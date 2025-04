Největší sbírka historických zbraní v Evropě má statisíce exponátů

Co je to Landeszeughaus? Zbrojnice. Pokud to vysvětlení pojmeme obšírněji, je to přibližně 190 000 dobrých důvodů, proč si zajet do Štýrského Hradce. Tolik historických zbraní tamní arzenál chová ve...