,5 tuny ročně, patřila k nejvýznamnějším zdrojům bohatství impéria.
Římané si tu dlouho vystačili s rýžováním zlata z říčních náplavů, než se pustili do hloubení štol a kutání v zemi. Ale i když tu byly na práci nasazeny tisíce horníků, nešla ta práce podle plánů a tempa utrácení císařů. Proto zde převedli do praxe jeden z divů antického inženýrství.
Blyštivé zlato bylo skryté v jílovitých a štěrkových usazeninách, které bylo nutné nejprve rozrušit. A právě k tomu Římané uchystali unikátní metodu. Nazývali jí „ruina montium“, tedy doslova „zboření hory“. Ten název nikterak nepřehání.
Do masivů Las Médulas se nejprve vyhloubily složité sítě tunelů a komor, které se následně naplnily akvadukty přivedenou vodou. Tlak vody pak způsobil rozpraskání horniny a náhlé zhroucení celých částí hor zevnitř. Římané nepotřebovali vagón dynamitu, aby vrcholky rozložili na součástky.
Ruina montium „rozmontovala“ skrze přivedenou vodu celou horu řízeným kolapsem. Byl to vlastně takový antický předchůdce současných metod hydraulického dolování. Pro Římany bylo podstatné, že se tím uvolnil materiál obsahující zlato, na jehož zpracování se mohlo vrhnout 20 000 dělníků.
Po zhroucení skalních stěn následovalo další promývání a rozrušování horniny, při kterém se oddělovalo zlato od zbytku materiálu. Používaly se jednoduché, ale účinné metody založené na hustotě kovu. Tento proces byl náročný na práci i čas.
Klíčovou roli v tomto procesu hrála voda, která byla do jinak suché oblasti Las Médulas přiváděna akvadukty. Některé z těchto kanálů měřily na délku desítky kilometrů, vedly sem vodu až z horských oblastí Sierra de La Cabrera.
Celý systém hydraulické těžby vyžadoval naprosto precizní plánování a znalost terénu, aby voda proudila správným směrem. Římané museli udržovat minimální spád, aby voda neztrácela energii. Proměřit něco takového dnes by bylo krajně náročné. Tehdy se to ovšem blížilo zázraku.
Římský filosof, válečník a přírodovědec v jedné osobě, Plinius Starší, popisoval techniku ruina montium jako něco, co překonává činy obrů i bohů. Jeho svědectví zachycující proces těžby patří k nejdůležitějším historickým zdrojům o Las Médulas.
Po ukončení těžby, přibližně kolem roku 350 našeho letopočtu, byla celá oblast opuštěna a Římany velkoryse zapomenuta. Las Médulas už pro ně neměly cenu. A do celé oblasti si postupně začala znovu hledat cestu příroda.
Nebyl to asi úplně pozitivní obrázek o hezkém návratu divočiny. Krajina po těžbě byla absolutně zdevastovaná – roztrhaná skaliska, ohlodané hřebeny hor, masivní eroze svahů. Připomínalo to tu spíš měsíční krajinu.
Ten mimozemský dojem z místa umocňují i nezvyklé barvy horniny. Ty způsobuje vysoký obsah železa v hornině. Jeho oxidace pak dodává krajině charakteristický červenooranžový odstín.
Otázka, co přesně v Las Médulas po sobě zanechali Římané, je tedy odrazem jistého nepochopení. Celé Las Médulas, jejich současná podoba, je tím historickým odkazem římského impéria, vepsaná nesmazatelně do krajiny.
Římských stavebních památek je na lokalitě o rozloze přibližně deseti kilometrů čtverečních vlastně pomálu. Určitě nečekejte zbytky chrámů nebo amfiteátrů. Najdete tu jen několik málo základů hospodářských budov z kamene.
Pozůstatků těžební infrastruktury se tu dá najít více: sedimentační jezírka a nádrže, zbytky kamenných hrází, vyústění akvaduktů. A především polo-zavalené těžební tunely a galerie, podzemní kaverny a haldy hlušiny.
Římany tu nelze vidět, ale tušit se dají skoro za vším zde. Mezi skalními útvary se dnes rozprostírají kaštanové lesy, které tu byly za časů Říma vysazeny jako zdroj potravy i materiálu. Dodnes tvoří důležitou součást místního ekosystému.
Jedním z nejznámějších míst zde je takzvaná vyhlídka Orellán. Nabízí panoramatický výhled na celou oblast Las Médulas. Odtud taky nejlépe vynikne celkový rozsah toho římského zásahu do krajiny. Jde vidět, jak obrovský projekt to byl.
Las Médulas byly v roce 1997 zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO. Organizace ocenila nejen historický význam, ale i jedinečnost zdejší krajiny, coby vzácný příklad propojení lidské činnosti a přírodních procesů.
Nedá se říct, že by zapsání území do UNESCO bylo bez kontroverzí. Koneckonců, oslavuje se tu dědictví naprosto destruktivní těžby. Honbě za zlatem tu musely jít z cesty i hory a to, co se tu vytvořilo, vzniklo jen v důsledku ničení.
Návštěvníci mohou oblast procházet po značených stezkách, které vedou mezi skalními útvary. Trasy jsou přístupné většině turistů a nevyžadují speciální vybavení. Díky tomu je místo vhodné i pro nenáročné výlety.
Pro prolézání skalních puklin a jeskyní, snahu znovuobjevit nějakou starou římskou štolu anebo zkusit si nakopat pár tun kamene (pro případ, že by v něm zůstalo nějaké zlato) však místní správci pochopení nemají.
Vstup do samotné krajiny Las Médulas, oblasti inženýrského zázraku antiky, je zdarma. Zpoplatněny jsou však některé vyhlídky a expozice. Návštěvnická centra poskytují detailní informace o historii a technologii těžby. Pomáhají tak lépe porozumět tomu, co návštěvník vidí.
Nejlepší období pro návštěvu je jaro nebo podzim. Jednak proto, že už tu není takové horko jako v létě. A též proto, že barvy krajiny jsou tehdy nejvýraznější. Dá se ale říct, že každé roční období tu nabízí trochu jiný vizuální zážitek.
Las Médulas dnes působí klidně, jako nedotčené hájemství přírody. A to i přes to, že vznikly jedním z nejdrastičtějších zásahů do krajiny v celé dávné historii. Kombinace techniky, historie a přírody zde vytváří jedinečný celek, který stojí za to vidět.
Celým španělským regionem se v roce 2025 prohnala vlna ničivých požárů a plný zásah ohněm dostaly i Las Médulas. Krajina však byla na tuto nenadálou ničivou změnu dobře adaptovaná a dnes už se jeví být zase živoucí a zelená.
